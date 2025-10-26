Ирландия, долгие годы известная своим гостеприимством и открытостью, сегодня переживает один из самых серьезных миграционных кризисов в своей истории.

Иван Шилов ИА Регнум

Страна, которая в XX веке сама была источником массовой эмиграции, теперь столкнулась с беспрецедентным наплывом иностранцев и просителей убежища. Сложившаяся ситуация привела к взрыву общественного недовольства, серии массовых протестов и столкновений с полицией.

Последним инцидентом, который в очередной раз напомнил о проблеме, стали события 21 октября, когда беспорядки в пригороде Дублина, спровоцированные изнасилованием 10-летней девочки мигрантом, привели к первому в истории Ирландии применению водомётов против демонстрантов.

Рекордный приток

Согласно данным Центрального статистического управления Ирландии, в период с апреля 2023 по апрель 2024 года в страну прибыло 149 200 человек — максимальный показатель за последние 17 лет. Это уже третий год подряд, когда миграция превышает 100 000 человек.

Из общего числа прибывших 30 000 составили возвращающиеся ирландские граждане, 27 000 — граждане других стран ЕС, 5400 — граждане Великобритании, а оставшиеся 86 800 — выходцы из третьих стран.

Последняя перепись населения 2022 года зафиксировала существенные демографические изменения. Впервые с 1851 года (времён Великого голода) население Ирландии превысило 5 миллионов человек. Неирландские граждане составили 12% от общей численности населения — около 632 000 человек. Крупнейшими группами являются выходцы из Польши и Великобритании, за ними следуют граждане Индии, Румынии и Литвы.

Ситуация с просителями убежища выглядит ещё более драматично. В 2024 году Ирландия получила рекордные 18 651 заявление о предоставлении международной защиты — на 5000 больше предыдущего рекорда. Для сравнения: в период с 2008 по 2021 год их было всего 34 000. Основными странами происхождения заявителей стали Нигерия, Иордания, Пакистан, Сомали и Бангладеш.

Точное число нелегальных мигрантов в Ирландии установить сложно. По оценкам, их число не менее 30 000 человек. В 2023 году в воздушных пунктах пропуска было отказано во въезде 6474 лицам, на морских границах — 252, на сухопутных — 77.

При этом 85 процентов просителей убежища не были зафиксированы при въезде через аэропорты или порты, что указывает на их прибытие через сухопутную границу с Северной Ирландией.

Главный канал

Именно этот маршрут стал основным для нелегального проникновения мигрантов. По оценкам властей, более 80–90 процентов новых просителей убежища, подающих заявления в Управление международной защиты в Дублине, прибывают именно через эту границу, а не через аэропорты или морские гавани.

Ситуация объясняется особенностями режима Общей зоны путешествий (Common Travel Area) между Ирландией и Великобританией, в рамках которой отсутствует паспортный контроль на сухопутной границе протяжённостью 500 километров. Через эту границу проходят около 270-300 дорог, некоторые пересекают её несколько раз.

После Brexit власти Великобритании ввели более жёсткие миграционные правила и многие мигранты стали перемещаться из Соединённого Королевства в Ирландию в поисках убежища.

Жилищный кризис и напряжённость

Массовый приток мигрантов совпал с острейшим жилищным кризисом, комбинация сложилась взрывоопасная. Правительство признало свою неспособность обеспечить жильём всех просителей убежища: по состоянию на май 2024 года 1780 заявителей мужского пола оставались без крова.

Около офиса по предоставлению международной защиты появились палаточные городки, которые регулярно разгоняются властями.

По данным на март 2022 года, в специализированных центрах для просителей международной защиты проживали 10 447 человек. К сентябрю 2025 года эта цифра выросла до 33 000 человек. Условия проживания в этих экстренных центрах часто неприемлемы и не соответствуют стандартам ЕС.

Что касается безопасности, данные о связи миграции и преступности противоречивы. Министерство юстиции заявило, что не существует заслуживающих доверия данных, подтверждающих причинно-следственную связь между иммиграцией и преступностью.

Тем не менее в общественном сознании эта связь укрепилась, особенно после ряда резонансных инцидентов.

Поджоги и погромы

Самым масштабным инцидентом стали беспорядки в Дублине 23 ноября 2023 года — наиболее жестокие в современной истории города. Они были спровоцированы нападением выходца из Алжира на детей у школы на площади Парнелл, в результате которого пострадали трое ребят и воспитательница.

После того как в социальных сетях распространились слухи о национальности нападавшего, представители ультраправых призвали людей выйти на улицы. К вечеру того же дня на улицах собрались до 500 протестующих, которые забрасывали полицию петардами и бутылками, поджигали автомобили, автобусы и трамваи, грабили магазины. Были ранены около 60 полицейских.

Правительству пришлось задействовать около 400 сотрудников правоохранительных органов в полном снаряжении — крупнейшее развёртывание полицейских сил в истории Ирландии. Ущерб оценили в десятки миллионов евро.

В июле 2024 года произошли массовые столкновения в районе Кулок на севере Дублина, где протестующие в течение нескольких дней блокировали бывший завод по производству красок, приспособленный для размещения 550 просителей убежища. Демонстранты забрасывали полицию камнями и петардами, поджигали технику, напали на охранников. Были арестованы 34 человека. После этого объект неоднократно поджигали.

Исследование ирландской вещательной организации выявило как минимум 31 поджог объектов, где размещались мигранты, с ноября 2018 года по июль 2024 года. 18 из них произошли после ноября 2023 года, причём 14 только в Дублине. Целями были и гостиницы, и общежития, и монастыри и бывшие дома престарелых.

Переводчик с арабского

Ранним утром 20 октября на территории гостиницы Citywest в Саггарте, западном пригороде Дублина, была изнасилована 10-летняя ирландская девочка, находившаяся под опекой государственного агентства по защите детей.

Подозреваемым оказался 26-летний мигрант из Африки, которому в суде потребовался переводчик с арабского. Этот человек прибыл в Ирландию шесть лет назад, в 2024 году получил отказ в предоставлении международной защиты, а в марте 2025 года ему был выдан приказ о депортации. Однако он продолжал проживать в центре для просителей убежища.

Вечером 21 октября от 300 до 1000 человек собрались у гостиницы на мирную демонстрацию. На следующий день, когда подозреваемого доставили в суд, митинг перерос в масштабные беспорядки.

Около 2000 протестующих, многие с ирландскими флагами и антимиграционными плакатами, забрасывали полицию камнями, петардами и стеклянными бутылками, был подожжён полицейский фургон.

Протестующие пытались прорваться к гостинице, используя повозки, запряжённые лошадьми, некоторые были вооружены садовыми вилами и инструментами. Правоохранительные органы впервые в истории Ирландии применили водомёт для разгона толпы.

К восстановлению порядка были привлечены около 300 силовиков, включая конную полицию и кинологов. За две ночи беспорядков арестовано 30 человек, двое полицейских госпитализированы с травмами головы и конечностей.

В свою очередь премьер-министр Мишель Мартин заявил, что насилию нет оправдания, и поблагодарил полицию за профессионализм. Министр юстиции Джим О’Каллахан осудил тех, кто «оседлал» тему и использует преступление как предлог для того, чтобы посеять раскол в обществе, пообещав очень жёсткий ответ.

​Между традициями и реальностью

Ирландия оказалась на перепутье, разрываясь между традициями, требующими соблюдать законы помощи и гостеприимства, и жёсткой реальностью миграционного кризиса, к которому страна оказалась не готова.

Беспрецедентный наплыв просителей убежища в сочетании с жилищным кризисом и рядом резонансных преступлений, совершённых мигрантами, включая октябрьское изнасилование, привели к радикализации общественного мнения.

Пока правительство отреагировало ужесточением миграционной политики: возобновились массовые депортации чартерными рейсами, в три раза увеличилось число приказов о выдворении, вводятся ускоренные процедуры рассмотрения заявлений и пограничный контроль.

Однако остаётся вопрос, смогут ли эти меры восстановить общественное доверие и предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости.