Турция возмущена укреплением альянса Израиля, Греции и Кипра. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что поставки Израилем оружия Греции «разрушают баланс сил» и угрожают стабильности Восточного Средиземноморья.

Иван Шилов ИА Регнум

Анкара также возмущена блокированием Грецией и Кипром своего участия в европейской программе совместных закупок и инвестиций в оборонные проекты ЕС SAFE.

Вдобавок к израильской угрозе Эрдоган рискует потерять влияние и на лояльном Северном Кипре

Формирование антитурецкой коалиции в Средиземноморье

В 2019–2020 годах в средиземноморском регионе против Турции сложилась сильная коалиция. Страны, недовольные претензиями Анкары на газовые месторождения вокруг Кипра, сформировали альянс, куда, помимо самого Кипра, вошли дружественная ему Греция и Израиль. Альянс планировал экспортировать газ в Европу в обход Турции по трубопроводу EastMed, что раздражало турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он всячески давал понять, что голубое топливо в Старый Свет из Средиземного моря может перекачиваться только через Турцию. Эрдоган хотел превратить свою страну в мировой газовый хаб, замыкая на себе цепочки поставок из России («Турецкий поток»), Азербайджана (TANAP-TAP) и Ближнего Востока.

Затем к коалиции недовольных присоединились Египет, ОАЭ, Франция и частично США. У каждой из перечисленных стран назревали сложности в отношениях с Турцией.

С Кипром тлел полувековой конфликт из-за стремления турок острова к независимости, что Эрдоган всё активнее поддерживал. И если раньше Анкара допускала возможность сосуществования двух народов в одном государстве, то уже с 2023 года настаивает на двугосударственном решении, призывая мировое сообщество признать Турецкую республику северного Кипра (ТРСК).

Эрдоган пытается придать ТРСК международную легитимность. В 2022 году на саммите Организации тюркских государств в Самарканде он добился получения для нее статуса наблюдателя.

В 2020 году Турция отправила исследовательское судно Oruc Reis к северным берегам Кипра в поисках заветного газа. Помимо Греции и Израиля, это вызвало беспокойство и у Египта. Тамошние власти опасались усиления влияния Турции в соседней Ливии, раздираемой гражданской войной. Поддержку Египту оказывали Объединенные Арабские Эмираты (нормализовавшие отношения с Израилем) и Франция президента Эммануэля Макрона. Еще одним камнем преткновения между Турцией с одной стороны и Египтом с ОАЭ с другой стал Катар, который в какой-то момент рассорился со всеми своими арабскими соседями и пользовался поддержкой Эрдогана.

Так множество противоречий в регионе привело к формированию вокруг Кипра весьма разношерстной коалиции в составе Греции, Израиля, Египта, ОАЭ и Франции, противопоставивших себя экспансионистской политике Эрдогана в Восточном Средиземноморье.

«Ноль проблем с соседями»

С того времени утекло много воды, напряженность ослабла. Турция в последний год предыдущей каденции Эрдогана и в особенности с началом его нового срока, когда главой МИД был назначен Хакан Фидан, начала возвращаться к политике «ноль проблем с соседями».

После исторического рукопожатия Эрдогана и египетского президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси на ЧМ по футболу в Катаре, к июлю 2023 года Анкара и Каир полностью восстановили дипломатические отношения. А после начала войны в Газе обе стороны координировали свои усилия по поддержке палестинского анклава.

В том же месяце турецкий президент отправился в турне по Персидскому заливу и договорился с Саудовской Аравией и ОАЭ о многомиллиардных инвестициях в кризисную экономку Турции и продаже беспилотников «Байрактар».

Замириться удалось даже с более враждебной Грецией. В декабре того же года Эрдоган поехал с историческим визитом в Афины.

Отдельно следует отметить сглаживание франко-турецкого противостояния. После прихода Трампа к власти европейцы подобрели к турецкому руководству. Макрон и Эрдоган больше не обвиняют друг друга в «смерти мозга».

Такой же успех можно было развить и в отношениях с Израилем, чей президент Ицхак Герцог приехал в марте 2022 года в Анкару. Однако кровавая бойня вывела на совершенно новый уровень противостояние Турции и Израиля.

Если в 2009–2010 годах, когда Эрдоган на Давосском форуме поругался с Шимоном Пересом, а израильтяне атаковали «Флотилию свободы» (турецкие суда с гумпомощью для Газы), страны ограничились нотами протеста и заявлениями, то сейчас Анкара ввела эмбарго и угрожала начать военную операцию против Израиля.

Израильская разведка «Моссад» теперь считает Турцию одной из главных угроз для Израиля. После смены власти в Дамаске, когда протурецкие силы соприкасаются с Израилем в районе Голанских высот, и ослабления Ирана и его прокси над Израилем встаёт уже призрак неоосманской угрозы.

Ряд израильских раввинов, журналистов и экспертов считают, что израильской авиации в сентябре вместо Катара надо было бомбить Турцию.

Даже несмотря на мирные усилия Трампа, которые вылились в саммит в Шарм-эль-Шейхе, турецко-израильская вражда никуда не делась. Доказательством тому стал тот факт, что Эрдоган развернул свой самолет над Средиземным морем, когда узнал о планах израильского премьера Биньямина Нетаньяху поучаствовать в мирной конференции в Египте.

Нетаньяху берет реванш на Кипре

В итоге к концу 2025 г. Нетаньяху оказался против Эрдогана фактически в одиночестве. И решил действовать.

Израиль начал активно поставлять военную продукцию на Кипр.

Островное государство ЕС, как пишет Cyprus Mail, хочет ускорить переход на западные стандарты вооружения и отказаться от «устаревших» российских систем: Кипр нацелен на создание совместной с НАТО оборонной архитектуры. Кипр давно хочет вступить в НАТО, но не может как раз из-за замороженного конфликта. В качестве основных направлений технологического перехода там рассматривают воздушное наблюдение, автоматизированное управление войсками (АСУВ) и кибербезопасность. Кипр модернизирует авиабазы и обновляет вертолётный парк.

Ощутимый вклад в модернизацию вооруженных сил Кипра сделал Израиль, одобрив продажу систем ПВО Barak MX. Barak MX, способных отслеживать турецкую авиацию и перехватывать ее на расстоянии до 35 км, что может нарушить баланс сил в пользу Греции.

О значимости этих систем свидетельствует жесткая реакция Турции, называющей поставки «прямой угрозой безопасности». Еще сентябре газета Daily Sabah со ссылкой на турецкое минобороны писала, что покупка Barak MX Кипром подорвет мир на острове.

Ряд турецких военных экспертов рассматривают военно-техническое сотрудничество Кипра и Израиля в рамках более широкой стратегии правительства Нетаньяху.

Автор концепции «Голубая родина» (стратегия по возврату Турции влияния Османской империи в Средиземном и Черном морях) адмирал Джихат Яйджы считает, что Израиль намерен окружить Турцию врагами.

Расценивая присутствие турецких беспилотников и баз на Северном Кипре как угрозу безопасности, Израиль проецирует свою мощь на остров. Согласно Яйджы, израильтяне скупили 25 га стратегических земель, сохраняют военное присутствие на базе в Пафосе и собирают информацию против Турции и ТРСК.

У Израиля есть и идеологическое обоснование для такой активности.

На картах 1917 года Кипр, как и турецкие Мерсин и Аккую, обозначены как часть «Земли обетованной», утверждает адмирал. Более того, по его мнению, трехсторонний союз Израиля, Греции и Кипра поддерживают Франция, США и Великобритания.

Вдобавок к поддержке Кипра Израиль активно вооружает и Грецию. Израильтяне два года назад решили поставить грекам управляемые противотанковые ракеты Spike.

В настоящее время Афины хотели бы заполучить РСЗО PULS с дальнобойными снарядами EXTRA и тактическими баллистическими ракетами Predator Hawk на сумму в $700 млн, но, по сведениям газеты Kathimerini, сделка затягивалась из-за ситуации в секторе Газа. В случае продления заключенного перемирия военно-техническое сотрудничество Израиля и Греции может активизироваться.

Если нормализация отношений Турции с Израилем провалилась, то с Грецией пока лишь забуксовала. Как из-за отказа Эрдогана от концепции «единого Кипра», так и из-за страха греков, что они окажутся слабее стремительно милитаризирующейся Анкары.

И Афины начали вредить опасному соседу через дипломатию.

В частности, премьер Кириакос Мицотакис в 2022 году попросил президента США Джо Байдена не продавать Турции истребители F-16, после чего Эрдоган сказал, что для него «больше не существует никого по имени Мицотакис». Греция и Кипр как члены Евросоюза блокируют участие Турции в программе совместных закупок и инвестиций в оборонные проекты ЕС SAFE (Security Action for Europe).

19 октября Хакан Фидан обрушился с обвинениями и на Израиль, и на Грецию.

Турецкий министр обвинил Израиль в поставках современного оружия «чрезмерно агрессивной» Греции, а Афины — в блокировке заявки Анкары на участие в программе SAFE.

Турки используют любой повод, чтобы давить на греческий Кипр. Фидан, пользуясь случаем, решил обвинить Никосию в лицемерном отношении к страданиям жителей Газы. Он заявил, что израильская авиация, которая бомбит Газу, вылетала в том числе с территории Кипра.

На днях на тему израильского присутствия выступил и президент непризнанной ТРСК Эрсин Татар. Комментируя новости о соглашениях по военному присутствию Израиля в портах и на аэродромах греческой части Кипра и совместных маневрах с армией Кипра, он обвинил Тель-Авив в совершении «опасной ошибки».

Потеря Северного Кипра?

Наряду с усилением альянса Израиля с двумя греческими государствами Турция на днях получила еще один удар. И снова на Кипре.

После президентских выборов 19 октября в ТРСК проэрдогановский действующий лидер Татар со значительным отставанием (35,8% против 62,7%) проиграл Туфану Эрхюрману. Последний, в отличие от Татара, считается сторонником мирного размежевания с греками-киприотами и чуть ли не сторонником объединениях двух частей Кипра.

Эрхюрман представляет Республиканскую турецкую партию Северного Кипра — родственную кемалистской Народно-республиканской партии (CHP) Турции.

О том, что на самом деле для Эрдогана означают такие итоги выборов, говорит реакция его союзников и политических противников.

Лидер оппозиционной CHP Озгюр Озель отметил, что наконец-то турки Кипра выбрали демократию и дали ответ политикам в Турции, вмешивающимся во внутренние дела ТРСК и использующим остров в своих интересах.

С другого фланга глава Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели в день объявления итогов выборов призвал парламент Северного Кипра срочно принять резолюцию, которая отвергает результаты голосования, отвергает федерализацию Кипра и присоединяет ее северную часть к Турции. Он считает выборы «недостаточно представительными».

«Масштаб проблемы — это вопрос чести, безопасности и выживания. После 81-й провинции Дюздже 82-й должна стать Турецкая Республика Северного Кипра», — отметил Бахчели спустя два дня.

Изменения в руководстве Северного Кипра едва ли радуют Эрдогана. Склонность президента Эрхюрмана к федеративной модели устройства Кипра идет вразрез с усилиями турецкого лидера по международному признанию ТРСК.

Сближение турецкой и греческой частей Кипра может подорвать престиж турецкого президента, который не контролирует даже свой «задний двор».

Однако Эрдоган старается сохранять спокойствие.

Наряду с оппозиционерами он тоже поздравил Эрхюрмана с победой и пообещал продолжить поддержу ТРСК. Со своей стороны, новый президент Северного Кипра не спешит демонстрировать прыть и говорит, что возобновление переговоров с греками по объединению Кипра состоится лишь после консультаций с правительством Турции.

***

Таким образом, можно отметить, что геополитическое противостояние Израиля и Турции не только сохраняется, но и расширяется. Греция и Кипр стали естественными союзниками Нетаньяху.

Для наращивания давления на Турцию израильскому премьеру нужно еще перетянуть на свою сторону Трампа. Как это сделать? Обвинив ХАМАС в нарушении сделки и возобновив военные действия в Газе при «зеленом свете» со стороны Белого дома.

Параллельно с этим Нетаньяху будет продолжать наступательный курс в отношении Сирии, поддерживая друзов и курдов, выступающих против аш-Шараа и Турции.

Что касается Северного Кипра, то, не имея прямых рычагов влияния, Нетаньяху остается надеяться на сближение двух частей острова и раскол между новым президентом турецкого Кипра и Анкарой.