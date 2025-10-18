Третий приезд Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом закончился не менее странно, чем первые два визита.

Иван Шилов ИА Регнум

Подготовка к высадке украинского «десанта» в США готовилась долго. Трампа всячески склоняли встать на сторону «ястребов» и устроить военную эскалацию против России. Но тот в последний момент перемешал все карты.

На протяжении многих недель главной околоукраинской темой было обсуждение возможной поставки «Томагавков».

Пентагон активно строил планы использования этих дальнобойных ракет на Украине, хотя всем была очевидна техническая сложность подобной задачи. Пусковых наземных установок под «Томагавки» у США крайне мало, размещать их «с колёс» в зоне боевых действий было бы очень тяжело.

Тем не менее в один момент казалось, что Белый дом всё же склоняется к поставке ракет. «Ястребы» по обе стороны Атлантики постарались загнать Трампа в ловушку и были готовы тут же обвинить его в капитуляции перед Россией, если «Томагавки» не будут предоставлены Киеву.

Заодно можно возложить на него ответственность и за любые будущие провалы ВСУ на поле боя — мол, они проигрывают лишь из-за отсутствия ракет.

Из этой ловушки Трамп постарался вырваться за счёт активизации переговорного процесса с Москвой.

Заявления о новой встрече с Владимиром Путиным, да ещё и в Венгрии, вызвали оторопь и растерянность среди европейских элит. Они к такому явно были не готовы. Зато это — большой успех венгерского премьера Виктора Орбана, который уже давно предлагал организовать в Будапеште площадку для проведения переговоров о деэскалации.

Весной следующего года в Венгрии пройдут выборы, на которых партия Орбана сталкивается со сложностями. Поэтому ему нужно показывать большие внешнеполитические успехи, чтобы укрепить свои позиции как внутри страны, так и в масштабах всего Евросоюза.

Трамп же в данном случае помогает своему старому союзнику, чьей поддержкой он тоже пользуется в рамках противостояния с евробюрократией.

Никакой симпатии со стороны Трампа при общении с Зеленским не ощущалось. Последнему приходилось краснеть при вопросах о том, как он относится к активизации переговорного трека США с Россией и перспективам строительства туннеля через Берингов пролив.

В результате разговоры о предоставлении «Томагавков» поставлены на паузу — как минимум до саммита в Венгрии. Украинская делегация уезжает из Вашингтона буквально с пустыми руками. При этом вновь ругать Трампа они боятся, ведь дело может закончиться ещё хуже, чем было весной, когда Киеву перекрывали передачу разведданных.

Вот и приходится Зеленскому пытаться мимикрировать и подстраиваться под повестку Трампа, призывая вести переговоры с Россией после заморозки конфликта и остановки боевых действий. Про «границы 1991 года» в Киеве уже давным-давно забыли.

Показательно изменилась и рутинная процедура визитов Зеленского в американскую столицу.

Они всегда проходили по отработанной схеме: сначала были закрытые брифинги с представителями Пентагона и разведсообщества США, затем визит в конгресс, где его принимали главные проукраинские «ястребы» в обеих партиях. Они выступали в роли своеобразной команды поддержки. И только потом Зеленский посещал Белый дом, где общался уже с президентом США.

Теперь визита в конгресс так и не случилось. Он сейчас погружён в хаотичную ситуацию шатдауна — паралич американского правительства продолжается уже три недели подряд. Согласовать новый бюджет законодатели так и не могут, найти консенсус республиканцам с демократами не получается.

В этой связи повестка поддержки Украины отходит куда-то на третий план. Никого она в принципе не интересует.

У команды Трампа открывается пространство для манёвра, чтобы попытаться достичь хоть каких-то подвижек на украинском треке. Сейчас Трамп уже призывает и Россию, и Украину объявить о своей победе и остановить конфликт.

Он пытается применить стратегию, схожую с той, что не так давно использовалась на Ближнем Востоке. А именно: навязать всем сторонам свой план перемирия, который в полной мере не будет удовлетворять никого. Но при этом ставить перед выбором — либо такой неидеальный вариант эскалации, либо продолжение бесконечной войны.

Но даже и на Ближнем Востоке нынешний подход Трампа может не сработать, если перемирие не удержится. Что касается украинского кризиса, то здесь подобная стратегия точно не «выстрелит». Но ничего другого Белый дом пока придумать не смог.

Хотя у него остаются ещё две недели до саммита в Венгрии, за это время можно предложить более реалистичные подходы к разрешению конфликта на Украине.

Холодный приём Зеленского в Белом доме в чём-то оказался даже хуже, чем перебранка полугодовой давности. Тогда эмоции были накалены до предела, но была вероятность, что маятник качнётся в другую сторону. От любви до ненависти, как известно, один шаг.

Сейчас же Зеленского встречало полное равнодушие и даже раздражение. Американской администрации он явно очень сильно надоел. Но приходится его терпеть, пока продолжается переговорный процесс с Россией.

Команда Трампа была бы уже не против устроить операцию и привести к власти в Киеве кого-то более управляемого. Однако они наверняка опасаются полной дестабилизации Украины, коллапса фронта и резкого ослабления своей переговорной позиции. Так что приходится пока говорить с Зеленским, хоть от него и требуют очевидных политических и военных уступок.

Кстати, неслучайно именно сейчас вновь начала обсуждаться тема коррупционных скандалов, связанных с выделением траншей Украине. От Зеленского вполне могут требовать предоставить факты разворовывания средств, выделявшихся в каденцию Джо Байдена.

Эти сведения вполне можно использовать как компромат на демократов в преддверии предстоящих промежуточных выборов в конгресс осенью 2026 года.

Заодно Зеленского шантажируют требованием показать хоть какие-то успехи на поле боя и осуществить тот самый пресловутый «контрнаступ».

А вот здесь украинские лоббисты сами загнали себя в тупик пустым хвастовством о якобы сотнях квадратных километров территории Донбасса, которые им удалось захватить за последнее время.

А теперь Белый дом и ставит перед ними условие — любые деньги будут приходить только после реальных побед на фронте. В ином случае овчинка не стоит выделки.

Киеву остаётся надеяться лишь на поддержку своих союзников среди европейских «ястребов».

В Лондоне уже стали предлагать свои услуги по составлению будущего мирного соглашения. Заниматься этим будет Джонатан Пауэлл — советник Кира Стармера по нацбезопасности и ставленник Тони Блэра, экс-премьера Британии и серого кардинала нынешней лейбористской политики.

Он уже попытался наладить мосты в отношениях с Трампом в рамках заключённой ближневосточной сделки. Однако позиции лейбористов нынче очень шаткие, а сам Пауэлл завяз в большом скандале с давлением на суд ради развала дела, открытого в отношении нескольких британских экспертов, шпионивших в пользу Китая.

В этом вся сложность положения нынешних европейских элит — они живут от кризиса к кризису, рейтинги у них около нуля, а возможностей повлиять на позицию Белого дома осталось не так много.

Не зря даже европейская поддержка Украины под шумок сокращается: тянуть войну самостоятельно без помощи Трампа они не могут. А эта помощь теперь под вопросом.