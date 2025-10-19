В России укрепляется традиция отмечать День отца — праздник, который всего за несколько лет стал символом уважения к роли мужчины в семье и обществе. Отцовство сегодня перестает быть просто семейной обязанностью и всё чаще осознается как духовное и нравственное предназначение, связанное с воспитанием, защитой и передачей ценностей.

Иван Шилов ИА Регнум

Образ отца сегодня — это не просто бытовая функция, а символ внутренней опоры семьи и общества. По данным ВЦИОМ, 53% россиян хотели бы в идеальных условиях иметь трёх и более детей — на 11% больше, чем восемь лет назад.

Особенно показательно, что большинство мужчин (58%) мечтают о большой семье. За этими цифрами — не только демографический оптимизм, но и перемена в общественном сознании: в стране формируется новая культура отцовства.

«Сегодня отец — это не функция, а роль, которая появляется у мужчины с зачатием ребенка. Это про ответственный подход к защите не только во внешней среде, но и внутренних ценностей, воспитания здоровой личности. День отца как раз подчеркивает важность этого понятия для всего общества в целом.

Образ отца — это прежде всего про ответственность, преемственность традиций и воспитания, а также про счастливых детей и радость семейного общения», — говорит Маргарита Масленникова, руководитель Комитета семей воинов Отечества Воронежской области, директор АНО «Совет женщин».

Ее слова подтверждают тенденцию последних лет: отцовская вовлеченность в воспитание детей растет. Если раньше главным воспитателем традиционно считалась мать, то теперь мужчины всё чаще осознанно берут на себя часть заботы о детях — от ухода за младенцем до совместных прогулок, походов и разговоров по душам.

Существенную роль в изменении отношения к отцовству сыграли общественные движения, такие как «Союз Отцов России». Их деятельность объединяет десятки региональных организаций, которые проводят патрули безопасности, спортивные мероприятия и реализуют просветительские программы для школьников.

«Задачей всех патриотических отцовских организаций стало воспитание собственного ребенка и создание безопасной среды вокруг ребенка. Таким образом, возник наш девиз: «У нас нет чужих детей, есть окружение моего ребенка».

Сегодня отцовские организации объединяют все регионы Российской Федерации. Мы занимаемся не только безопасностью детей на местах с помощью отцовских патрулей, но и безопасностью информационного пространства и грамотностью наших детей, физическим, духовным, творческим воспитанием. Передаем те самые традиции, которые передавали нам наши отцы», — рассказывает исполнительный директор Всероссийской общественной организации «Союз Отцов России» Александр Заремба.

Эта идея объединяет многие семьи, где отцы не только обеспечивают материально, но и становятся настоящими наставниками для своих детей. В этом глубинная суть праздника, который появился по инициативе самих родителей.

Беречь семейные устои

День отца в России был учрежден в 2021 году после встречи Владимира Путина с представителями общественных организаций, включая «Союз Отцов РФ». Инициатором праздника стал многодетный отец Алексей Никифоров. Президент тогда подчеркнул, что отец должен быть для детей примером трудолюбия, ответственности и внутренней силы.

«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию, берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей», — подчеркивает президент России.

По мнению политолога Ильи Ухова, это не случайно: «Владимир Путин прекрасно понимает, что, помимо чисто материальных стимулов, нужна работа и на смысловом уровне. Учреждение Дня отца — яркое тому подтверждение. Популяризация образа отца как важнейшего элемента социальной архитектуры общества и создает возможности для решения демографических проблем.

Хотелось бы отметить, что президент России сам олицетворяет для нашего общества архетип отца — строгого, но при этом справедливого главы семейства, который ставит общие интересы выше собственных, защищает и хранит семейный очаг».

Отцы и сыновья

О подлинной силе отцовства говорят прежде всего поступки — истории, в которых проявляются верность и преданность. Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев рассказывает о том, как в экстремальных условиях проявляется истинная отцовская любовь:

«В ходе СВО раскрылось множество историй, демонстрирующих роль отцов в воспитании настоящих патриотов в своих семьях. Вот только одна из них. После выпуска из Рязанского училища ВДВ лейтенант Владислав Калугин оказался на передовой. Его отец, офицер запаса Олег Николаевич Калугин, организовывал гуманитарную помощь подразделению Влада.

После того как сын получил тяжелое ранение и попал в госпиталь, отец подписал контракт и отправился на передовую сам. Сейчас он замкомбрига мотострелковой бригады, а сын, пройдя сложный путь восстановления, возит гуманитарные грузы в подразделение, где служит отец».

Подобные истории становятся живыми примерами преемственности, мужества и долга, показывая, что отцовство — это не только про воспитание, но и про готовность разделить с ребенком его путь, даже если он труден и опасен.

Праздник, который объединяет

Сегодня во многих регионах страны проходят фестивали, концерты, флешмобы и спортивные соревнования, где семьи соревнуются командами. В школах и домах культуры проводят выставки детских рисунков, посвященных папам.

И хотя праздник молодой, он уже обрел эмоциональную силу и общественное значение. Ведь уважение к отцу — это уважение к опоре, на которой держится дом, семья и само общество.

В День отца важно не просто поздравить, а осознать: роль отца — это больше, чем забота о детях. Это вклад в будущее страны.