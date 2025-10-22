Уже несколько дней Франция стоит на дыбах. Ограблен легендарный Лувр — один из символов Пятой республики; похищены дорогостоящие драгоценности эпохи Наполеона, и полиция не может выйти на след налетчиков.

Иван Шилов ИА Регнум

На этом фоне в дело вмешалась частная фирма CGI Group, созданная израильскими отставными контрразведчиками и уже имевшая опыт возвращения на родину легендарных реликвий. Однако скептики не верят, что отставники смогут повторить свой предыдущий успех и помочь Франции.

Кража века

Резонансный налет на французский Лувр был совершен 19 октября. Из галереи Аполлона в парижском музее были похищены девять исторических драгоценностей французской короны, относящихся к эпохе Наполеона Бонапарта и Наполеона III.

Воры проявили смекалку: подобравшись под видом монтажников с помощью автовышки к нужному этажу, они за несколько минут вскрыли окно «болгаркой», разбили витрины и, похватав экспонаты, скрылись в неизвестном направлении.

Из девяти похищенных экспонатов — корон, диадем и ожерелий — в списках «утерянных» числится только восемь — корону императрицы Евгении смотрителям удалось обнаружить, пусть и в поврежденном виде, в тот же день недалеко от места преступления. Судя по всему, преступники сочли, что она является слишком массивной, а ее внешний вид — чересчур узнаваем.

Однако с этого момента расследование никуда не продвинулось, хотя только на официальном уровне в нем задействовано более 60 следователей из Парижской уголовной полиции и Центрального управления по борьбе с торговлей культурными ценностями. Не говоря уже о полицейских усилениях и прикомандированных сотрудниках спецслужб.

Дело поставлено на особый контроль в Елисейском дворце, а президент Эммануэль Макрон обещает во что бы то ни стало найти и наказать виновных. Однако, судя по отчетам силовиков, серьезных зацепок в установлении личностей преступников по-прежнему нет — хотя те умудрились «потерять» на месте преступления газовую горелку, рацию, мотоциклетный шлем и перчатку.

Деловое предложение

Видя ступор полиции, музейщики решили взять дело в свои руки и пригласили израильскую частную разведывательную компанию CGI Group провести параллельное расследование. Об оказанной Парижем «высочайшей чести» сообщил лично гендиректор фирмы Цви Наве.

Учитывая, что Наве является правой рукой Яакова Пери — бывшего шефа израильской контрразведки и основателя CGI Group, новость произвела фурор. Особенно на фоне того, что музей Лувр, один из культурных символов Франции, сделал выбор в пользу израильских специалистов в момент, когда отношения Парижа и Тель-Авива переживают не лучший этап.

И хотя дирекция Лувра после поднявшейся в прессе шумихи поспешила опровергнуть озвученную израильтянами информацию, CGI Group по-прежнему настаивает, что приглашена «представителями музея» для проведения собственного расследования.

Высока вероятность, что найм израильских сыщиков — не прямая инициатива дирекции. Сделать деловое предложение в частном порядке вполне мог начальник службы безопасности Лувра Доминик Баффен, больше других заинтересованный в возвращении пропавших ценностей.

Карьера Баффена после пропажи наполеоновских реликвий висит на волоске — призывы к нему уйти в отставку звучат не только в профессиональном сообществе, но и во французском минкульте. Пока, правда, с оговоркой, что принудительных увольнений в Лувре не будет.

Примечательно, что на других ключевых деятелей дирекции «схема Баффена» не распространяется; власти пытаются удержать их на постах. В частности, Макрон отказал в отставке главе музея Лоранс Де Кар (занимает должность с 2021 года), ссылаясь на «отсутствие такой необходимости».

Послужной список

В целом включение израильтян в расследование выглядит логичным шагом, особенно с учетом того, что у CGI Group есть опыт разгадывания сложных загадок.

Например, в 2022 году оперативники компании сумели распутать дело об ограблении Дрезденского замка (ФРГ), совершенное тремя годами ранее, — тогда злоумышленники похитили сокровища саксонской династии Веттинов на общую сумму 113 млн евро. Сотрудники CGI Group не только вычислили участников ограбления, но и восстановили весь маршрут движения драгоценностей, что позволило немецкой полиции «накрыть» не только отдельных исполнителей, но всю цепочку сбыта.

Украденные из Лувра экспонаты наполеоновской эпохи уступают в совокупной цене германским реликвиям (их общая стоимость оценена в 88 млн евро) и, что важнее, более узнаваемы, а это значит, что обнаружить следы их перемещения по Европе будет проще.

К тому же у CGI Group еще со времен «дела династии Веттинов» есть своя сеть осведомителей в бельгийском Антверпене, считающемся одним из мировых центров торговли алмазами и иными драгоценностями. Это упростит поиск зацепок в случае, если злоумышленники попытаются сбыть реликвии там.

Отдельный интерес у французских нанимателей есть к проведению внутренних дознаний и выявлению «кротов» в рядах сотрудников музея. Известно, что сигнализация Лувра 19 октября сработала штатно, однако злоумышленники сумели скрыться незамеченными до прибытия полицейских. И, что важнее, почти не попали в поле зрения камер, воспользовавшись слепыми зонами на пути отступления.

Столь элегантно обойти систему защиты, которая несколько лет назад была модернизирована за баснословные деньги, без подсказок «изнутри» было бы попросту невозможно.

Проблемы с репутацией

Впрочем, несмотря на крепкую деловую репутацию CGI Group, у компании есть и «темные пятна» в послужном списке.

Буквально пару месяцев назад фирма гремела на весь Евросоюз в «деле семьи Блок». Несколько израильских оперативников, включая «распорядителя операций» на территории континентальной Европы, оказались на скамье подсудимых из-за участия в схеме по похищению несовершеннолетних детей в Дании.

Противники кооперации, коих во французском силовом блоке немало, делают на этом сюжете особый акцент, намекая, что столь сомнительное сотрудничество нанесет Лувру еще больший ущерб.

Кроме того, скептики не верят, что израильтянам удастся повторить успех «дела династии Веттинов». Во многом потому, что саксонские сокровища были не столь широко известны, что позволило сбыть их под видом менее ценных вещей — тот же рубиновый гарнитур Августа III был разделен на части и продан на черном рынке.

В случае с наполеоновскими экспонатами из Лувра ситуация иная: воров интересовали в первую очередь бриллианты, и продать их они явно планируют отдельно от реликвий.

На это косвенно указывает в том числе характер повреждений на возвращенной короне императрицы Евгении — воры пытались выломать камни прямо «на бегу», не заботясь о сохранности изделия.

Существует риск, что многочисленные бриллианты будут проданы скупщикам (а в некоторых случаях раздроблены на более мелкие камни), а золотые короны переплавлены в другие изделия или уничтожены. Выстроенная израильтянами сетка информаторов в Антверпене в таком случае будет, скорее всего, бесполезна.

Вопросов с каждым днем становится только больше.

И в Елисейском дворце, кажется, еще до конца не решили, как реагировать на участие CGI Group. Власти хранят подчеркнутое молчание, тем самым только усиливая слухи вокруг роли израильтян в будущем расследовании.