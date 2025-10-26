В российском обществе сформировался устойчивый запрос на изменение негативной демографической ситуации, и руководство государства демонстрирует готовность ответить на этот исторический вызов. И ключевой проблемой в этой сфере является замещающая миграция.

Михаил Терещенко/РИА Новости

23 октября в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Владимир Путин озвучил очень важную вещь — он указал на ошибочность демографических стратегий ряда западных стран, делающих ставку на привлечение мигрантов, и пообещал, что Россия пойдет по совершенно другому пути.

Стоит процитировать слова нашего президента:

«Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов. Вплоть до фактического поощрения неконтролируемой, именно неконтролируемой, даже хаотичной миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и своей самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью. Наш выбор однозначен — это всемерная поддержка семьи».

Путин совершенно правильно указал на пагубные последствия инокультурной миграции в странах Запада.

Примеров там хоть отбавляй.

Гендиректор Французского национального ведомства по иммиграции и интеграции (OFII) Дидье Лески еще в 2023 году сообщал, что выходцы из-за рубежа составляют уже 10–11% населения страны. При этом из 7 млн мигрантов только у 2,5 млн есть французское гражданство.

Самое интересное в словах Лески — это признание того, что первые волны мигрантов в 1950–1960 гг. интегрировались во французское общество гораздо успешнее, чем нынешние. Сейчас же, признает чиновник, вопрос религии «усилил разрывы в культурных связях».

Проблема интеграции потомков мигрантов во французское общество остро обозначилась в 2000-е годы, что нашло свое отражение даже в кинематографе. Еще в 2008 году вышел очень интересный художественный фильм «Последний урок».

Ключевая линия противостояния в нем — даже не между коренными французами и выходцами из Африки, а между мигрантами, интегрировавшимися во французское общество, и мигрантами, создающими параллельное криминальное сообщество.

Также любопытно, что ислам для таких мигрантов является лишь маркером идентичности, символом принадлежности к их обособленному миру, но сама исламская патриархальная мораль с кодексами традиционного поведения ими отвергается.

Очевидно, что в России происходят такие же процессы.

Получившие базовое образование в советские годы выходцы из Средней Азии и Закавказья в общем миграционном потоке в наши дни составляют незначительный процент.

Основную массу гастарбайтеров составляют молодежь и представители средних возрастов, которым на уроках истории в школах уже рассказали об «угнетении» со стороны России и «колониальном прошлом», в котором русские якобы сыграли очень незавидную роль.

Такие люди не знают сплачивающего опыта советской идеологии (к тому же имевшего свои пределы), они не изучают русский язык или изучают его весьма поверхностно. К тому же они зачастую имеют возможность исповедовать в России те взгляды, за которые их на родине давно бы наказали.

Естественно, говорить не то что об ассимиляции, но и об интеграции или хотя бы просто адаптации таких мигрантов не приходится.

Также из слов президента видно, что руководство осознает реальные границы возможностей по привлечению в Россию представителей западных народов, тяготящихся леволиберальным диктатом во всех сферах жизни.

Россия, что бы ни говорили критики, и впрямь является привлекательной страной для мигрантов. Но есть один важный нюанс: для мигрантов из более экономически отсталых стран постсоветского пространства.

Миграция в Россию для европейских традиционалистов же пока представляется слишком радикальным шагом, на который готовы отважиться единицы. В массиве демографических данных это как капля в море.

Мигрантозамещение не просто неспособно решить проблему сокращения трудоспособного населения России, но и усугубляет и без того бедственное положение, порождая новые точки конфликтности и линии раскола.

Наверху это прекрасно понимают. Как и то, что нам стоит надеяться только на себя, на собственные демографические ресурсы.

Собственно, нужда в демографических ресурсах вызвана отнюдь не теми причинами, на которые зачастую указывают либеральные экономисты. Не дефицит трудоспособного населения (который решаем за счет механизации и автоматизации труда), а потребность в прочном суверенитете над обширными территориями вынуждает задумываться об угрозе замещающей миграции.

Именно поэтому решение задачи увеличения воспроизводства населения в России неразрывно связано как с успешностью решения миграционной проблемы, так и со способностью создать прочную материальную базу для многодетной семьи. И ключевой компонент этой материальной базы — жильё, в котором такая семья может строить своё будущее. Ведь не может быть успешной демографической политики с микроквартирами в небоскребах по 30–40 этажей.

Однозначная позиция президента по болезненному вопросу замещающей миграции ставит точку в бесплодных дискуссиях о демографической стратегии России. Приоритетом всех институтов государства, экономических субъектов и структур гражданского общества должно стать сохранение исторически сложившегося этнокультурного баланса, первостепенность интересов коренного населения нашей страны. Такой подход даёт основание полагать, что Россия в конечном итоге сумеет переломить негативные тренды.