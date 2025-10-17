16 октября президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. Понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», — прокомментировал ее ход советник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Обсуждали разные темы — но, конечно же, в первую очередь Украину. И главным итогом переговоров стала договоренность о проведении новой встречи двух лидеров. Судя по всему, она состоится до конца октября.

Сам по себе разговор продемонстрировал несколько моментов.

Во-первых, выдержку российского лидера. На протяжении двух месяцев, прошедших со времен встречи на Аляске, Дональд Трамп пытался «качать» Владимира Путина, пытаясь пересмотреть достигнутые договоренности и улучшить собственные переговорные позиции.

Не потому, что Трамп плохой, а потому, что он не мог выполнить свое «домашнее задание» — то есть заставить Европу принять те условия, которые он согласовал с российским коллегой. Поэтому Трамп постоянно метался из стороны в сторону — от вежливых комментариев к угрозам, носящим даже оскорбительный характер.

«Все заявления Трампа последних недель о том, как он разочарован в Путине, а также слова о «Томагавках» были не отражением намерения Соединенных Штатов разорвать отношения с Россией, а лишь инструментами политико-дипломатического давления на Москву», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Однако все эти два месяца из Москвы веяло ледяным спокойствием. Россия не поддавалась эмоциональным уловкам Трампа, не сыпала ответными угрозами (например, на идею поставки Украине «Томагавков»). Москва ждала дела, не обращая внимания на слова — и это еще раз доказывает, что Владимир Путин умеет вести конструктивные переговоры даже с таким сложным партнером, как американский президент.

Он может вывести любой диалог с ним на конструктив и на позитив — но при этом не поддаться на его шантаж и не пойти на уступки в обмен на временное снятие угроз.

Несмотря на крайне непростой эмоциональный фон переговорного процесса (дискуссии вокруг «Томагавков», усугубление военной истерии в Европе, постоянные публичные порывы сената принять новый пакет антироссийских санкций) российский лидер сделал ставку не на усугубление противоречий, не на попытки заставить Трампа ответить за эти слова, а на укрепление т. н. «духа Анкориджа». То есть готовности продолжить прямое, а не мегафонное взаимодействие с США на дипломатическом уровне.

Но, опять же, не в ущерб российским интересам, которые Владимир Путин твердо защищал в Анкоридже и будет точно так же защищать на новом саммите с Трампом. Тем более что если разобрать эти интересы, ни один из них не противоречит на 100 процентов американским интересам (по крайней мере, в понимании Трампа).

России нужен не временный негарантированный мир, а долгосрочная безопасность, что минимизирует для США опасность втянуться в большую войну. Россия владеет стратегической инициативой, а киевский режим прибегает к террористическим методам, на которые Россия вынуждена отвечать — и опять же, Штатам не с руки быть сопричастными этому терроризму.

Скорее всего, Москва перевела в разряд национальных интересов и «Томагавки». Да, американцы могут их поставить — но «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя. Зато они обнулят все шансы на потепление российско-американских отношений, столь нужных Вашингтону для того, чтобы в своей восточноазиатской политике не отвлекаться на восточноевропейские дела.

А также для того, чтобы разворачивать экономическое сотрудничество с Москвой, перспективы которого Путин и Трамп тоже обсуждали.

Ну и, наконец, для того, чтобы не превращать войну Байдена, как американский лидер называет украинский конфликт, в «войну Трампа», что и произойдет в случае поставок «Томагавков» и втягивания США в конфликт.

Судя по всему, Трамп Путина услышал. «Переговоры показали, что администрация Трампа по-прежнему заинтересована в сохранении конструктивного диалога с Россией, по-прежнему заинтересована в урегулировании украинского конфликта через диалог с Россией, по-прежнему не заинтересована в том, чтобы приватизировать украинскую войну», — поясняет Дмитрий Суслов.

В ином случае стороны не договаривались бы о новом саммите, который может пройти только в том случае, если аккурат к моменту его проведения на столе будет лежать пакет согласованных или почти согласованных документов.

Отдельной темой является место проведения мероприятия. Трамп уже заявил, что встреча состоится в столице Венгрии — Будапеште. Российская сторона же была не столь категорична.

«Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — говорится в заявлении Юрия Ушакова.

И осторожность Москвы понятна. Да, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, с которым Владимир Путин сегодня уже поговорил по телефону, является одним из самых прагматичных европейских лидеров. Он выступает за деэскалацию российско-западных отношений и вполне достоин награды в виде проведения у него столь важного саммита.

Да и в политическом плане саммит в Венгрии станет мощнейшим ударом по Евросоюзу, которому придется не только снимать некоторые персональные санкции, но и с обочины смотреть на то, как Россия и США будут обсуждать судьбу Европы без Европы в европейской стране. Ну или в лучшем случае там Европу будет представлять Виктор Орбан — то есть тот, кто для нынешних европейских лидеров чужой. А для Владимира Зеленского так и вовсе практически враг.

Однако при всем этом нужно четко проговорить (и не только с Орбаном) вопросы безопасности — причем как на самом саммите, так и во всём, что касается маршрута прилета российского лидера. Прилета, который Европа попытается сорвать.

Впрочем, европейским лидерам не позавидуешь даже в том случае, если саммит в итоге пройдет не на территории ЕС. «Переговоры показали, что окончательного перехода США на сторону европейской партии войны не произошло», — говорит Дмитрий Суслов.

Как не позавидуешь и Зеленскому, который летел на саммит к Трампу в полной уверенности в том, что он пройдет на фоне обострения российско-американских отношений и приведет к какому-то усилению поддержки Киева со стороны Вашингтона.

«Телефонный разговор Трампа с Путиным в корне меняет характер и повестку дня переговоров Трампа с Зеленским. По сути, американский президент будет доносить до Зеленского, что он должен делать в соответствии с теми договоренностями, которые, вероятно, были достигнуты по итогам его разговора с российским лидером», — продолжает Дмитрий Суслов.

Да, в теории встреча Трампа с Зеленским может преподнести любые сюрпризы, но сама по себе ситуация еще раз доказывает полное отсутствие субъектности у него и его европейских сообщников. Поговорив с Путиным, Трамп просто поставил Киев перед фактом. Который тому лучше осознать и принять.