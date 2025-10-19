Готовая еда из магазина — спасение для вечно спешащих горожан или игра в русскую рулетку? Жители Улан-Удэ получили жестокий ответ на этот вопрос: в выходные полсотни человек, половина из которых — дети, оказались в больницах с острым отравлением. Все они покупали шаурму, онигири и другую готовую еду в торговой сети «Николаевский».

Ярче всего об опасности, скрывающейся за прилавком, говорят истории самих жертв.

Одна из пострадавших из Улан-Удэ рассказала, что специально выбирала продукт с хорошим составом и свежей датой производства. Через пару часов после употребления онигири с курицей у неё начался сильнейший озноб, слабость, многократная рвота.

Другая пациентка, купившая шаурму в том же магазине, описала тяжелейшие симптомы отравления — рвота повторялась 28 раз, сопровождалась сильной слабостью и потемнением в глазах. В больницу её доставили на каталке.

У 11 человек лабораторные анализы подтвердили сальмонеллез — опасную кишечную инфекцию. По предварительным данным медиков, практически все пострадавшие употребляли продукты с курицей: онигири, гамбургеры, шаурму.

Следственный комитет оперативно возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Роспотребнадзор немедленно приостановил работу компании «Восток», которая производила опасную продукцию.

Проверка на самом предприятии выявила грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Реализацию всей готовой продукции в торговой сети магазинов «Николаевский» временно прекратили, а с полок изъяли все готовые бутерброды, бургеры, шаурму, онигири, пиццу и вторые блюда.

Не впервые

Трагедия в Улан-Удэ — далеко не единичный эпизод массового отравления готовой едой. Как будто для большей наглядности масштабов проблемы, похожий случай в эти выходные произошел в Калининграде, где девять школьников отравились в кафе «Бела Дона». У заболевших лабораторно подтверждена норовирусная инфекция. Проверка кафе также выявила многочисленные нарушения.

В целом можно вспомнить ряд громких инцидентов, произошедших за последнее время. Так, в конце января 2025 года в Кунгуре пострадали 73 человека, включая 25 детей, после употребления шаурмы из кафе SHAURMA COSMOS. У заболевших также обнаружили сальмонеллу, а проверка показала, что в заведении использовали мясо неизвестного происхождения без ветеринарных документов. Владельца кафе отправили под домашний арест.

Летом 2024 года произошла серия отравлений ботулизмом от готовых салатов из сервисов доставки. В Москве, Казани и Нижнем Новгороде десятки людей оказались в реанимации после употребления салата с фасолью от компании «Кухня на районе».

Причиной стало грубейшее нарушение технологии: предприятие самостоятельно установило срок хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температуре от +2 до +25°C, что привело к массированному накоплению смертельно опасного ботулотоксина.

В сентябре 2024 года в Москве 31 человек отравился после посещения социальной столовой, а во Владимире в 2023 году шаурмой отравились 107 человек, включая 23 детей. География подобных случаев охватывает всю страну.

Почему готовая еда становится опасной

Эксперты объясняют: массовые отравления происходят неслучайно. У готовой еды есть несколько критических точек уязвимости, и нарушение на любом этапе может привести к трагедии.

«Чаще всего возбудителями пищевых отравлений становятся именно сальмонелла, золотистый стафилококк, клостридии и палочка Bacillus cereus, которая особенно любит размножаться в рисе», — объясняет в интервью ИА Регнум инфекционист Лилит Лерникова.

Приготовленные мясо и птица становятся опасными, если их неправильно охладить или многократно подогреть. А варёный рис в онигири — это идеальная питательная среда для размножения бактерий.

«Спороносные формы Bacillus cereus выживают при варке риса. Если затем его медленно охлаждают, бактерии активно размножаются и образуют токсины, которые уже не разрушатся при повторном нагревании», — предупреждает врач.

Дополнительный риск создаёт масштаб и структура современного пищевого производства. Нарушения могут возникнуть из-за задержек поставок, несогласованности между цехами, просроченных ингредиентов.

Даже идеально отлаженная технология не гарантирует безопасность, если продукт долго хранится на складе или попадает в торговую сеть без оперативного контроля качества.

Нутрициолог Любовь Френкель в беседе с ИА Регнум обращает внимание на особую опасность многокомпонентных блюд: «Онигири и шаурма — это многофазные продукты. В онигири сразу несколько чувствительных компонентов: варёный рис, который быстро становится средой для размножения бактерий, рыба или мясо, майонезные соусы. В шаурме — мясо, свежие овощи в нарезке, которые теряют естественную защиту, соусы на основе майонеза, чеснока или йогурта. Все эти ингредиенты портятся при малейшем нарушении температурного режима».

Критически важным является его соблюдение на всех этапах — от производства до продажи. «При температуре плюс десять градусов за два-три часа бактерии могут размножиться до опасных уровней. При комнатной температуре — всего за час», — отмечает Френкель. По словам специалиста, что, если холодильная витрина хоть ненадолго отключалась, продукт уже может стать токсичным, даже если внешне выглядит нормально.

Системной проблемой остаются пробелы в нормативных документах: там до сих пор отсутствует само понятие «готовая еда», что затрудняет разработку эффективных механизмов контроля за этой быстрорастущей сферой.

Как защититься?

«Дети более уязвимы к пищевым отравлениям — у них слабее иммунитет, быстрее развивается обезвоживание», — поясняет Лилит Лерникова. Она предупреждает, что особенно опасна готовая еда для детей до пяти лет с незрелой ферментативной системой, беременных женщин из-за риска листериоза, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Врач подчёркивает, что при появлении тревожных симптомов нужно немедленно обращаться за медицинской помощью: «Если есть кровавый стул, неукротимая рвота, при которой невозможно удерживать воду, температура выше 39 градусов, диарея более трёх дней или сильная боль в животе — это повод для экстренной госпитализации. Для детей критические сроки ещё короче».

Но как же обезопасить себя при покупке готовой еды? Любовь Френкель даёт практические советы: выбирайте продукты в прозрачной упаковке, чтобы видеть их состояние, проверяйте точное время изготовления, избегайте блюд с майонезными соусами.

«Смотрите на температуру в холодильной витрине — она должна быть не выше плюс четырёх градусов. Если упаковка тёплая на ощупь — не берите. Покупайте лучше в сетях с высокой ротацией товара или в специализированных гастромаркетах, где готовят при вас. Избегайте дешёвых магазинов у дома и точек на АЗС. И помните: утром обычно выкладывают свежие партии, а вечерние скидки — это часто рискованные остатки», — советует нутрициолог.

Случай массового отравления в Улан-Удэ в очередной раз показал: погоня за быстрым перекусом может обернуться больничной койкой. И пока не будет налажен жёсткий контроль за производством и продажей готовой еды, каждый покупатель рискует стать следующей жертвой в печальной статистике пищевых отравлений.