Немецкое расследование диверсии на газопроводе «Северный поток» наталкивается на юридическое сопротивление других европейских стран.

Иван Шилов ИА Регнум

Сперва Германия получила отказ в экстрадиции подозреваемого из Италии, а теперь и Польша с запредельным цинизмом на грани издевательства отказала своему западному соседу в выдаче еще одного украинского злодея, якобы стоящего за организацией крупнейшего в современной истории Европы акта государственного терроризма.

Эти судебные решения — серьезная неудача для немецких следователей, которая показывает, насколько низко пал международный авторитет ФРГ.

Суд в Варшаве постановил освободить из-под стражи 46-летнего украинца Владимира Ж. прямо в зале суда. Судья счел, что запрос Германии на экстрадицию не был достаточно обоснован. Немецкая сторона предоставила лишь общую информацию, а это значит, что у польского суда не было доказательств по конкретному делу, цитирует его PAP. Однако право подать апелляцию у германской Фемиды сохраняется.

Ранее высший суд Италии остановил экстрадицию другого подозреваемого — Сергея К. В среду кассационный суд в Риме отменил решение болонского апелляционного суда, который ранее одобрил запрос федеральной прокуратуры Германии об экстрадиции.

Адвокат подозреваемого Никола Канестрини указал на процессуальные ошибки и противоречия между обвинением в европейском ордере на арест и решением суда в Болонье.

Владимир Ж. был арестован в Польше совсем недавно. По данным федеральной прокуратуры, 46-летний мужчина является профессиональным дайвером. Немецкая федеральная прокуратура обвиняет его в организации детонации взрывчатых веществ и антиконституционном диверсионном акте.

Его адвокат Тимотеуш Папроцкий после слушаний, которые проходили в закрытом режиме, рассказал об одном из самых важных дней в истории польского правосудия. Еще до начала слушаний он заявил, что ни один украинец не должен быть обвинен в преступлении, направленном против России. Папроцкий также выразил мнение, что Владимир Ж. не может рассчитывать на справедливый суд в Германии.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что суд «справедливо» отказал в экстрадиции. «Дело закрыто», — написал он на своей страничке в соцсети.

Польское правительство заняло по этому делу совершенно четкую позицию. Туск подчеркнул, что решение об экстрадиции находится в руках независимых судей, однако экстрадиция Владимира Ж. не отвечает интересам его страны: «Проблема для Европы, Украины, Литвы и Польши не в том, что «Северный поток — 2» был взорван, а в том, что он был построен».

Бюро национальной безопасности (BBN), которое подчиняется президенту Каролю Навроцкому, сделало аналогичное заявление в среду вечером.

«Самый непредвзятый суд»

Примечательно, что судья Дариуш Любовский использовал свое выступление для резкой критики Германии.

«У польского суда нет первичных доказательств по этому делу, потому что немецкая сторона прислала лишь очень общую информацию», — раскритиковал немцев судья. Формально запрос об экстрадиции был «составлен правильно», но «вся информация, непосредственно касающаяся преступления, находится на одном листе бумаги формата А4», негодовал он.

Любовский подчеркнул, что атака на «Северный поток» произошла во время «кровавого вторжения», назвал войну Украины «справедливой войной» и указал, что украинских солдат нельзя отнести к террористам или диверсантам, потому что они защищали родину и ослабляли врага.

Подрыв критической инфраструктуры противника в справедливой войне, по мнению Любовского, — это «военные действия» и «диверсия», которые не могут считаться преступлением. Если Украина организовала уничтожение газопроводов, то, по мнению судьи, это было не противозаконно, а «оправданно, рационально и справедливо». Ответственность может нести только украинское государство, но не сам Владимир Ж.

Кстати, судья Любовский уже не в первый раз оказывается в центре внимания. В январе 2022 года он отказался экстрадировать в Белоруссию блогера Степана Пузилу. Белорусская прокуратура тогда возбудила против судьи уголовное дело.

В сентябре 2020 года Любовский отказался выдать Нидерландам родителей ребенка-аутиста. Он мотивировал это тем, что в Голландии ребенку грозит эвтаназия. Свои доводы он объединил с язвительной критикой голландской судебной системы и поставил под сомнение ее независимость.

Защита также обвинила немецких политиков в том, что они «инфильтрованы и коррумпированы» Россией. По мнению адвокатов, передача подозреваемого Германии могла привести к его экстрадиции в Россию.

«Опасные» газопроводы

Атака на газопроводы «Северного потока» произошла 26 сентября 2022 года, когда к юго-востоку и северо-востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море прогремело несколько взрывов.

Одна нитка газопровода «Северный поток — 2», который так и не был введен в эксплуатацию, и обе нитки более старого газопровода «Северный поток» были взорваны, после чего НАТО заявило о «преднамеренных, безрассудных и безответственных актах саботажа» — в том числе и потому, что изначально подозревалась Россия.

Предположение довольно странное и начисто лишенное всякой логики, однако на тот момент в Германии оно обсуждалось на полном серьезе.

Несколько позже расследование, которое с горем пополам начали германские власти, показало, что за организацией диверсии стояла не Россия, а якобы украинский спецназ, разбавленный кучкой украинских дайверов-энтузиастов.

Федеральной прокуратуре удалось идентифицировать моторную яхту, которая, по всей видимости, использовалась диверсантами. Опытные водолазы, как утверждается, прикрепили взрывные устройства к трубопроводам на глубине 70–80 метров и привели их в действие.

Хотя версия и не выдерживает никакой критики, в контексте германского расследования и отношения к нему европейских союзников Берлина можно принять ее за отправную точку.

Примечательно, что Польша и раньше не проявляла особого интереса к раскрытию этого преступления. Когда летом 2024 года федеральной прокуратуре удалось установить личность одного из предполагаемых преступников и выйти на его след в Польше, та сторона поначалу никак не отреагировала.

Подозреваемому удалось бежать на Украину. В то время польская прокуратура заявила, что ему удалось покинуть страну, поскольку Германия не внесла запись в Шенгенский регистр, куда заносятся лица, разыскиваемые по европейским ордерам на арест. Это означает, что у польской пограничной полиции не было необходимой информации.

Для Варшавы проект «Северный поток» — это символ немецкого высокомерия и российской опасности. Причем это видение объединяет все разнополярные силы внутри страны, которые по любым другим вопросам готовы с наслаждением вцепиться друг другу в горло. Но только не здесь.

Нынешний министр иностранных дел Радослав Сикорский, например, критиковал газопровод еще в 2006 году, когда был еще министром обороны. Он попросил тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель еще раз пересмотреть контракт. «Она отказалась», — сказал позже Сикорский. «Польша особенно болезненно реагирует на коридоры и соглашения над нашими головами», — уже тогда говорил министр.

Реакция «ястребов» и «друзей Москвы»

Среди заметных немецких политиков немецкой коалиции есть и те, кто с пониманием относится к позиции Польши. Так, внешнеполитический деятель от партии ХДС, отставной полковник бундесвера Родерих Кизеветтер, отличающийся крайне «ястребиной» позицией в отношении России, заявил:

«На мой взгляд, крайне сомнительное поведение Германии в отношении строительства «Северного потока» было и остается бременем для отношений с нашими союзниками». Он прекрасно понимает, что «Италия и Польша не заинтересованы в обвинении этих граждан».

Кизеветтер также считает возможным прекращение ведущегося в Германии расследования в отношении подозреваемых в подрыве «Северного потока», но решение об этом должна принять федеральная прокуратура. А она пока комментарии давать не желает.

Эксперт призывает немецкое правительство провести систематический анализ энергетического партнерства с Россией, которое длится уже несколько десятилетий. По его мнению, Германия должна «проявить больше смирения по отношению к нашим партнерам, особенно к Польше, и сделать больше, чтобы пролить свет на ошибочную и фатальную российскую политику немецких правительств».

Возможное влияние России на политику, бизнес, СМИ и науку также должно быть проанализировано, считает политик.

Политик от СДПГ Ральф Штегнер оценил решение польского суда более критически. В Германии, по его мнению, «на самом деле должны быть очень заинтересованы в раскрытии этого преступления».

Однако Штегнер, один из авторов пресловутого «Манифеста», призывающего решить проблемы во взаимоотношениях с Россией за столом переговоров, даже в родной партии считается чересчур благожелательно настроенным по отношению к Москве. А потому его осторожное мнение точно нельзя считать официальной партийной позицией социал-демократов.

В целом немецкие политики воздерживаются от комментариев польской пощечины немецкому правосудию. Возможно, потому, что Германия уже постепенно начинает привыкать к невысоким котировкам своего авторитета на международной арене. И каждое заявление, не подкрепленное решительными действиями, опускает его еще ниже.