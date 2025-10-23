Острый раскол в Вашингтоне поставил на грань срыва только наметившийся переговорный процесс между Россией и США. Белый дом ввёл первые серьёзные санкции с начала повторной каденции Дональда Трампа. Отложена и встреча лидеров двух стран в Будапеште. Происходящее можно назвать попыткой Трампа вести некую хитрую игру.

Иван Шилов ИА Регнум

В реальности же действия американского президента скорее объясняются отчаянным положением, в котором он оказался, завязнув во многих кризисах одновременно.

Ещё с весны команда Трампа надеялась реализовать довольно примитивную схему на украинском направлении — оказать давление на все стороны и заставить их принять условия, которые показались бы приемлемыми для американцев. Проблемы с этим проявились сразу: даже во взаимодействии с европейскими ястребами и украинским лобби Белому дому зачастую не хватало возможностей или воли для эффективного прессинга.

Что же касается России, то здесь Трамп очень быстро столкнулся с отсутствием каких-либо серьёзных рычагов давления. Грозить новыми санкциями было бессмысленно, что сам Трамп неоднократно признавал.

Метания вокруг поставок новых вооружений вроде дальнобойных ракет «Томагавк» закончились ничем. Уж очень сильно Пентагон опасается как ответных действий России, так и истощения своих арсеналов. А то в случае дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы ракет может просто не хватить.

В течение лета американская администрация безуспешно пыталась повлиять на ключевых торговых партнёров России — Китай и Индию, угрожая им вторичными пошлинами. Делалось это в том числе под давлением «ястребов» в Сенате, пытавшихся ввести пошлины в 500% в отношении покупателей российской нефти.

В итоге санкционный билль канул в лету, а конгресс погрузился в свои внутренние баталии на фоне шатдауна правительства и неспособности утвердить новый бюджет США на следующий год.

Однако за последнее время санкционная повестка вновь вылезла на первый план.

Логика «ястребино» настроенных законодателей примерно следующая: бюджет принять мы всё равно не можем из-за всех расколов. Так что давайте уйдём в свою зону комфорта и будем снова грозить России санкциями. Поэтому в Сенате и стали проталкивать новые билли, которые в том числе включали Россию в список «стран-спонсоров терроризма» наряду с КНДР, Ираном, Венесуэлой и Сирией. Это бы означало попытку де-факто ввести эмбарго против России.

На такой радикальный шаг администрация Трампа явно идти не готова. Причём по многим причинам сразу.

Во-первых, экономика США зависима от критически важного сырья вроде урана, которое приходит из России. Кроме того, это похоронило бы любые попытки договориться с Москвой и резко усугубило бы и так сложные отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели.

В итоге под давлением «ястребов» Трамп опять принял некий срединный вариант. Летом он ввёл тарифы в 25% против Индии вместо обещанных Сенатом 500%. Сейчас же он усилил санкционное давление на крупнейших российских экспортёров нефти — «Роснефть» и «Лукойл».

К американским санкциям оперативно присоединились и в Европе. Сначала Лондон, а затем и Брюссель приняли похожие меры. И в целом эффект от вводимых санкций будет ощущаться в первую очередь в европейской экономике.

Со стороны Брюсселя будет усиливаться давление на непокорные восточноевропейские страны, которые продолжают закупать нефть у России.

Отдельный вопрос — российский сжиженный газ, ведь его в Европе активно приобретают, например Франция, Испания и Бельгия. Они всячески выступали за то, чтобы сдвинуть вправо сроки отказа от российского газа, теперь уже на 2027 год, а то и ещё позднее.

Что касается других стран, то для них эффект от введённых Трампом тарифов окажется смазанным. Индийские госкомпании найдут очередные обходные пути для закупки российской нефти, отказываться от которой Нью-Дели точно не будет. Индийские частники могут и вовсе проигнорировать американские санкции.

Тем более что никаких особых подвижек в рамках переговорного процесса между США и Индией до сих пор не проявляется. А премьер-министр Нарендра Моди продолжает демонстративно избегать личных встреч с Трампом.

Ещё более показательной будет ситуация с Китаем. Ведь в самое ближайшее время стартует первое большое азиатское турне Трампа его второй каденции. Правда, деталей пока крайне мало. Известно лишь то, что он посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.

При этом Белый дом всячески упрашивает китайскую сторону провести большой двусторонний саммит на высшем уровне по торговой повестке. Однако Пекин уже чётко дал понять, что на текущий момент не собирается идти на какие-либо значимые уступки США.

Недавно Китай закрутил гайки в сфере поставки «редкоземов», что вызвало в Америке настоящую панику. Ведь весной, когда с ними уже были перебои, американская промышленность фактически оказалась на грани коллапса. А стоимость дефицитных металлов взлетела на 4000%.

В ответ Трамп ввёл очередные пошлины против Китая. Причём одновременно он буквально умоляет бизнесменов из Поднебесной возобновить закупки американской сои. Без китайских контрактов очень многие фермеры в штатах Среднего Запада, житнице США, могут попросту разориться. Китай же с весны перестал закупать сою из Штатов и нашёл себе новых поставщиков в Бразилии и Аргентине.

Крайне маловероятно, что в ходе своего азиатского турне Трампу удастся полюбовного договориться с Пекином. И уж точно он не сможет убедить Китай отказаться от закупок российской нефти. Можно, конечно, поугрожать новыми санкциями, только никакого эффекта это иметь не будет, а лишь обострит проблемы для американских импортёров, которые сталкиваются с ответными рестрикциями со стороны Поднебесной.

Тем более что сейчас инфляция в США впервые за период второго срока Трампа вновь добирается до уровня в 3%. Сказываются отложенный эффект от всех вводимых тарифов и взлёт стоимости импортных товаров. Американский бизнес же буквально живёт от месяца к месяцу в состоянии полнейшей неразберихи, не зная, каких ещё тарифных ударов ему теперь ждать.

Большинство американцев ожидают ухудшения экономической ситуации в США в течение следующего года, а экономическую политику Трампа на текущий момент одобряют лишь 35-38% граждан.

Нынешняя авантюра с антироссийскими санкциями вкупе с эскалацией вокруг Венесуэлы может привести к росту цен на топливо на внутреннем рынке, и это может ещё сильнее ударить по позициям Трампа в преддверии выборов в конгресс.

Но есть для него и теоретическая возможность выйти из нынешней тупиковой ситуации. Когда станет очевидно, что санкционное давление на Россию опять не действует, «ястребам» в конгрессе будет гораздо сложнее аргументировать введение новых рестрикций против Москвы.

В то же время оставшиеся в Белом доме реалисты смогут использовать этот аргумент в свою пользу — мол, мы попробовали надавить на Россию санкциями и поставками оружия, но ничего не работает, поэтому давайте садиться за стол переговоров с нормальными условиями.

Вопрос лишь в том, останется ли у Трампа к тому моменту ещё политический капитал для серьёзного диалога с Россией. Или же он окончательно завязнет в своих внутренних войнах с демократами, конфликте с Венесуэлой и бесконечной драме на Ближнем Востоке, выбраться откуда может быть уже нереально.