22 октября в подмосковной Мастерской управления «Сенеж» прошло расширенное заседание Наблюдательного совета главной награды российских муниципальных служащих — премии «Служение».

Иван Шилов ИА Регнум

«Премия «Служение» стартует сегодня уже третий раз, — отметил, открывая заседание, замначальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев. — В соответствии с поручением президента страны Владимира Путина решено было сделать мероприятие, которое позволяет отметить ежедневный труд всех работников местного самоуправления во благо развития территории и повышения качества жизни людей».

На нынешнем заседании Набсовета, который возглавляет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, были определены десять номинаций «Служения».

В их числе — «Мужество и героизм на благо служения Родине» — премия в этой номинации присуждается за мужество и героизм, проявленные представителями муниципального сообщества при выполнении воинского и гражданского долга.

Премией «Благополучие семьи — приоритет государства» предполагается отметить проекты, которые направлены на поддержку семьи, в том числе семей участников СВО, а также на сохранение семейных ценностей.

А в номинации «Диалог с населением — открытость власти» награду получат муниципалы», сумевшие эффективно выстроить обратную связь с жителями.

Члены Набсовета поддержали учреждение двух новых номинаций.

Первая — «С передовой СВО в муниципалитет». Награда будет вручаться за проекты, призванные создать «на земле» условия для адаптации к мирной жизни и для самореализации каждого вернувшегося участника спецоперации. Вторая новая номинация — «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» — посвящена системной кадровой работе: внедрению на местном уровне института наставничества и обучению персонала.

«Кратно увеличилось число участников от новых территорий»

Как рассказывают организаторы премии, за неё отвечает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента — приём заявок через официальный сайт премияслужение.рф начался 22 октября.

Ожидается серьёзный наплыв — если учесть, что на предыдущую, II Всероссийскую муниципальную премию «Служение», поступило 41 313 заявок из 89 регионов.

«Премия — это живой организм. В прошлом году на нее поступило вдвое больше заявок, чем годом ранее, и кратно увеличилось количество участников от новых субъектов Российской Федерации», — заметил Грачев.

Премия объединила более 4,6 млн представителей муниципального сообщества по всей России, давая возможность каждому рассказать о своих достижениях и успешных практиках.

Как и в предыдущих случаях, после первичного анализа заявок пройдет перекрестная экспертиза. Далее в работу включится экспертный совет, который определит первую сотню номинантов.

За эти 100 лучших заявок, которые утвердит Наблюдательный совет премии, начнется народное голосование на портале «Госуслуги», лидеры которого будут представлены членам Набсовета.

В нынешнем «сезоне» период народного голосования на «Госуслугах» увеличится до четырёх недель. У соискателей будет больше времени рассказать о проектах, а у граждан, в том числе и у «адресатов» этих проектов, будет больше возможностей для выбора лучших идей и предложений.

Награждение победителей запланировано на апрель 2026 года — церемония станет частью Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», который проводит ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента.

«Аванс доверия»

«Сегодня мы не случайно собрались в расширенном составе, потому что нам важно слышать от лауреатов премии наставления и предложения, которые могли бы ее совершенствовать», — отметил Евгений Грачев на заседании 22 октября.

Лауреаты II премии «Служение» также делятся своим пониманием того, какое значение для них имел этот конкурс. Так, например, зампред Совета депутатов столичного муниципального округа Алтуфьевский Тамара Карпенко (лауреат в номинации «Благополучие семьи — приоритет государства») рассказывает о проекте «Семья помогает семье», который был отмечен премией.

Карпенко собрала волонтеров, которые помогают нуждающимся семьям, в том числе на новых территориях: выступают с концертами в госпиталях, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают детей к школе. Тамара, которая вместе с мужем воспитывает восьмерых детей, основала «Общество семей» для взаимной поддержки.

«Премия «Служение» формирует новый имидж волонтерства. Она не просто чествует героев, но и укрепляет всё общество, показывая, что бескорыстное служение — это очень ценно и важно! Ведь каждый, кто бескорыстно служит другим, заслуживает того, чтобы и ему сказали искреннее «спасибо»!», — подчёркивает Карпенко.

«Для меня служение людям заключается в том, чтобы каждый день делать жизнь наших жителей лучше и безопаснее. Неважно, большая это задача или маленький шаг, главное — искреннее стремление помочь тем, кто рядом. Именно из таких маленьких дел складывается общий успех и благополучие», — говорит победитель предыдущего этапа премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине», начальник управления безопасности администрации Вейделевского района Белгородской области, первый замглавы района Владимир Таранцов.

«Миссия служения — видеть потребности людей, откликаться на них и искать все возможные варианты решения, любые пути, которые могут привести к наилучшему результату», — отмечает исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Алексей Благов, получивший премию в номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую Победу».

Победа в «Служении» сама по себе — большая честь и показатель высокой оценки труда, подчеркивает Благов. «Такое признание дает мощнейший заряд энергии, дополнительную мотивацию и стимул двигаться дальше, преодолевая любые трудности. Это своего рода аванс доверия, который вдохновляет на новые проекты и инициативы», — рассказывает управленец.

Ближе всего к людям

Инициативы по развитию муниципальной службы, поддержанные лидером страны, — от программы «Школа мэров» до той же премии «Служение», — часть решения той задачи, которую поставил президент: выстроить в России новую систему местного самоуправления, главная цель которой — улучшить жизнь людей на местах, поставив во главу угла реальные потребности жителей.

Команды муниципалов должны стать и уже становятся проводниками позитивных изменений «на земле»: они развивают инфраструктуру, делают социальные услуги доступнее, а городскую и сельскую среду — комфортнее.

«Муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От неё напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей нашей большой страны так, как люди видят своё настоящее и будущее», — подчеркнул Владимир Путин, выступая в январе 2024 года на церемонии награждения победителей премии «Служение».

Мэры «за партой»

В том же, 2024-м, глава государства законодательно закрепил за ВАРМСУ статус единой организации, представляющей интересы российского муниципального сообщества, в том числе на международном уровне.

Это решение важно также и тем, что теперь для любого муниципального управленца открыта возможность «подключиться» к системе подготовки и переподготовки. Это необходимое требование — ведь сейчас, чтобы управлять даже на низовом уровне (не говоря уж об уровне района или города), надо постоянно повышать навыки руководства, набираться новых умений и развивать компетенции.

Этим объясняется востребованность «Школы мэров» — обучающей программы, созданной по поручению главы государства, которую ведут ВАРМСУ и Высшая школа госуправления (ВШГУ) Президентской академии.

В эти дни, с 20 по 24 октября, в Мастерской управления «Сенеж» проходит первый модуль «Школы мэров» для пятого и шестого потоков программы.

«Обучение… позволяет приобретать необходимые знания и навыки, а самое главное — получать практический опыт, формировать эффективные команды, способные решать сложные государственные задачи», — отметила, выступая перед участниками «Школы» сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Так, например, выпускница «Школы мэров», замглавы Перми Екатерина Мальцева наладила систему организации летнего отдыха школьников. Больше семей получили доступ к муниципальным программам без бюрократических проволочек и очередей.

А заммэра города Бодайбо в Иркутской области Валентина Путря, также прошедшая «Школу», внедрила упрощённый порядок оформления выплат семьям военных, пропавших без вести. Местная власть не только проявила человечность, проявила участие к людям, но и сделала это оперативно.

«Программа «Школа мэров» создавалась как современная управленческая школа для тех, кто готов менять жизнь на местах к лучшему, поэтому каждый учебный модуль включает в себя реальные практики и вызовы», — отметил директор ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко.

Он напомнил, что программу обучения управленцев поддерживают в Администрации Президента, на уровне федеральных министров, действующих глав регионов с опытом муниципальной службы. Поддержку «Школе мэров» также оказывают главы госкорпораций, практикующие эксперты в своих областях.

У кого набраться опыта

Октябрь вообще богат на события в жизни управленцев местного уровня: в календаре нынешнего месяца — два региональных слёта муниципальных работников в рамках всероссийского форума «Малая Родина — сила России». 16–17 октября встреча для обмена лучшими практиками и выработки стратегий территориального развития прошла в Ставропольском крае.

На 29–30 октября запланирован форум в Ленобласти. Всего с октября этого года по март 2026-го такие встречи пройдут в восьми регионах.

Управленцы также обмениваются опытом с коллегами различного уровня и пополняют «багаж» компетенций благодаря новому проекту ВАРМСУ — «Муниципальный наставник».

«В органах государственного и муниципального управления работаю с 1986 года, работал в партийных органах, работал мэром города Бугульмы и главой Бугульминского района, министром лесного хозяйства Республики Татарстан», — рассказывает один из наставников, Наиль Магдеев. С 2014-го он — на посту мэра Набережных Челнов.

Руководитель на местах должен быть настоящим патриотом, уметь объединять людей вокруг общих целей, выстраивать конструктивное взаимодействие с региональной и федеральной властью, подчёркивает Магдеев.

Жители дают главную оценку

Качество работы на муниципальном уровне теперь определяется не отчётами, а конкретными результатами — скоростью и качеством реагирования, а также удобством для граждан. Одним из самых важных критериев оценки для претендующих на премию «Служение» — это то, как качество работы оценивают сами жители.

«Я родилась и выросла в Аткарске Саратовской области. В последние годы в городе появилась пешеходная зона, новые скверы, парк изменился до неузнаваемости, стал современным, где гуляют люди разных возрастов, многие пересели с машин на велосипеды. Все эти изменения произошли при действующем главе района — Викторе Елине», — так член Общественного совета Аткарского района Марина Лунева отзывается о работе местного руководителя, победителя II Всероссийской премии «Служение».

«Виктор Владимирович, будучи коренным аткарчанином, с заботой относится к месту, где мы живем. В последние 10 лет ремонтируются школы, детские сады, дворы многоквартирных домов, идет глобальный ремонт дорог в городе и сёлах, появились новые спортивные и детские площадки», — отмечает Лунева.

Виктор Елин победил в номинации «Институт наставничества — для будущего страны». Во вверенном ему районе управленец выстроил эффективную систему наставничества, которая помогает подбирать команду, в том числе готовить будущих специалистов для муниципальной службы ещё со школы, через конкурс «День дублёра».

«Живу в Кировском районе города Кемерово всю свою жизнь, здесь родились мои дети, внуки. Как преобразился наш район и весь город за последние несколько лет! — рассказывает Татьяна Шульга, учитель школы №74 Кемерова, руководитель школьного музея боевой и трудовой славы, ветеран труда. — Строятся, ремонтируются набережные, обновляются дороги. Новую жизнь вдохнули в старые парки и скверы. В Кемерове сейчас реализуются масштабные проекты — реновация заискитимской части города, капитальный ремонт Кузбасского моста, несколько больших строек».

Все эти перемены, подчёркивает Татьяна Геннадьевна, произошли за время, что на своём посту находится глава Кемерова Дмитрий Анисимов. В апреле этого года он стал победителем II премии «Служение» в номинации «Развитие территории — благополучие жителей».

Упомянутая Татьяной Шульгой реновация заискитимской части Кемерова — это масштабный проект: недавно в этой части города на 540 гектарах стояли 3,5 тысячи ветхих домов с печным отоплением и без удобств. Сейчас по инициативе мэра здесь строится «город в городе» из 23 современных микрорайонов, рассчитанных на 120 тысяч человек.

Здесь будет всё необходимое — от школ и детских садов до парков, набережных и велосипедных маршрутов. Обновляется не только бывший частный сектор. Построены новые набережные на Томи и её притоке Искитимке, появились новые парки, благоустроены прогулочные зоны. Поэтому, подчёркивает учительница из Кемерова Татьяна Шульга, глава города вполне заслужил полученную им в апреле премию.

Часть единой вертикали управления

С одной стороны, обновление системы муниципальной власти означает налаживание быстрых и эффективных коммуникаций с жителями. С другой стороны, «мэр теперь не только глава города, но и государственный управленец, отвечающий за развитие территории в связке с регионом»¸ — отмечает руководитель Института территориального планирования «КАРТФОНД», директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин.

«Сегодня муниципальный уровень власти перестаёт быть изолированным и становится частью единой вертикали управления — той самой «публичной власти», о которой говорится в стратегических документах», — указывает эксперт.

Включённость в управленческую вертикаль «усиливает ответственность, но и открывает новые возможности — доступ к ресурсам, участие в стратегическом планировании, взаимодействие с институтами развития», отмечает Панин.

«Нужно понимать, что любое управление эффективно работает в связке, когда есть выстроенная властная вертикаль», — в свою очередь указывает политолог Наталья Елисеева.

Изменения в характере муниципального управления — это инициатива президента. Глава государства не раз подчеркивал значимость службы «на местах», напоминает Елисеева.

Очевидно особое отношение руководства страны к повышению эффективности работы муниципалитетов.

«Реорганизация муниципального самоуправления, которую мы видим в последние годы, во многом связана с качественными изменениями в восприятии муниципальной службы: какие люди идут туда работать, как они работают, с какими целями, какой результат от их работы, — подчёркивает Елисеева. — Даже если мы посмотрим на указ президента №1014 о параметрах, по которым оценивается работа глав регионов, то там первым пунктом идет доверие. Его можно достичь при эффективной работе, в том числе на муниципальном уровне».

Поэтому вполне понятно то внимание, с которым власть подходит к отбору лучших управленцев, к распространению их опыта и к повышению уровня общей подготовки — благодаря наставничеству.