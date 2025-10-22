Сегодня, 22 октября, ровно 80 лет с момента свадьбы одной из самых известных и противоречивых супружеских пар — 29-го президента Аргентины Хуана Доминго Перона и актрисы Эвы Дуарте. Для кого-то они все еще являются кумирами, другие персонажи считают их «гнилым порождением» левой диктатуры и живым памятником коррупции.

Иван Шилов ИА Регнум

Кто-то и вовсе оказывается видеть, по крайней мере в Эве Перон, что-то кроме искусственного символа пропаганды. Тем не менее оставила после себя эта пара очень многое. Как минимум интересную историю.

И треснул мир напополам

Знакомство пары теоретически могло состоятся и в 1943 году, но обычно этот период характеризуют лишь тем, что Эва могла только узнать про деятельность Перона. Тогда он был министром труда и социального обеспечения — причем весьма активным и не упускающим случая прорекламировать работу своего ведомства на радио, где Эва как раз работала ведущей.

Тем не менее судьбоносная встреча, согласно воспоминаниям самого Перона, состоялась позднее. Причем в период, ставший по-своему роковым для страны. 15 января 1944 года город Сан-Хуан потрясло жуткое землетрясение, в результате которого погибли около 10 тысяч человек. Испаноязычные журналисты, описывая этот день, говорят, что «мир раскололся надвое». Здания из самана рухнули, колониальное поселение практически стерлось с лица земли. Свидетели с еще более цветистой речью заявляли, что постройки буквально растворялись в воздухе. Трупы вывозили на грузовиках, а раненых оперировали прямо на улицах.

Эва Дуарте в 1944 году в возрасте 25 лет

В Буэнос-Айресе катастрофу поначалу даже не заметили. Только ощутили легкий толчок. О самой трагедии стало известно спустя сутки, и руководить ситуацией тут же поручили армии. В период проведения спасательных работ Перон был как никогда на виду — он же организовал общественную кампанию по сбору средств для помощи пострадавшим. Причем постарался привлечь к участию богему — художников, актеров, музыкантов, интеллектуалов. 22 января все они собрались на благотворительном фестивале в «Луна-парке», и тогда наконец Хуан и Эва встретились один на один. И больше уже не расставались.

Злые языки уверяют, что это было второй волной землетрясения.

Странное знакомство

Когда знакомишься с этой историей, то сразу обращаешь внимание на то, что установить точные факты в биографии пары оказывается весьма проблематично.

Например, отдельные источники уверяют, что Эва выделилась тем, что собрала больше всех денег в помощь пострадавшим и тем самым привлекла к себе внимание. Все-таки это весьма сомнительно — она отнюдь не была на тот момент в перечне самых популярных женщин.

Свадьба Эвы и Хуана в Хунине, 22 октября 1945 года

Момент «знакомства» 22 января тоже кажется странным — в этот день Хуан и Эва публично показались вместе в одной из лож «Луна-парка». Никто не понимает, как им это удалось: то ли Эва забежала туда, чтобы заполучить нужные связи и улучшить профессиональное реноме. То ли знакомые привели. То ли столкнулись в случайном разговоре возле охранника.

Сама Эва вспоминала, что увидела пустой стул рядом с Пероном, не задумываясь, села и начала с ним говорить. Обо всем подряд — о мероприятии, о необходимости сотрудничать, немножечко о себе. Перон слушал, слушал, а потом пригласил ее поужинать. Воспоминания самого Хуана об этом дне тоже весьма противоречивы, например в этот день он помнил будущую супругу блондинкой, хотя она еще была с темными волосами.

Кроме того, согласно отдельным источникам, когда Перон в ту же ночь привел девушку к себе на квартиру, там еще находилась его предыдущая женщина. О подробностях этой пикантной ситуации открытые источники, впрочем, умалчивают.

Подруга или символ?

С момента знакомства в «Луна-парке» Эва начинает принимать активное участие в политической жизни Перона. В частности, она становится ведущей новой радиопередачи, где пропагандировалась деятельность секретариата труда, который сам Перон и возглавлял. Тогда же она стала председателем профсоюза работников радио.

Вскоре Перон стал министром обороны и занял должность вице-президента Аргентины. Положение Эвы укрепилось еще больше, и она получила предложение сняться в кино. И тут Перон не подвел — он лично посещал съемочную площадку фильма «Расточительница», и он же, судя по всему, выбил группе финансирование.

Выглядело это все со стороны на редкость скандально. Особенно для военной элиты. Чаша терпения переполнилась, когда по ходатайству Эвы «ее люди» встали во главе отдела пропаганды, а также ведомства по связям и коммуникации.

Усилия Перона, впрочем, не ограничивались желанием сделать приятное своей даме. Раскрутка Эвы способствовала тому, что она активно выступала от его имени перед рабочими, а также теми, кого в кругах элиты принято было называть «социальными низами». Или «безрубашечниками». Популярность Хуана Перона и Эвы, которую рабочие ласково называли «Эвитой», взлетела до небес, что конкурентам из офицерского окружения никакой радости не доставляло.

Вскоре — в октябре 1945-го — Хуана Перона арестовали, но уже 17-го числа на улицы вышли десятки тысяч рабочих и потребовали освободить его. Впоследствии этот день был назван Днем освобождения Перона народом. Тогда же рассказывалось, что Эвита якобы лично участвовала в организации массовых выступлений — и в итоге это даже превратилось в поп-культурный миф. Однако рабочие, говоря откровенно, больше поддерживали Перона, уже несколько лет активно проявлявшего себя на социальном поприще. Эвита была именно что подругой, и далеко не все митингующие вообще про нее знали.

Первая сеньора

В считанные дни после 17 октября Перон и Эвита поженились. Тогда же он начал подготовку к президентским выборам, а Эва оставила творческую работу и полностью перешла в штаб ближайших помощников мужа.

Тогда же она стала заметнее мелькать на политической арене — и тоже с подачи Перона. Он больше не мог часто выступать именно перед рабочими, и эта роль была поручена Эве. Кроме того, образ активной и энергичной первой леди должен был привлечь к голосованию женщин, то есть расширить потенциальное число сторонников.

Эва и Хуан на ужине в 1947 году

В феминистском дискурсе гуляет версия, что все это было инициативой самой Эвы, стремящейся к могуществу. Тем не менее вряд ли это так. Перон следил за работой супруги, она училась говорить именно в его — эмоциональном и популистском стиле, — и она же разбирала с ним все вопросы рабочих.

Вскоре Эвита полетела в европейский «радужный тур». Причем одна. Сам Перон боялся оставлять Аргентину на случай всплеска активности оппозиции.

Первая леди начала свой визит с Испании, от правительства которой и исходила инициатива. Вторая мировая война закончилась, и Испании необходимо было преодолеть дипломатическую изоляцию в новом мире. Перону это также было необходимо — ведь его режим в высоких кругах не описывали иначе, чем «диктатура» и «хунта». Поездка Эвы должна была стать рекламой новой Аргентины и продемонстрировать Европе «человеческое лицо» аргентинского лидера.

Перон выступает перед женщинами. 1951 год

Тур прошел с переменным успехом. В Испании — где ждали аргентинского займа — ее встретили прекрасно. Дальше — в Италии, Швейцарии, Монако, Ватикане — Эвиту встречали исключительно как супругу президента, а не как дипломата. Папа римский во время встречи с ней и вовсе не проронил ни слова.

Тем не менее результат от поездки был. После «радужного тура» Эва вернулась в Аргентину фигурой, в общественном сознании равной самому Перону, и осталась в этом статусе до самой своей смерти.

Осень духовного лидера

И все-таки нужно отдать Эвите должное. Даже статус «подруги и супруги» требует адского труда. Первая леди работала не покладая рук в многочисленных комитетах, в своем благотворительном фонде (который впоследствии удостоился награды Ватикана и ООН), лично принимала граждан.

Были свои нюансы, например после важнейшей работы благотворительного фонда не осталось никаких бухгалтерских отчетов и финансовых документов. Но это, сами понимаете, «детали».

На репутации Эвы Перон в тот момент это не сказалось — она даже получила статус духовного лидера нации. И могла бы стать вице-президентом, но тяжело заболела.

Лечение не помогло, и Эвита Перон умерла от рака шейки матки в 33 года. Отдельные источники утверждают, что незадолго до смерти она также перенесла лоботомию, сделанную для облегчения боли.

Впрочем, активная политическая жизнь первой леди продолжилась и после ее смерти.

Гроб, «стволы» и партитуры Верди

Похоронить второе лицо перонизма не могли около 20 лет. Началось все с того, что Перон пригласил известного испанского анатома Педро Ара и попросил забальзамировать тело супруги, для которой предполагал построить особый пантеон.

Пантеон, впрочем, остался в проекте, а тело Эвиты было выставлено на всеобщее обозрение в здании конфедерации труда. Находилось оно там до 1955 года, когда Хуан Перон был свергнут в результате нового переворота и бежал из страны.

Представители новой власти сначала удостоверились, что тело действительно принадлежит Эвите (взяв для образца палец), а потом решили тайно похоронить, чтобы не позволить движению сопротивления украсть себе такой яркий символ. Таким образом, тело первой леди пролежало какое-то время на чердаке дома одного из военных чиновников. Закончилось все трагедией: военного одолевала паранойя, и, услышав среди ночи странные звуки с чердака, он подумал, что перонисты явились за своей Эвой, и разрядил в воздух обойму своего пистолета. И попал в собственную беременную жену.

После этого тело попало к одному из высших чинов нового режима — Мури Кенигу. Он хранил тело Эвиты в одном из шкафов у себя в рабочем кабинете и показывал гостям в качестве «трофея», да и вообще проявляя нездоровую одержимость трупом.

Педро Ара осматривает забальзамированное тело Эвы Перон. 1954 год

Вскоре история выплыла наружу. Кениг потерял должность, а тело решили вывезти из страны. Благодаря активному содействию Ватикана такой страной стала Италия. Гроб с телом, впрочем, доставили в компании партитур Джузеппе Верди, которые вернули из Бразилии в Европу — не исключено, что агента Святого престола изначально интересовала другая часть «посылки».

Тело Перон захоронили в Милане под чужим именем и не беспокоили в течение 14 лет.

Потом новое аргентинское правительство, подмечая новый рост перонистских настроений, решило демонстративно вернуть тело Эвы супругу, находящемуся в изгнании в Мадриде, и избежать обвинений в том, что труп был уничтожен. Сам Перон, уже находящийся в третьем браке, сообщил, что тело второй супруги ему вернули с многочисленными повреждениями.

Вскоре Перон вновь вернулся в Аргентину, стал президентом и скончался через год. «Трон» заняла его третья супруга Исабель Перон — она вернула тело предшественницы на родину, где его мумифицировали и снова выставили рядом с телом бывшего супруга на всеобщее обозрение.

Еще через несколько лет Исабель Перон свергли, и новый режим — один из самых кровавых в истории страны — передал тело Эвиты ее родной семье, которая похоронила ее в родовом склепе в Буэнос-Айресе. Здесь она наконец обрела покой.