Новые сирийские власти начали силовую операцию в провинции Идлиб. Усилия Дамаска направлены против набравшей силу группировки «Фиркат Аль-Гураба»*.

И хотя представители правящего кабинета заявляют, что начавшиеся бои — часть кампании по борьбе с организованной преступностью, на деле они сигнализируют о начале чисток в рядах вчерашней вооруженной оппозиции. А заодно — о попытках не допустить рождения новой фронды.

Впрочем, пока кампания ведется Дамаском крайне осторожно, с перерывами на перемирие.

Пробный камень

Несмотря на то, что столкновения между новыми властями Сирии и вчерашними соратниками по вооруженной оппозиции происходят едва ли не с первых дней утверждения у власти «переходного кабинета» во главе с Ахмедом аш-Шараа, масштаб боевых действий до недавнего времени был незначительным. Стороны ограничивались беглым огневым контактом, в большинстве случаев без жертв.

Ситуация резко изменилась в октябре 2025 года, когда сирийские силовики начали полноценную операцию против базирующейся в городе Харим (провинция Идлиб) «Фиркат Аль-Гураба»* — группировки, состоящей из франкоговорящих боевиков и бывших членов террористических ячеек ИГИЛ* и Аль-Каиды* в Сирии.

В ходе столкновений сирийская армия применила тяжелое вооружение и бронетехнику, а также задействовала рекордное число бойцов — по разным данным, от 300 до 800 человек.

Вялотекущие бои продолжались несколько дней, но ни одна сторона пока не смогла заявить об успехе. В конечном счете к 24 октября противники договорились о временном отводе сил.

Бывшие союзники

Формальная причина «визита» силовиков в Харим — ордер на арест нескольких высокопоставленных членов группировки по обвинению в коррупционных и сексуальных преступлениях. Однако на деле это попытка Дамаска навести порядок в приграничных провинциях и разгромить фронду, сформировавшуюся из вчерашних союзников.

После свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года силы «Фиркат Аль-Гураба»* были интегрированы в состав 82-й пехотной дивизии минобороны — но только на бумаге. На деле же группировка систематически игнорировала указания Дамаска и вела в приграничных районах скрытую работу по мобилизации сил, разочарованных в курсе переходного кабинета.

Более того, главарь группировки Омара Омсен стал стремительно набирать влияние, превратившись в одну из самых устрашающих фигур в Идлибе, и вполне мог стать лидером новой вооруженной оппозиции. Тем более что его авторитет признали многие враждебно настроенные к Дамаску командиры из стран Африки и постсоветского пространства.

К «тактическому альянсу» с «Фиркат Аль-Гураба»* проявили интерес группировки «Катиба Таухид Валь-Джихад»* и «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар»*, а также силы «Исламской партии Туркестана»*.

Позиции фронды в Идлибе укрепляют множащиеся слухи, что правительство аш-Шараа хочет в обмен на укрепление международных связей выдать зарубежным партнерам наиболее одиозных деятелей подполья, большинству из которых на родине грозит тюремное заключение.

Омсен же, напротив, обещает своим сторонникам защиту от преследования и поддержку в отстаивании интересов.

Своевременное примирение

В Дамаске рост влияния идлибской фронды заметили давно, однако до недавнего времени не решались открыто реагировать на брошенный вызов. Главным образом из-за неуверенности в собственных силах. Новый сирийский лидер не решался направить в бой подразделения, в чьей лояльности сомневался.

Попытка же решить проблему силами «уйгурской гвардии» (84-я дивизия специального назначения, примерно 3,5 тысячи человек) — подразделения, находящегося под прямым командованием президента, — была чревата обострением отношений с Китаем из-за публичной демонстрации боеспособности выходцев из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Кроме того, существовал риск подорвать боеспособность единственного лояльного, с точки зрения аш-Шараа, подразделения в новой сирийской армии, дав противникам шанс на контрнаступление.

Это подтолкнуло временного сирийского лидера к пересмотру позиции по некоторым прошлым решениям. В частности, в конце сентября 2025 года аш-Шараа внезапно примирился с Абу Ахмедом Закуром — сооснователем и бывшим главным финансистом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*).

В начале 2024 года Закур попал в опалу и, опасаясь за свою жизнь, бежал на Запад, где развернул агиткампанию против будущего сирийского лидера, и долгое время считался «личным врагом» аш-Шараа, числившись даже в списке лиц, за чью голову обещана солидная награда.

Однако к осени 2025 года аш-Шараа помиловал бывшего соратника: Закур получил должность помощника президента по делам племен и будет отвечать за укрепление связей и поддержку местных кланов. И хотя он, несмотря на помилование, предпочитает пока оставаться в США, его подчиненные (в частности, бывший полевой командир ХТШ* Абу Абдо Таум) уже приступили к работе на местах.

Идлибский бросок

Впрочем, первой задачей Закура, в том числе как выходца из Идлиба, на деле стала подготовка плацдарма для операции против фронды. И с ней он, судя по всему, справился хорошо.

Его агентам удалось склонить на свою сторону сомневающиеся вооруженные формирования в Биттире, Хараме и Батт Мишле — все эти населенные пункты расположены вдоль «трассы 56» (крупная магистраль Идлиба), и ополченцы должны были затормозить продвижение правительственных сил в случае начала военной операции. Аналогичная работа была проведена и в других частях провинции.

Как итог, к началу операции против «Фиркат Аль-Гураба»* сирийские правительственные силы имели гарантии от местных нейтралов, что те не вступят в бой и не будут мешать арестам джихадистов.

Более того, возвращение Закура во власть успокоило многих командиров, перешедших в армию из ХТШ* и дружественных ей группировок и опасавшихся репрессий со стороны Дамаска.

В результате воспрявшие духом лоялисты, в том числе Таум, стали ядром сил, направленных в Харим. А позднее выступили основными переговорщиками от властей. Устами Таума стороны договорились о перемирии и отводе тяжелого вооружения.

Дело Омсена и других высокопоставленных участников «Фиркат Аль-Гураба»*, которых ранее пытались арестовать сирийские силовики, будет рассмотрено в шариатском суде Идлиба — там влияние аш-Шараа и его окружения сильно, но не безусловно.

Это несколько успокоило новую вооруженную оппозицию. Особенно с учетом того, что Дамаск клятвенно пообещал не выдавать иностранных боевиков третьим странам и таким образом убрал с повестки главный объединяющий фактор внутри новой вооруженной оппозиции.

В целом кратковременный натиск в Идлибе можно считать первым шагом переходных властей Сирии к закреплению влияния «на местах». Впрочем, ожидать быстрого завершения кампании не стоит: разгром фронды будет вестись постепенно, с постоянным закреплением на занятых рубежах.

Причина столь странной тактики проста: в Дамаске хорошо знают специфику «идлибской вольницы» и попытаются не совершить тех же ошибок, что их предшественник. В частности, не допустить консолидации недовольных вокруг конкретных фигур.

