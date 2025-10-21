До конца этого года будут внесены изменения в ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов. Согласно новым требованиям, предупреждения о вреде станут больше по размеру, ярче и, по задумке регуляторов, будут бросаться в глаза.

Иван Шилов ИА Регнум

Инициатива призвана предотвратить увлечение никотинсодержащей продукцией среди молодежи. Но станут ли страшные картинки на упаковке действенным сдерживающим фактором?

Что скрывает ароматный пар

Нововведение выглядит логичным продолжением последовательной политики регулирования оборота электронных сигарет. Как отмечают медицинские специалисты, опрошенные ИА Регнум, подобные меры важны для полноценного информирования потребителей.

«Повышение требований к маркировке — безусловно, позитивный шаг. Оно сигнализирует, что регулирующие органы признают проблему», — отмечает врач-инфекционист и педиатр Лилит Лерникова.

Терапевт Владимир Закиян добавляет: «Информирование о последствиях потребления никотиносодержащей продукции — важная составляющая профилактики. Однако эффективность исключительно устрашающих изображений требует отдельного изучения, поскольку потребители часто склонны недооценивать персональные риски».

По мнению медиков, главная опасность заключается в недооценке рисков как самими подростками, так и их родителями. В обществе до сих пор бытует миф о том, что вейпы — это менее вредная альтернатива обычным сигаретам.

Этот миф не возник на пустом месте. Осознание колоссального вреда табака побудило многих искать «более безопасную» замену — что и подготовило почву для популярности электронных сигарет. Чтобы понять, почему поиски такой замены шила на мыло стали актуальными, стоит вспомнить, насколько разрушительно действует традиционное курение на организм.

Каждые шесть секунд в мире от курения умирает один человек — это данные ВОЗ. В России ежегодно от последствий курения погибает до полумиллиона человек — население крупного областного центра. За прошлый век табак убил около 100 миллионов человек — столько же, сколько погибло в двух мировых войнах вместе взятых. И если ничего не изменится, то в XXI веке, по оценкам всё той же ВОЗ, человечество недосчитается уже около миллиарда.

«Парадокс в том, что мы прекрасно знаем механизм этой катастрофы», — объясняет Владимир Закиян. Никотин достигает мозга всего за 10 секунд после затяжки, там он запускает выброс дофамина, создавая иллюзию удовольствия и концентрации. Но эффект быстро проходит, и мозг требует новую дозу. При этом в табачном дыме содержится около 4000 химических веществ — настоящий коктейль из ядов, который методично разрушает организм изнутри.

История борьбы с курением полна драматических страниц. В XVII веке при царе Михаиле Романове курильщикам вырывали ноздри, а после московского пожара 1634 года ввели смертную казнь. В Англии и Османской империи курильщиков приравнивали к колдунам и казнили. Но ничто не остановило табачную эпидемию, которая с каждым веком только набирала обороты.

Средняя продолжительность жизни курильщика на 10 лет меньше, чем у некурящего. Но дело не только в потерянных годах — качество оставшейся жизни тоже стремительно ухудшается: до двух третей курильщиков умирают именно от болезней, связанных с табаком.

Именно стремление уйти от этих страшных последствий и породило иллюзию, что вейпы — «меньшее зло». Но, как указывает Владимир Закиян, «вейпы вовсе не менее опасны, чем обычные сигареты. Во-первых, цветные вейпы выглядят гораздо более привлекательными, манящими и совсем не опасными. Во-вторых, количество затяжек при курении вейпов гораздо больше, чем при курении обычных сигарет».

Процесс использования электронной сигареты проще: не нужно выходить на улицу или искать пепельницу. Это приводит к тому, что за единицу времени потребитель ингалирует значительно больший объем пара, а с ним — и вредных веществ. Помимо никотина, аэрозоль содержит мелкие частицы, тяжелые металлы, летучие органические соединения и ароматизаторы, чье воздействие до конца не изучено.

У педиатров особую тревогу вызывает воздействие никотина на развивающийся мозг. Лерникова акцентирует, что мозг активно формируется вплоть до 25 лет, а никотин напрямую влияет на отделы, ответственные за внимание, обучение, контроль импульсов и настроение. Кроме того, у подростков зависимость формируется гораздо быстрее, а использование вейпов ассоциируется с ухудшением функции легких — частыми бронхитами, обострениями астмы и одышкой.

Уже сейчас, по словам Закияна, медики столкнулись с новым специфическим заболеванием — EVALI (болезнь вейперов). «К симптомам относятся одышка, лихорадка, кашель, рвота, диарея, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение и боль в груди», — перечисляет терапевт.

Он прогнозирует, что если популярность электронных сигарет сохранится, то через 10–20 лет количество пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями легких резко увеличится, что создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Элемент оформления

Пока регуляторы борются с маркировкой, рынок жидкостей для вейпов переживает кризис легальности. Резкое повышение акцизов более чем в два раза в 2024 году привело к парадоксальной ситуации: число потребителей растет, а поступления в бюджет от акцизов на легальную продукцию катастрофически рухнули.

Легальный бизнес становится невыгодным. Сейчас флакон никотиносодержащей жидкости объемом 30 мл в рознице стоит 600–700 руб, но если в прошлом году в России работало 117 лицензированных производителей жидкостей, то сейчас их осталось всего пять. Доля теневого сектора, по оценкам отраслевых экспертов, превышает 85%. Это означает, что подавляющее большинство продукции не имеет никакого контроля качества, а ее состав — это лотерея для потребителя.

При столь большом объеме «серой» продукции даже самые пугающие предупреждения на легальной ее части рискуют остаться лишь элементом оформления, не решая системной проблемы.

Следует отметить позицию главы Росалкогольтабакконтроля Игоря Алешина, который высказывался против полного запрета, указывая, что это лишь загонит огромный рынок в глубокое подполье. Вместо этого правительство ведет проработку модели полного лицензирования оборота вейпов по аналогии с алкоголем.

Та же зависимость

Новые предупреждения на упаковках, тем не менее, — важный шаг в сложной борьбе за здоровье молодого поколения. Лилит Лерникова отмечает, что для больших успехов в борьбе с курением, необходимо усиленное комплексное вмешательство: ужесточение законодательства, регуляция состава жидкостей, запрет привлекательных для детей вкусов, активная просветительская работа с родителями, учителями и самими подростками.

Врачи настоятельно рекомендуют специалистам настойчивее спрашивать молодых пациентов об использовании вейпов. Доктор Лерникова подчеркивает: «Легкие, иммунная система и мозг ребенка — это незрелые системы, и вред от раннего старта курения или вейпинга может быть отложенным и накапливающимся. Задача — не допустить, чтобы подросток начал, потому что остановить легче, пока не сложилась зависимость».

А Владимир Закиян предупреждает, что вейпы ни в коем случае нельзя использовать как способ бросить курить из-за простоты использования и высокого риска формирования еще более сильной зависимости.

Многолетняя борьба с табаком уже принесла плоды: уровень курения в России снижается. Но эта победа может оказаться мнимой, если место сигарет займут электронные устройства, обещающие ту же зависимость просто в другом виде.