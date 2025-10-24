За 10 месяцев 2025 года число мигрантов, пересекших Ла-Манш на небольших лодках, уже превысило уровень года прошлого. Добраться до берегов Великобритании смогли 36 954 человека, несмотря на обещания кабинета Кира Стармера «покончить с бандами», организующими нелегальные переправы. И это не единственный миграционный скандал, связанный с правительством лейбористов.

Иван Шилов ИА Регнум

Под угрозой срыва оказалось расследование по делу о бандах насильников, которое обещал провести премьер-министр. Две жертвы покинули консультативную группу, заявив, что их заставляют молчать, а чиновники пытаются скрывать правду об этнической и религиозной принадлежности преступников из Пакистана. Критики обвиняют правительство в намеренном саботаже расследования, чтобы избежать неудобных откровений перед следующими парламентскими выборами.

Эти скандалы стали лишь последними в череде проблем, с которыми столкнулась правящая партия Стармера, и ярко иллюстрируют глубокий кризис, охвативший традиционные политические силы страны. Британская политика переживает один из самых серьёзных кризисов доверия за последние десятилетия.

Партийная палитра

Главными вопросами внутриполитической повестки остаются миграционная политика, экономические реформы, контроль границ и восстановление доверия к власти. Разногласия между партиями по этим вопросам становятся всё более радикальными.

Лейбористы, находящиеся у руля страны с 2024 года, делают ставку на экономический рост и социальную справедливость, однако их политика воспринимается избирателями как недостаточно решительная.​

Консервативная партия под руководством Кеми Баденок пытается вернуть себе позиции, предлагая жёсткий контроль над миграцией, массовые депортации и значительное сокращение налогов, включая отмену налога на покупку недвижимости.

Однако эти меры не помогают партии восстановить утраченное доверие — консерваторы находятся на историческом минимуме поддержки — около 15%.​ Личный рейтинг одобрения Баденок составляет лишь 33%. Да и в целом все претензии тори выглядят комично на фоне того, что партия находилась у власти с 2015 по 2024 год и не решила проблемы, хотя возможность у них явно была.

На недавней конференции тори в Манчестере явка была низкой, а бывший министр лорд Фрост открыто заявил, что партия находится на грани превращения в маргинальную силу, назвав ситуацию катастрофической.​ Консерваторы теряют членов и влияние в пользу Партии реформ.

Партия реформ Найджела Фараджа занимает радикальную позицию по всем ключевым вопросам: полный контроль границ, выход из Европейской конвенции по правам человека, массовые депортации нелегальных мигрантов и восстановление национального суверенитета. Именно эта жёсткая риторика и позволяет партии привлекать разочарованных избирателей обеих традиционных политических сил — консерваторов и лейбористов.​

Единственная политическая сила, демонстрирующая рост помимо Партии реформ, — Партия зелёных, которая увеличила свою поддержку до 7–12% и недавно обогнала консерваторов по количеству членов, став третьей по величине политической партией в стране.​

Кризис лейбористов

Правящая лейбористская партия в принципе переживает один из самых сложных периодов в своей истории.

Помимо скандала с расследованием дел о бандах насильников, партию потрясла сентябрьская отставка заместителя лидера Анджелы Рейнер из-за нарушений при уплате налогов на недвижимость. Инцидент спровоцировал внутренние выборы преемника, которые ещё больше обнажили раскол между умеренным и левым крыльями.​

На конференции в Ливерпуле в сентябре Стармер столкнулся с открытой критикой со стороны влиятельного мэра Манчестера Энди Бёрнэма, который обвинил руководство партии в создании «культуры страха» и подавлении внутрипартийных дебатов. Конференция, организованная с целью объединения, превратилась в арену для споров о будущем направлении развития партии.​

Кроме того, правительство Стармера обвиняется в провале дела о предполагаемых китайских шпионах — Служба уголовного преследования публично заявила, что правительство месяцами отказывалось предоставлять необходимые доказательства, что в конечном итоге привело к прекращению дела.

На фоне происходящих событий рейтинги Кира Стармера достигли исторического минимума: глава правительства установил антирекорд.

Согласно последним опросам, только 13% избирателей довольны его деятельностью — это самый низкий результат среди премьер-министров Соединенного Королевства с 1970-х годов.

При этом около 54% британцев, включая значительную часть избирателей лейбористов 2024 года, считают, что политик должен уйти в отставку. Что особенно тревожно для партии — даже среди ее избирателей мнения о Стармере разделились: 43% относятся к нему положительно, но уже 50% видят его в негативном свете.

Канцлер казначейства Рэйчел Ривз, отвечающая за экономическую политику кабинета, также столкнулась с кризисом доверия, её рейтинг составляет 49%. По популярности ей удалось опередить лишь своего босса Стармера.

Феномен Партии реформ

Обратной стороной кризиса системных партий является феноменальный рост популярности Партии реформ, который выглядит всё более устойчивым. По последним опросам, политическая сила Фараджа лидирует с 29–36% поддержки, значительно опережая как лейбористов (21–22%), так и консерваторов (14–15%).

Успех подтверждается реальными результатами на местных выборах: с мая 2025 года фракция одержала победы на 108 дополнительных выборах в местные советы.

Достижения основаны на нескольких факторах.

Во-первых, жёсткая и понятная позиция по миграции находит отклик у значительной части электората, разочарованного неспособностью традиционных партий контролировать границы. Во-вторых, Фараджу удается привлекать новых сторонников, особенно из рядов консерваторов. Около 39% избирателей тори 2024 года теперь поддерживают Партию реформ.​

Следующие парламентские выборы в Великобритании пройдут не позднее 15 августа 2029 года. Хотя рейтинг Партии реформ продолжает расти, в силу особенностей избирательной системы страны, которая сдерживает влияние несистемных партий, шансы Найджела Фараджа стать премьер-министром остаются совсем невысокими.

Выборы в палату общин проводятся в 650 мажоритарных округах, где избирается по одному депутату. Победителем становится кандидат, получивший наибольшее число голосов. Разница между ним и остальными участниками не имеет значения. Проигравшие могут попытать удачу лишь на следующих выборах.

Подобная система нередко приводит к несоразмерным итогам, когда распределение мест в парламенте не отражает реального уровня поддержки партий среди избирателей. А потому ждать ли британцам реальных изменений — вопрос открытый.

Такая политическая архитектура является одной из главных причин того, что британская политическая система переживает период глубокой трансформации и фрагментации. Традиционные партии — лейбористы и консерваторы — сталкиваются с беспрецедентным кризисом доверия, в то время как выступающая по ряду вопросов радикально Партия реформ стремительно набирает силу.

Скандалы, внутренние расколы и неспособность решить ключевые проблемы страны подрывают легитимность истеблишмента в глазах британских избирателей.