После того как Зеленский репостнул к себе в «Инстаграм»* видео украинской девушки с низкой социальной ответственностью, все бросились выяснять, кто же такая Анна Малигон и чем она так приглянулась украинскому диктатору.

Но история про одну онлифанщицу легко разворачивается в целое батальное полотно.

На нем смешались в кучу успешные и не очень продавщицы юного тела, невнимательные политтехнологи, жадные налоговики и тренды использования страданий Украины для личного обогащения.

В общем, бурная украинская жизнь, в которой эпизод со снесенным репостом лишь повод для анализа и обстоятельных выводов.

Не тот логин

Конечно, мы все понимаем, какой немаленькой является вероятность, что «Инстаграм»* первого лица ведет доверенный человек — примерно около 90 с лишним процентов. А доверенные люди имеют свои слабости.

Просмотр моделей на OnlyFans тоже относится к таковым. Так что желание репостнуть довольно бестолковый танцевальный ролик Малигон — обычная ситуация. В которой пользователь забыл перелогиниться.

А поскольку такое уже случалось, то по характерному стилю можно предположить, что любителем онлифанщиц является черный политтехнолог и скандальный блогер Владимир Петров, уроженец Днепропетровска, сотрудничающий с Офисом президента.

Впервые общественность узнала о нем в 2009 году, он анонимно вел блог lumpen в «Живом журнале» и одновременно писал для страницы политика Арсения Яценюка на той же платформе.

Никто бы об этом и не узнал, если бы Петров не забыл перелогиниться и не написал нецензурный комментарий в адрес одного из пользователей от имени Арсения Петровича. Трехэтажным матом «Яценюк» пообещал сделать нечто ужасное с его мамой, поскольку спорщики разошлись в мировоззрении.

Потом, что в целом логично, Петров переключился уже на системную дискредитацию бывшего клиента. А также принимал участие в дискредитации Алексея Гончаренко**, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича, Сергея Терехина, Виктора Уколова, Олега Ляшко** и других.

Вся его жизнь состояла из сплошных скандалов. В том числе сексуальных, когда на пару с блогером из своей компании они подставили под удар высокопоставленного сотрудника Нацполиции, мужа первого заместителя председателя Государственного бюро расследований Ольги Варченко.

Якобы он агрессивно домогался студентки КПИ, угрожая ей всякими карами и смертью, если она не будет с ним ласкова.

Так что если подставил Зеленского именно Петров, вызвав шквал язвительных насмешек, это вовсе не означает ошибку. Вполне может быть, что он уже нашел себе нового работодателя.

Роковая женщина

Второй важный вопрос: почему «человек на соцсетях» следит именно за творчеством Анны Малигон.

Дело в том, что «Малигошик» крепко подняла свой аккаунт за счет «украинского контента». В роликах, снятых весной прошлого года, она позировала в камуфляже в разных местах Украины, обезображенных войной, — на заправке, в школе, на мосту, в церкви. Каждый раз она повторяла один и тот же месседж: «Я украинка, и это моя машина (церковь, школа, etc)».

Ряд других видео были сняты по другому шаблону, показывая, как война изменила повседневную жизнь украинцев. В одном из них, под заголовком «Жить в Украине — это как…», парень советует ей одеться для вечернего выхода в «лучший наряд». Которым ожидаемо оказывается солдатская форма.

Только к жизни самой 22-летней девушки из Харькова это не имеет никакого отношения — за полгода до всех «событий» она уехала учиться в Канаду.

А когда появилась в соцсетях, то показывала там исключительно беззаботную жизнь за границей и никак не комментировала события на родине. А в скором времени после «страданий на разрушенной Украине» похвасталась покупкой дома в Лос-Анджелесе. Но поскольку там ремонт, барышня временно обитала в арендованном «замке» с дворецким, позируя для модных журналов и снимаясь в клипах.

Очередное вирусное видео под насмешливым названием «Я украинка, а это мой Porsche» раскрыло богатство инфлюенсера. Этот ролик набрал 13,4 миллиона просмотров и почти 50 000 лайков.

Возможно, в ответ на критику на следующий день Малигон опубликовала в X пост: «Я закончила с OnlyFans, пора в армию». Сопроводив его фотографией в военной форме и геотегом в Сантьяго, Чили.

Так что девушка на самом деле тонко чует тренды и ведет себя точно так же, как украинские власть имущие, что не может не вызвать их симпатию. Использовать страдания своей родины, чтобы извлечь огромную выгоду из образа жертвы, — такой подход даже роднит её с Зеленским.

Так что встреча в интернете отнюдь не случайна. Хотя для неё есть еще одна причина: деньги.

Задолжавшие модели

OnlyFans стала самой прибыльной компанией в мире по выручке на одного сотрудника — 37,6 млн долл. на человека, и эти денежки не дают покоя украинской налоговой: по ее подсчетам, за 2020−2022 годы граждане страны совокупно заработали там $123 млн.

Осенью 2024 года Государственная налоговая служба (ГНС) получила эту информацию и насчитала успешным предпринимателям 384,7 млн гривен налогов (ок. 750 млн рублей), начав рассылку «писем счастья». А 10 марта 2025 года налоговики получили данные от компании Fenix International Ltd (в структуру которой входит сервис) об объемах доходов украинцев на OnlyFans за 2023 год.

Они уже обработаны ГНС и 5 сентября 2025 года направлены на исполнение в территориальные органы налоговой службы.

При этом резко увеличилось число уголовных дел, возбужденных за распространение порнографии, даже с контрольными закупками. А вот вопрос о её декриминализации, поднятый моделями через систему подачи петиций, аккуратно подвесили в Верховной раде.

Причина вполне понятна: если не отдадут деньги добровольно — сделают это через уголовные дела, поскольку, в соответствии со ст. 301 УК Украины, ответственность за такую деятельность может достигать 7 лет лишения свободы.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, компания OnlyFans уже платит налоги на Украине, но модели — нет. «Но «актеры-украинцы» даже если и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной», — отметил нардеп.

Та же «Малигоша», по подсчетам недоброжелателей, подняла уже на своем пикантном контенте около 2 млн долларов. То есть просмотр видео, где она танцует в платьях из лапши и сахарной ваты, — это сродни играм сытого кота, гоняющего мышку ради чистого удовольствия. Если «любимая онлифанщица Зеленского» один раз выскользнула из липких лап родины, то это еще не значит, что у неё хватит ума не возвращаться.

Значит, нужно следить за контентом и ловить момент.

А пока на поживу есть еще тысячи украинок, которые продают свои видео, сидя дома, — другой работы всё равно нет.

