События «12-дневной войны» между Ираном и Израилем (июнь 2025 года) продолжают оставаться в фокусе внимания. Тем более, постоянно всплывают новые «шокирующие подробности» об этой военной кампании.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, например, на днях стало известно, что в ходе одной из первых ракетных атак на Израиль Иран смог дотянуться до сверхсекретного бункера в Тель-Авиве (известного как «Объект 81»), о существовании которого не знали даже многие израильтяне.

Причем удар нельзя отнести к разряду случайных: слишком кучно ударил Тегеран, и слишком болезненно отреагировал на атаку Тель-Авив.

Ясно, что добиться столь высокой точности без наводки «с земли» иранцы не могли. А это значит, что в немногочисленном персонале «Объекта 81» завелся «крот». Который к тому же может в перспективе создать немало сложностей для израильского руководства.

«Бункер Да Винчи»

Долгое время информация о «секретном бункере» израильской военной разведки (АМАН), известном под кодовым именем «Объект 81», в центральной части Тель-Авива была крайне обрывочной.

Считалось, что «сердце» этой спецслужбы находится на базе «Глилот» в Рамат-ха-Шароне, где базируется основной контингент, включая элитное подразделение «Отряд 8200», там же находится и ее основная инфраструктура.

К тому же, как писали в мемуарах ветераны АМАН, при проведении оперативных совещаний военные разведчики всегда были склонны использовать бункеры своих «соседей», в первую очередь командования ВВС, или общеармейский заглубленный командный пункт, что делало создание собственной подземной инфраструктуры нецелесообразным.

Тем не менее во время масштабной модернизации армейской инфраструктуры в начале 2010-х годов военные разведчики вдруг решили избавиться от «ложной скромности» и пролоббировали строительство дополнительного объекта «в одном из районов Тель-Авива» («Объект 81»).

Курировали стройку офицеры Инженерного корпуса армии США, привлеченные израильскими властями «для обмена опытом». Они же разработали проект электромагнитно экранированного разведцентра общей площадью до 6 тысяч квадратных метров. Предполагалось, что центр в перспективе станет «общим достоянием» и будет использоваться для совместных израильско-американских военных операций на Ближнем Востоке.

Ложная цель

Работы по созданию «Объекта 81» были полностью завершены к началу 2020 года, однако его открытие, по понятным причинам, прошло без фанфар. Не было известно даже его точное местоположение.

Так, долгое время считалось, что «Объект 81» находится под башней «Маткаль», в которой располагаются Генштаб и пункты размещения ключевых служб израильской армии, или под башней «Каннарит», где базируется командование ВВС и флота. Причем вторая версия считалась более вероятной — в силу тесных дружеских связей АМАН и ВВС.

Версию о том, что военные разведчики собираются именно в «Каннарите», активно продвигали и сами израильтяне.

Так, например, аккаунты армейской пресс-службы регулярно делились кадрами с совещаний в подземном командном пункте ВВС в Тель-Авиве. Последний кадр с совещания с участием шефа АМАН Шломи Биндера был опубликован 13 июня — за несколько часов до иранского удара по Тель-Авиву.

Впрочем, как выяснилось позже, реальным прикрытием для сверхсекретного объекта служила не «Каннарит», а высотный комплекс «Да Винчи», расположенный на одноименной улице, буквально через дорогу от башни.

Несмотря на то, что «Да Винчи» позиционируется как бизнес-комплекс с апартаментами, используемый исключительно для гражданских нужд, при ближайшем рассмотрении в нем можно обнаружить немало связей с военными структурами Израиля.

Так, например, здесь открыты офисы компаний I21 Labs и Perimeter 81, аффилированных с военной разведкой, а также представительства нескольких консалтинговых компаний, тесно работающих с правительством и армией.

Есть в комплексе и так называемые «слепые этажи», и закрытая парковка, доступ на которые был невозможен без предъявления особых пропусков.

Иранские намёки

Первые намеки на получение иранцами доступа к «объекту особой ценности» в Тель-Авиве появились еще в первой половине июня. Тогда министр информации Ирана (ведомства, наделенного разведывательными полномочиями) Сейед Исмаил Хатиб сообщил о захвате иранскими спецслужбами «огромного досье» о деятельности израильских специальных служб и объектов критической инфраструктуры.

И хотя акцент был сделан на ядерную тематику и попадание иранской агентуры на атомные заводы еврейского государства, министр также вскользь заявил об обнаружении нескольких новых, «хорошо замаскированных» объектов израильской армии в крупных городах. Отметил он и «хорошую работу» своих подчиненных, сумевших «подобраться к врагу максимально близко».

Кроме того, за день до начала операции «Львиная сила» Хатиб публично предостерег израильтян от «необдуманных действий» против Ирана, заявив, что все тайные израильские критические объекты у Тегерана теперь «как на ладони».

Тогда в Тель-Авиве не придали этим заявлениям большого значения, сочтя их блефом. И, как выяснилось позднее, зря.

Уже вечером 13 октября — на второй день конфликта — по комплексу «Да Винчи» ударили несколько иранских ракет. Очевидцы зафиксировали не менее трех попаданий, причем все они пришлись на северную часть комплекса.

Израильские власти тогда заявляли, что целью удара была штаб-квартира армии, расположенная западнее, а иранские ракеты попросту отклонились от курса. Однако траектории запуска, а также расстояния между тремя точками попадания свидетельствовали о том, что удары наносились прицельно: иранцы целились именно в «Да Винчи».

В дальнейшем по приказу израильского правительства район размещения объекта был «замазан» на всех цифровых картах и спутниковых сервисах; в этом квадрате постоянно дежурят усиленные посты и сотрудники «в штатском». Кроме того, с электронных сервисов исчезли геоданные о комплексе «Да Винчи», чего не было сделано с другими израильскими гражданскими зданиями, пострадавшими в результате иранских атак.

Все это наталкивает на мысль, что иранские заявления о результативной атаке на «Объект 81» недалеки от истины.

Затяжное молчание

Несмотря на то, что с момента нанесения иранского удара прошло уже больше четырех месяцев, личность иранского информатора, который выступил в роли наводчика, по-прежнему покрыта мраком. Израильская сторона не только не признала удар, но и не выносила поиск виновных в публичное поле.

Попытка израильских расследователей-энтузиастов искать зацепки в других шпионских скандалах (например, в деле двух резервистов из Кирьят-Яма, осужденных в январе 2025 года за сбор секретных данных в расположенной неподалеку от объекта штаб-квартире армии) ни к чему не привела и была быстро пресечена официальными властями.

С другой стороны, замалчивание темы не тождественно отсутствию расследования.

Известно, что в период с июня по сентябрь израильские силовики под разными предлогами задержали по меньшей мере десяток «иранских агентов», работавших в Тель-Авиве. Из них четверо были арестованы непосредственно в день удара, спустя несколько часов после попадания ракет в комплекс «Да Винчи».

Судя по всему, дознания продолжаются по сей день, а режим тишины вокруг процесса, скорее всего, обусловлен нежеланием нечаянно спугнуть возможных организаторов цепочки. Тем более, что из-за высокого уровня секретности «Объекта 81» попасть на него на службу «с улицы» (то есть без рекомендаций и протекции высокопоставленных чиновников) было бы попросту невозможно.

На этом фоне по Израилю вновь ползут слухи, что следы иранской «шпионской сети» уходят на самый верх, в столичные командные центры. Пересуды активно подогреваются иранскими блогерами, близкими к иранским секретным службам — насаждается мысль, что Тегерану удалось завербовать «настоящих сионистов» и «подсадить» своих людей в окружение премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Несмотря на то, что это, вероятнее всего, часть иранской игры, призванной запутать следствие, израильтяне не сбрасывают версию о «кротах» в высших эшелонах власти со счетов.

Тем более, что после инициированных премьером чисток в спецслужбах у него появилось немало противников и недоброжелателей, которые только и ждут момента, чтобы правильно разыграть информационный козырь и заставить Нетаньяху вновь оправдываться перед общественностью.