Volkswagen — некогда гордый символ немецкого машиностроения — готовится остановить производство на своем главном заводе в Вольфсбурге и на заводе в Цвиккау. Остановка производственных линий Audi и Porsche, судя по всему, тоже не за горами.

Иван Шилов ИА Регнум

Кризис начался, когда в конце сентября голландское правительство под американским давлением взяло под контроль производителя полупроводников Nexperia, принадлежащего китайской корпорации Wingtech, входящей в черный список правительства США как угроза национальной безопасности.

Кроме того, амстердамский суд освободил основателя Wingtech Чжана Сюэчжэня от должности генерального директора Nexperia. Его обвиняют в бесхозяйственности, нанесшей компании ущерб.

Реакция Китая не заставила себя ждать: 4 октября Пекин ввел ограничения на экспорт некоторых деталей и полупроводниковых компонентов. И теперь последствия этой эскалации с полной силой бьют по немецкой автомобильной промышленности, и так изнывающей от «зеленых» ограничений, некомпетентного менеджмента и потери огромного российского рынка из-за санкций ЕС.

В свою очередь, министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила: «Мы направили демарш министру торговли Китая», — подчеркнув, что немецкая экономика зависит от чипов и сильно страдает от их дефицита.

Несмотря на то, что руководство VW поспешило объявить о том, что уже нашло альтернативного поставщика, верится в это с трудом. Мировых игроков в этом сегменте рынка, способных заменить Nexperia, можно пересчитать по пальцам. Не добавляет сообщению доверия и то, что имя нового поставщика пока что так и не озвучено.

Почему развился кризис

Nexperia была создана в 2017 году. Компания, базирующаяся в Неймегене и имеющая заводы в Гамбурге и Манчестере, с 2019 года является частью поддерживаемой государством китайской группы Wingtech.

По мировым меркам Nexperia с оборотом около €1,8 млрд в год является небольшим производителем полупроводников. Тем не менее она — важный поставщик для многих клиентов в Германии и Европе в целом. Около половины своего оборота компания получает от автомобильной промышленности. Полупроводники используются, например, для светодиодных индикаторов или в электронных системах для подушек безопасности.

Nexperia специализируется на довольно простых чипах, которые она производит с использованием процессов, отработанных десятилетиями. Но, во-первых, такие производственные мощности редко встречаются в Европе: большинство подобных чипов поставляется из Китая.

Во-вторых, даже та продукция компании, которая производится в Европе (в том числе в Гамбурге), на финальную доработку и внесение итоговых изменений всё равно отправляется в Китай.

Значительная часть немецкой и европейской промышленности потенциально находится под угрозой, поскольку все европейские компании в авиационном и оборонном секторах используют эти чипы. В машиностроении этот показатель составляет 95%, а в медицинской технике — 86%. В автомобильной промышленности китайские полупроводники Nexperia закупают 49% компаний. А средний показатель по всем отраслям — 86%.

После ответных шагов Поднебесной склады полупроводников быстро пустеют. Из-за того, что запасы ограничены, оптовики дважды в течение недели поднимали цены: сначала на 8%, а затем еще на 10%. В итоге покупатели сейчас спешат к альтернативным производителям, в результате чего цены на продукцию растут, а сроки поставки увеличиваются.

Самая большая проблема заключается в том, что компоненты Nexperia глубоко интегрированы в цепочки поставок многих клиентов. Одна только ресертификация, скорее всего, займет месяцы, и речь, вероятно, идет о нескольких кварталах, пока цепочки не будут переключены на нового поставщика. Около трети компаний, связанных с поставками автомобилей, и вовсе де-факто работают с Nexperia как с единственным поставщиком.

Теоретически компоненты могут быть заменены такими производителями, как Infineon, Onsemi, Texas Instruments или Vishay, однако без проблем осуществить замену могут только те компании, которые предусмотрели такую возможность.

Для VW полупроводники Nexperia являются одними из основных компонентов электроники: диоды, транзисторы и микросхемы повсеместно используются в производстве автомобилей VW и других марок, входящих в концерн, — Seat, Audi и Porsche.

В среду вечером министерство экономики созвало кризисное совещание с представителями пострадавшей отрасли.

Во-первых, правительство Германии попытается выступить посредником между Китаем, Нидерландами и США, чтобы предотвратить ущерб для экономики. Во-вторых, не только VW, но и вся индустрия в целом должна искать решение по замене чипов. В-третьих, политика и бизнес будут совместно работать над последствиями.

Вероятно, речь идет о создании независимой индустрии чипов в Европе и повышении уровня безопасности в цепочках поставок.

Лишь вершина айсберга

Примечательно, что автомобильные эксперты, такие как Фердинанд Дуденхёффер, ранее уже критиковали VW за неадекватный подход к созданию запасов критически важных компонентов, особенно учитывая, что их стоимость исчисляется центами.

Руководство концерна оправдывается, что никто не мог ожидать такого дефицита. Однако учитывая, что китайский ответный удар после фактической национализации в начале сентября был вполне прогнозируемым, верится в это с трудом.

Председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге (СДПГ) также косвенно критикует Volkswagen:

«В европейской промышленности, наконец, снова стало ясно, что экономия на затратах, обусловленная низкой стоимостью рабочей силы и низкими экологическими нормами, не должна приводить к односторонней зависимости от одного поставщика комплектующих. Хороший принцип, согласно которому каждая компания должна иметь как минимум двух поставщиков для каждой комплектующей детали, был отброшен в пользу краткосрочной экономии средств. Необходимо четко изменить сознание и политику, чтобы создать надежные цепочки поставок», — говорит он.

Этот кризис безжалостно обнажает фатальную зависимость Германии от иностранных поставщиков. На протяжении десятилетий во имя глобализации страна передавала собственное производство на аутсорсинг, сокращала свой опыт и полагалась на милость международных цепочек.

Теперь очевидно, что немецкие автозаводы больше не смогут функционировать без китайских чипов. Похоже, что Германия, обладающая явно ограниченной дееспособностью во внешнеполитических делах, теперь лишается и промышленного суверенитета.

«Зеленая трансформация», которую долго представляли спасителем экономики, в итоге стала гвоздем в крышку гроба для Германии как промышленного центра. В то время как немецкую промышленность душат всё новые и новые экологические нормы, Китай и другие страны продолжают производить продукцию, не обращая внимания на «углеродный след» и «климатические цели».

При этом правительство ФРГ пока помогает флагману своей экономики лишь пустыми разглагольствованиями. Хотя канцлер Фридрих Мерц объявил автомобильную промышленность одним из главных приоритетов и даже заявил о создании специального фонда в €500 млрд на «реиндустриализацию Германии», на деле вместо реальных мер по укреплению производства деньги собираются потратить на туманные «инфраструктурные проекты» и закрепление «климатической нейтральности» в немецкой конституции.

Пока немецкие политики мечтают о климатической нейтральности и электромобильности, реальная промышленность терпит крах. Ирония заключается в том, что без функционирующих полупроводников не будет ни двигателей внутреннего сгорания, ни электромобилей.

Кризис Volkswagen — это не просто временная проблема одного автопроизводителя. Это тревожный сигнал для страны, которая в настоящее время стремительно теряет свою промышленную базу.

После того как Германия угробила собственную экономику, поверив в сказку о «зеленой трансформации», а затем собственными руками по политическим причинам оторвала от себя 150-миллионный российский рынок, автомобильная промышленность ФРГ вошла в состояние «грогги», в боксе обычно предшествующее нокауту.

И этим самым нокаутом для Германии вполне может стать геополитическая торговая война с Китаем на стороне США.

Тем, кто в политике руководствуется идеологией, а не национальными интересами, в итоге приходится пожинать горькие плоды экономического кризиса. Который немецкая экономика может и не пережить.