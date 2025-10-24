Решение Дональда Трампа отложить саммит с Владимиром Путиным в Будапеште и ввести санкции против российских нефтяных компаний было встречено с восторгом на Украине и в Европе. Они увидели в этом доказательство того, что Трамп наконец-то перебежал в «лагерь войны», вернулся к политике Джозефа Байдена.

Иван Шилов ИА Регнум

Москва, однако, реагировала взвешенно. «Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», — отметил Путин.

Будучи опытнейшим политиком, он не позволяет эмоциям взять верх, как того хотел бы Киев или Брюссель.

«Россия спокойно реагирует потому, что мы понимаем: речь идет не о переходе США к системной конфронтации с Россией, не о возвращении к байденовским попыткам нанести нам стратегическое поражение. Речь идет о давлении с целью добиться от России определенных уступок по условиям перемирия и окончательного мирного урегулирования», — поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Дело в том, что Трамп не сумел добиться выполнения анкориджских соглашений с Путиным со стороны своих европейских и украинских партнеров, не сумел заставить их согласиться с российско-американским планом и даже тем пониманием российских интересов, которые президент США продемонстрировал на Аляске.

«Трамп сам переложил на Европу бремя жизнеобеспечения Украины и ответственность за нее. Именно Европа сейчас за всё платит со стороны Запада, поэтому давить на нее затруднительно. Тем более в ситуации, когда она пошла навстречу Трампу по важнейшим для него вопросам, включая заключение дискриминационной торговой сделки и повышение оборонных расходов до пяти процентов от ВВП», — говорит Дмитрий Суслов.

Поэтому он попытался изменить эти договоренности и предложить России вернуться к идее безусловного прекращения огня по линии соприкосновения. Заморозить конфликт до следующей эскалации, как он сделал с Израилем и Палестиной. Ну и в качестве давления применил санкции.

«Администрация Трампа действительно рассчитывает на то, что не прямо сейчас, но по прошествии определенного времени Россия может быть вынуждены пойти на уступки», — считает Дмитрий Суслов.

Однако Москва четко дала понять, что это ее не устраивает. России нужен мир, а также полная ликвидация предпосылок конфликта, для чего полумер Трампа недостаточно. Тем более полумер, которые он так продавливает.

На колени Москва становиться не собирается. Опыт, в том числе и российский, показывает, что, один раз преклонившись, с колен очень тяжело вставать и гораздо проще лечь. «Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов», — отметил президент.

И когда Трамп будет готов снова вернуться от навязывания полумер к обсуждению реальных мер, Россия будет их обсуждать. В том числе и на саммите, который должен пройти в нужное время и после всех необходимых процедур.

Дело в том, что для американского президента саммит является самоценностью. «Трамп по-прежнему подходит к внешней политике с позиции американского превосходства. Верит в то, что встреча с президентом США есть благо само по себе и своего рода поощрение, в то время как отмена этой встречи является наказанием», — поясняет Дмитрий Суслов. Поэтому Вашингтон и делал из саммита какое-то грандиозное эпохальное событие.

Для России же это прежде всего был инструмент решения проблемы. И когда Владимир Путин согласился на предложение американского коллеги встретиться в Будапеште, он предложил сначала тихо, спокойно поработать.

«Я согласился с этим, выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — пояснил российский президент.

К тому же подготовительная работа была бы и своего рода вступительным экзаменом — проверкой серьезности американских намерений.

И когда стало понятно, что подготовительная работа не получается, что у сторон разные ожидания от встречи, что у их позиций пока нет общего знаменателя, вполне логичным было бы на данный момент отказаться от встречи.

Ну и, конечно, не прогибаться под нынешним и будущим давлением со стороны Трампа, который и дальше вполне может сыграть на повышение под давлением или уговорами со стороны Евросоюза и Украины.

Поэтому Владимир Путин очень четко обозначил последствия некоторых эскалационных шагов — например, поставок киевскому режиму ракет «Томагавк» (которые, как признался сам Трамп, могут эксплуатироваться только при помощи американских специалистов).

«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьёзным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — предложил российский лидер. Не уточнив, кто именно должен подумать — Украина, США, Европа или все они вместе. Благо, «Орешник» и другие инструменты потенциального ответа долетают до всех.

Думать они могут сколько угодно. А также рефлексировать над уже сделанными шагами — например, американскими санкциями против российской нефтянки, которые ударят по самому Трампу.

По словам Владимира Путина, ограничения поставок российской нефти на мировой рынок приведут к резкому увеличению стоимости нефти и нефтепродуктов, в том числе на американских автомобильных заправках

«А если учитывать внутриполитический календарь в тех же Штатах, то понятно, насколько чувствительны будут некоторые процессы в этой связи. И те, кто подсказывает действующей администрации такие решения, — надо понять, на кого они работают», — говорит Путин, намекая на предстоящие в 2026 году промежуточные выборы в конгресс и интерес демократов не допустить на них победы Трампа.

И пока Трамп не осознает всю бесперспективность и вредность давления, Россия будет отвечать не эмоциями, а внутренним сплочением и продолжением СВО.

Американский президент может сколько угодно говорить о том, что Россия и Украина находятся в равных условиях, но это российские войска каждый день продвигаются вперед, это украинская экономика живет на инъекциях западных вливаний с бюджетным дефицитом более 50%, тогда как российская демонстрирует реальный рост. Это на Украине происходят веерные отключения электричества, тогда как в России — бесперебойные поставки.

И никто в этой ситуации не позволит Трампу украсть у России победу. В лучшем случае мы можем усмехнуться, когда он назовет российскую победу своей.

«Может наступить переломный момент, когда в силу внутреннего истощения ВСУ уже не смогут удерживать фронт. Он посыплется, и тогда принятие российских условий будет представляться не как капитуляция Трампа перед Путиным, а как спасение Украины», — резюмирует Дмитрий Суслов.