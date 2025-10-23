До предполагаемого вхождения Болгарии в зону хождения евро остаётся менее трёх месяцев, а официальная София своими последними действиями словно намеренно провоцирует напряжение в отношениях с Брюсселем.

Иван Шилов ИА Регнум Делян Пеевски и Бойко Борисов (слева направо)

В то время как руководитель дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас на заседании Совета по международным делам в Люксембурге возмутилась вероятному визиту Владимиру Путина в Венгрию, министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев на том же мероприятии 20 октября сообщил о готовности Софии предоставить коридор для пролёта самолёта президента России в Будапешт. И пусть на сегодня проведение саммита поставлено под сомнение американской стороной, которая его же и инициировала, болгарская готовность пропустить российский борт №1 — очевидный вызов Брюсселю.

Ещё один повод для беспокойства евробюрократов — государственный бюджет балканской республики на 2026 год.

Для того чтобы введение евровалюты в Болгарии состоялось, он должен соответствовать финансовым требованиям ЕС. Между тем кабинет министров Росена Желязкова тянет с внесением основного финансового документа на рассмотрение в парламент. Как считает депутат Народного собрания от евроскептической партии «Величие» Красимира Катынчарова, это говорит о том, что правительство «не совсем уверено, хотим ли мы вступать в еврозону».

Параллельно с этим болгарские власти продолжают судебный процесс над мэром Варны Благомиром Коцевым — одним из лидеров ориентированного на глобалистов политического блока «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария». В Европейском парламенте в связи с этим заявляют об «эрозии судебной независимости в Болгарии» и создают рабочую группу для расследования злоупотреблений национального правительства в отношении верховенства закона.

Не вызывает в Брюсселе восторга и инициатива лидера «Движения за права и свободы — Новое начало» (ДПС-НН) Деляна Пеевски расследовать деятельность в стране структур спонсора европейских глобалистов Джорджа Сороса.

Логика этих действий объясняется нарастающим разочарованием болгарских элит в евробюрократии, вынужденной в последнее время экономить на своих подопечных в Юго-Восточной Европе.

На фоне усиления финансовых проблем всё громче звучат голоса, что Болгария идёт по пути Румынии в наращивании запредельных по меркам ЕС бюджетного дефицита, государственного долга и инфляции.

Едва ли не единственным в современных условиях средством сбалансировать европейское влияние для болгар является сближение с США. Тем более, что администрация Дональда Трампа проявляет всё больший интерес к положению дел в регионе Нижнего Дуная. На благосклонность республиканцев, видимо, и рассчитаны вызывающие раздражение в Брюсселе действия властей.

В Софии весьма распространено мнение, что лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), экс-премьер Бойко Борисов и глава ДПС-НН Делян Пеевски образуют неформальный дуумвират, фактически руководящий республикой.

Благодаря поддержке ДПС-НН с января 2025 года удаётся избежать отставки правительству меньшинства во главе с членом ГЕРБ Росеном Желязковым. По последним опросам общественного мнения, партия Пеевски вышла на вторую позицию по популярности (первое место продолжает удерживать ГЕРБ).

На прошлой неделе две реплики участников властного тандема парализовали деятельность высших государственных органов Болгарии. До 22 октября не собирался парламент, приостановились заседания правительства, и даже министерства затаились в ожидании решения судьбы своих руководителей.

В оцепенение всех ввергли слова, сказанные 14 октября Борисовым о необходимости переформатирования правящей коалиции. Сказаны они были по итогам муниципальных выборов в общине Пазарджик, что к юго-востоку от Софии, где ДПС-НН неожиданно для многих обошла все остальные политические силы.

Пеевски отреагировал немедленно, заявив, что готов ко всем вариантам — поддерживать кабинет министров, не входя в него, а также разделить ответственность за власть через министров. По сути это означает юридическое оформление соправления Борисова — Пеевски.

Для евробюрократии такой сценарий крайне нежелателен, поскольку лидер ДПС-НН — олигарх и медиамагнат, имеющий сильное влияние на правоохранительную систему и обвиняемый в коррупции. Для проевропейских либералов в Болгарии Пеевски едва ли не главный объект для критики.

В рамках же сближения Софии с Вашингтоном консолидация власти в руках двуумвирата, напротив, выглядит органично. Усилившаяся коалиция болгарских прагматиков во главе с двумя главными тяжеловесами местной партийной системы, один из которых «нерукопожатен» в Брюсселе — перспективный союзник для трампистов на юго-востоке Европы.

Правда, для переформатирования руководства парламента и правительства инициаторам этого процесса необходимо добиться согласия со стороны младших партнёров ГЕРБ по нынешней парламентской коалиции — Болгарской социалистической партии (БСП) и популистской партии «Есть такой народ».

И вот здесь возможны сложности, так как вхождение во власть ДПС-НН, скорее всего, лишит представителей этих партий ряда ключевых должностей. Сейчас, к примеру, обсуждается, что социалистка Наталья Киселова должна покинуть пост спикера парламента. Но без голосов той же БСП обновлённая правящая коалиция избрать нового спикера парламента не сможет.

Однако у Борисова есть серьёзный контраргумент. При распаде коалиции и объявлении досрочных выборов БСП если и пройдёт в парламент, но оказывать того влияния, что есть у неё сейчас, явно не будет. Кроме кресла спикера, представитель этой партии занимает пост вице-премьера.

Принуждением Борисовым младших партнёров к уступкам можно объяснять недельную приостановку работы Народного собрания. Ведь заседания не проводились потому, что не было кворума. А он отсутствовал из-за бойкота со стороны депутатов от ГЕРБ. Тем самым лидер крупнейшей партии дал понять, что настроен решительно и готов идти даже на самороспуск законодательного органа.

Сменой спикера парламента Борисов решает и ещё одну задачу. Если парламент действительно будет распущен и правительство Желязкова падёт, президент республики Румен Радев сможет назначить «служебного» (временного) премьер-министра.

Согласно законодательству Болгарии, глава государства может выбрать кандидатуру только среди обладателей определённых должностей, в число которых входит и спикер Народного собрания.

Возникновение же альянса Радев — Киселова для Борисова очень нежелательно, поскольку у обоих очень сложные отношения с лидером ГЕРБ и аксакалом болгарской политики.

Кроме того, усиление президента может спутать карты в игре с американцами, так как Радев, будучи бывшим генералом НАТО и выпускником Академии ВВС США, является сильным конкурентом в борьбе за симпатии американцев.

Последнее подтверждается визитом в Болгарию 22 октября премьер-министра Венгрии. Близкий к президенту США Виктор Орбан прибыл по приглашению именно главы Болгарии. И его встреча с Радевым явно выходила за рамки «протокольной» встречи, которая чаще всего предполагается в подобных случаях.

Исход этой борьбы во многом определит персональный состав болгарского руководства в ближайшем будущем. Такой вот государственный суверенитет в условиях некогда «шестнадцатой республики СССР».