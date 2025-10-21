Недавно в Латвии отметили День государственного языка. По этому случаю министр иностранных дел Байба Браже похвалилась тем, как она со своими подчиненными «с гордостью защищают наш язык ежедневно и на международном уровне». И привела в пример дела, выигранные Латвией у своих русских жителей в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Браже, таким образом латвийское государство успешно противодействует российской «дезинформации». Конкретных же случаев, когда ЕСПЧ оказывается пособником латвийского этнократического государства, можно насчитать немало.

Запрет на обучение на родном языке

Решения ЕСПЧ по искам «Валиуллина и другие» (вынесено в 2023-м), «Джибути и другие» (2023) и «Дьери и другие против Латвии» (2024) касались проведенной латвийским правительством в 2018–22 годах «реформы образования».

Речь идёт о группе коллективных исков, поданных родителями, недовольными повсеместным переводом русских школ и детских садиков на латышский язык. Не стоит и говорить о том, какой ущерб это наносит психике детей: тем более что учителя и воспитатели зачастую заставляют их отказываться от родного языка очень жестокими методами.

Депутат рижского горсобрания Инна Дьери доказывала, что государство нарушило право детей на получение качественного образования на родном языке, а также право родителей участвовать в образовательном процессе.

Правозащитница привела экспертные мнения педагогов, отмечавших, что в самом юном возрасте, когда у ребенка не до конца еще сформировался речевой аппарат, ему крайне важно обучаться именно на родном языке — в противном случае он рискует заполучить серьезные нарушения в развитии.

Однако все усилия оказались напрасны: ЕСПЧ, рассматривая эти иски, несколько раз пришёл к выводу, что латвийская образовательная реформа якобы никак не нарушает международную Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и не дискриминирует русских.

Власти Латвии, по сути, занимаются мягким этноцидом — от местной русской общины требуют самоликвидации. И в ЕСПЧ, вполне это понимая, русофобскую деятельность латвийского государства одобрили. Европейский суд сделал вывод о том, что целью латвийских образовательных реформ является «восстановление» единой системы образования на латышском языке.

Еще один «перл» — утверждение суда о том, что заявители якобы не смогли доказать, что обучение на неродном языке ведет к ухудшению качества образования. Раз «реформа» преследует такие «благородные цели», как «восстановление латвийской системы образования после длительной оккупации», то значит, по мнению ЕСПЧ, все соразмерно и никакой дискриминации нет.

Запрет на критику национализма

Приговор по иску «Гапоненко против Латвии» (вынесен в 2023 году) касался дела профессора политэкономии, доцента Балтийской международной академии Александра Гапоненко. Ненависть властей он заслужил в 2012-м, когда стал одним из организаторов референдума, в ходе которого латвийские русские проголосовали за предоставление их родному языку статуса второго государственного. Правительство ответило лишь «закручиванием гаек».

В 2013-м Гапоненко создал Конгресс неграждан Латвии — организацию, боровшуюся за предоставление политических прав той значительной части населения, которую в 1991 году лишили гражданства. Кроме того, он стал одним из самых яростных защитников русских школ, приговорённых властями к ликвидации. Профессор выступал на сессиях ОБСЕ с докладами об угнетении русских в Латвии.

Все действия, заявления и публикации Гапоненко вызывали обостренный интерес местных спецслужб, искавших любого повода отправить его за решетку.

В 2018 году Александр Гапоненко был арестован по обвинению в «попытке свержения власти и разжигании национальной розни», в «действиях в пользу иностранного государства» и провел несколько месяцев в тюрьме.

В 2021 году Рижский окружной суд подтвердил решение о десяти месяцах тюрьмы для Гапоненко за «антигосударственные высказывания».

Свои обвинения в суде прокуратура строила на интерпретации серии постов от 2015 г. В этих постах Гапоненко выразил недовольство очередным шествием экс-участников легиона «Ваффен СС» и выказал опасения, что героизация пособников нацизма есть элемент политики национал-радикальных групп во власти по делению людей на «высший» и «низший» сорт. Это мнение прокуратура расценила как разжигание этнической ненависти в отношении латышей.

А в 2022 году латвийский суд дал Гапоненко полтора года по новому делу — за положительную рецензию на польский художественный фильм «Волынь», рассказывающий о геноциде поляков украинскими националистами, и публикацию статьи «Третья мировая война: взгляд из пурвциемской многоэтажки». Все это латвийский суд классифицировал как «разжигание межнациональной розни».

А в качестве «работы на иностранное государство» суд расценил получение Гапоненко грантов фонда «Русский мир» для написания книг «Материальные памятники русской культуры в странах Балтии» и «Прибалтийские русские: история в памятниках культуры». На тот момент времена по сравнению с нынешними были ещё достаточно «травоядными», и учёный отделался условным сроком.

Однако иск, который он отправил в Европейский суд по правам человека по поводу несправедливого задержания и заведенных на него уголовных дел, там отвергли. А в феврале 2025-го Гапоненко вновь арестовали за дистанционное участие в круглом столе «Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики», организованном Институтом стран СНГ. С тех пор 71-летний ученый с плохим здоровьем находится за решёткой и жалуется на неоказание медицинской помощи.

Запрет на политическое представительство

Рассматриваемое в ЕСПЧ дело «Жданок против Латвии» стало ещё одним ярким проявлением несправедливых порядков, установленных в латвийском государстве. Долгие годы Татьяна Жданок была самым популярным политиком русской общины. Однако она с самого начала была лишена возможности баллотироваться.

Дело в том, что латвийское законодательство запрещает заявлять и избирать кандидатами в депутаты Сейма лиц, которые до 13 января 1991 года не вышли из рядов Коммунистической партии СССР, Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР, Объединенного совета трудовых коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийского комитета общественного спасения и их региональных филиалов.

В своё время Жданок проявила принципиальность — в отличие от огромного количества липовых «коммунистов», она не вышла из КПСС и после января 1991 года.

В 1997-м Татьяна Аркадьевна была избрана депутатом Рижской думы, но двумя годами позже её лишили мандата. Она оспорила это решение, а также запрет избираться в Сейм в Европейском суде по правам человека.

В 2004 году ЕСПЧ вынес приговор в пользу Жданок.

Однако он был обжалован правительством Латвии в Большой палате суда, и в 2006-м учреждение пересмотрело своё решение — в пользу властей государства.

Жданок подчеркивает, что в Латвии всех бывших коммунистов разделили на два сорта: на тех, кто из партии сбежал до 13 января 1991 года, когда уже не было никакой личной выгоды в ней состоять, и на тех, кто остался верен идее. По её словам, первые, свалив на вторых весь груз ответственности за «преступления коммунизма», вполне спокойно продолжают действовать в современной латвийской политике.

Действительно, и по сей день политэлита Латвии состоит в значительной степени из бывших коммунистов, переквалифицировавшихся в пламенных националистов.

Потерпев неудачу в ЕСПЧ один раз, позже она вновь попытала там удачи. Жданок решила оспорить запрет баллотироваться в Сейм — и в 2024-м Европейский суд человека принял вердикт, подтвердивший эту норму.

Однако законодательный запрет изначально не распространялся на выборы в Европарламент — и с 2004-го Татьяна Аркадьевна четырежды туда избиралась. Но специально под неё латвийский парламент в 2022-м спешно принял закон, запрещающий избираться в ЕП «нераскаявшимся коммунистам» — и в выборах 2024-го Жданок участвовать уже не смогла.

Запрет на публичные мероприятия

Приговор по делу «Родина» и Борисова против Латвии» (2025) касался иска, поданного после запрета проведения шествия и пикета, намеченных на 9 мая и на сентябрь 2014 года.

Общественная организация «Родина» в том году намеревалась провести в Риге уже традиционные к тому времени «русские марши»: под лозунгом «Русские — коренной народ Латвии, русские — 60% населения Риги, 40% населения Латвии, русский — язык Латвии».

Лозунги взбудоражили правящих националистов, подавших доносы в Полицию безопасности, — и шествия были запрещены.

Тот запрет стал первой ласточкой — и на данный момент провести общественное мероприятие в защиту прав русских жителей Латвии почти невозможно: их просто заранее не позволят зарегистрировать. Массовые празднования Дня Победы, ранее собиравшие десятки тысяч русских латвийцев, теперь вообще стали уголовно наказуемы — единственное, что дозволяется: молча положить цветы на могилы павших солдат.

А Александр Жгун, один из бывших руководителей общества «Родина», ныне находится под судом: его обвиняют в «соучастии в создании преступной группы». Под последней понимается Telegram-канал «Антифашисты Прибалтики».

Неравноправие в пенсиях

Иск «Савицкис и другие против Латвии», вердикт по которому был принят ЕСПЧ в 2022-м, касался порядка начисления пенсий негражданам. Неграждане — это весьма значительная часть населения Латвии (в основном русские), которым в начале 90-х было отказано в гражданстве.

Неграждане Юрий Савицкис, Геннадий Нестеров, Владимир Подоляко, Ася Сивицкая и Марзия Вагапова обратились в Европейский суд по правам человека в 2011 году. Они требовали признать дискриминацией одну из норм латвийского закона «О государственных пенсиях».

Эта норма определяет правила зачисления в страховой стаж трудовых и приравненных к ним периодов (например, служба в армии, уход за ребенком или инвалидом), накопленных в советское время. В отличие от граждан Латвии, для неграждан работа и большинство приравненных к ним периодов засчитывались лишь в случае, если эти периоды накоплены на территории Латвийской ССР.

Податели иска требовали отмены несправедливой нормы и выплаты материальной компенсации в 150 тысяч евро. Однако после одиннадцатилетнего рассмотрения этого дела ЕСПЧ десятью голосами своих судей против семи постановил, что в данном случае Латвия не нарушала прав человека.

По мнению суда, Латвия «не обязана брать на себя пенсионные обязательства, относящиеся к советскому периоду или возникшие в результате ее аннексии».

Кстати, один из истцов этого решения не увидел — он, как и прочие заявители, пребывал уже в весьма преклонном возрасте.

***

По факту ЕСПЧ стал сообщником латвийского государства в проводимой политике этноцида русскоязычной общины, составляющей не менее трети населения страны.

Русские Латвии лишены права обучать своих детей на родном языке даже в частных школах; высказываемая ими критика государственного национализма нередко заканчивается уголовными делами и тюрьмой; их лишают права на политическое представительство, на открытое выражение своего мнения и на историческую память. Неравноправие русских закреплено статусом негражданина, они даже пенсию получают меньше, чем граждане.

И к закреплению всех этих норм приложило руку учреждение, изначально созданное для защиты прав человека, но задачу эту напрочь провалившее.