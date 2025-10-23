Дональд Трамп ломает шаблоны, Дональд Трамп не исполняет неудобные обещания, Дональд Трамп сносит своих конкурентов и показывает, как нужно вести настоящую политику. Такого рода восхищенно-возмущенные заявления сопровождают президента США весь последний год.

Иван Шилов ИА Регнум

Отдельные лица полагают, что стратегия такого рода может быть весьма удачной и другим странам — например, России стоило бы взять поступать так же.

Тем не менее на примере нового кризиса в отношениях Вашингтона с Латинской Америкой — уже не просто отдельной страной, а группами государств и народами — стоило бы пояснить, что всё совсем не так «профессионально» и «смело», как кажется после прочтения республиканских СМИ.

Новый «главный босс» наркомира

Американская администрация вступила в открытый конфликт с президентом Колумбии Густаво Петро. Откровенно говоря, на такой поворот дел многое указывало изначально — Петро обращал на себя негативное внимание Белого дома и резкой критикой Израиля, и слишком активной поддерживающей риторикой в адрес Венесуэлы.

Ранее его даже лишили визы в США: колумбийский лидер — к слову, бывший повстанец, — находясь на улицах Нью-Йорка в момент антиизраильских демонстраций, призывал американских военных не подчиняться Трампу.

На фоне обострения ситуации в Карибском бассейне и очередного удара по «нарколодке» Петро обвинил американское правительство в убийстве колумбийского рыбака.

На этот раз на сцену вышел сам Трамп и, не отступая от своего стиля последнего времени, обвинил коллегу, в наркоторговле. По мнению американского лидера, Петро «агрессивно продвигает масштабное производство наркотиков, как на больших, так и на малых полях по всей Колумбии».

Потом Трамп добавил, что Густаво Петро «ничего не делает», чтобы остановить поток наркотиков в США, и при этом получает от Вашингтона финансовые преференции. То есть, по сути, совершает мошенничество против Штатов.

В связи с этим американский президент заявил об отмене всех выплат и субсидий латиноамериканской стране. А также фактически добавил, что если Петро сам не разберется с полями коки в своей стране, то американцы сделают это сами, причем не мирно.

В Колумбии на ситуацию отреагировали быстро.

Густаво Петро заявил, что президента США «обманывают его приближенные и советники», а также порекомендовал Трампу внимательно изучить ситуацию в Колумбии и лучше определить, на чьей стороне сейчас наркоторговцы, а на чьей — демократы.

Ему вторил министр обороны Колумбии, по мнению которого, своими заявлениями Трамп оскорбил всех колумбийцев.

Кто бы говорил

Спустя сутки латиноамериканская страна отозвала своего посла из Вашингтона. Свою роль сыграли и откровенные оскорбления Трампа в адрес Петро, которого он назвал «психом».

Колумбийский лидер заявил, что все войны, с которыми сталкивалась его страна в последние пятьдесят лет, вызваны употреблением кокаина в США. В связи с этим он обвинил Трампа в том, что Америка нисколечко не борется с наркоторговлей, обеспечивая лишь потребление — а его стране достается лишь непрекращающееся насилие и производство нелегальных веществ.

Он также потребовал отмены всех новых американских пошлин на колумбийскую продукцию, мотивируя это тем, что они погубят крестьянство, которое не от хорошей жизни пытается выживать в джунглях и сотрудничает с наркогруппировками вместо спокойного выращивания сельхозкультур.

Дополнительно Петро предложил легализовать экспорт каннабиса и усилить меры профилактики его потребления в США. А также «научно изучить вопрос о необходимости запрета или, скорее, ответственного потребления, регулируемого государством», и «создать более эффективное соглашение для преследования наркокапитала и активов по всему миру».

Ничего необычного со стороны колумбийского лидера не прозвучало: с момента начала своего президентского срока он является убежденным адептом легализации наркотиков, особенно кокаина, и настаивает на том, что именно это убьет прибыльность наркоторговли как таковую.

Все плохие

Пререкаясь с Боготой, Трамп не стеснялся в выражениях. Одна из ярких последних цитат: «Колумбия вышла из-под контроля, и теперь у них худший президент из всех, что были».

Правда, кандидатурой Петро в Белом доме решили не ограничиваться — Трамп обвинил вообще всех колумбийских лидеров в том, что они зарабатывают большие деньги на наркотиках.

В поддержку Петро выступили президенты Кубы и Венесуэлы. Николас Мадуро, сам находящийся в эпицентре американского внимания, заявил, что Колумбия и Венесуэла являются братскими странами — что касается одной, то касается и другой.

И действительно, практически в эти же дни по иностранным Telegram-каналам начали разноситься сообщения о том, что некие дипломатические источники получили подтверждения скорого нападения США на Венесуэлу.

Подается это на фоне общей тревожности и далеко не в первый раз, но с учетом демонстративных перестановок в Южном командовании ВС США (в декабре должен уйти в отставку нынешний руководитель-адмирал) ситуация выглядит достаточно зловещей.

Даже демократические СМИ отмечают, что Трамп действует в отношениях и с Венесуэлой, и со всей Латинской Америкой чересчур «авторитарно», а военная кампания с ударами в Карибском бассейне и вовсе противоречит американскому законодательству.

Отдельные авторы даже опубликовали занимательный материал, где сравнили обвинения Трампа в адрес Николаса Мадуро с его собственным поведением и заявили, что американский президент мало чем отличается от латиноамериканского «диктатора».

И все угрозы на предмет того, что президент-демократ якобы превратил бы Штаты в «Венесуэлу на стероидах», воплотились в жизнь как раз с республиканским лидером: в Пентагоне проходят чистки, латиноамериканцев, сбежавших от репрессий, депортируют, военные применяют силу когда и к кому хотят. Ну и чем это отличается от «обычного дня» в Южной Америке?

Общий враг

Пока в американском политикуме отмечается определенный рост критического отношения к манипуляциям Трампа в Карибском бассейне, в странах Латинской Америки видят новый повод для объединения.

Прямые угрозы в адрес Венесуэлы и Колумбии, косвенные для Бразилии, а также недавние акции против Мексики, где под американские санкции попали более пятидесяти чиновников из правящей партии, создали почву для недовольства политикой США в регионе и определенного рода дипломатического кризиса.

Задело — пусть и по касательной — даже лояльные Вашингтону государства.

Тринидад и Тобаго поддерживает эскалацию в Венесуэле, но теряет своих же граждан в американских атаках на рыболовецкие суда. И популярности местному руководству в глазах населения это не добавляет.

Эквадор и Перу столкнулись с волной протестов, связанных и с усилением силовых мер против населения на фоне американской «борьбы с наркотрафиком», и с коррупцией во властных кругах, и с давним социальным кризисом.

Даже в Гайане, приветствующей атаки на Каракас, многие не в восторге от потенциальных «разборок» и передела нефтяных месторождений в непосредственной близости от собственных границ.

Стоит добавить и традиционно плохие отношения с левыми Кубой и Никарагуа, а также находящуюся в политическом раздрае Боливию, чье население от гринго никогда в восторге не бывает.

Свою роль играет и перенос функции «основного борца с наркотрафиком в регионе» с Южного командования на другие подразделения, более лояльные новому американскому министру войны.

Старые соглашения с латиноамериканскими военными — в том числе и нелегальные — теряют свою силу, и региональным чиновникам предлагается затянуть пояса и действовать по новым правилам, диктуемым из Вашингтона.

Не то чтобы они не соглашались следовать им раньше, но на своем новом президентском сроке Дональд Трамп — а с ним заодно и вся команда — проявляет себя на редкость неадекватно, обидчиво и недоговороспособно.

К этому добавляется рост неприязни к американцам со стороны латиноамериканцев, которых активно депортируют из США и объявляют главными врагами американского государства.

Словно подводя итог ситуации, Густаво Петро предупредил, что из-за стратегий Вашингтона против региона «в Латинской Америке может произойти резня», и призвал свой народ мобилизоваться в защиту национального суверенитета.

С таким заявлением — хоть и популистским — спорить непросто. Осложнение отношений с таким количеством стран действующей администрации США на пользу не идет, но вполне может быть использовано ее конкурентами из Демократической партии — и для наращивания собственного влияния в регионе, и для подготовки к следующим президентским выборам, до которых не так долго ждать, как может показаться.

И, если судить по внешнему поведению трамповских чиновников, кажется, что они будто бы не особенно отдают себе в этом отчет.