* УПА — запрещённая в России организация

Когда в Киеве 14 октября начали проводиться первые «Марши УПА*», они собирали буквально несколько сотен человек — включая кучку престарелых «ветеранов».

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь же День создания Украинской повстанческой армии хоть и не является государственным праздником, однако «историческая дата» настолько важна для нового повествования о прошлом, что её даже административно отделили от православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Еще два года назад он был перенесен с 14 октября на 1 октября, поскольку политическая Православная церковь Украины и греко-католики перешли на новоюлианский календарь.

Под новую дату заодно был и подстроен «День защитников и защитниц Украины» — их «по казацкой традиции» положено чествовать на Покров, а когда именно этот Покров будет — решают в Институте нацпамяти.

Само собой, в этот знаменательный день все ведущие украинские медиа дают обязательную «простыню» о заслугах бандеровских партизан в борьбе за независимость Украины и их великих победах. И так же традиционно вытаскивают условные «пять главных фактов, которые вы не знали про УПА*», которые призваны красиво прикрыть дыры в том месте, где должен быть краеугольный камень героической истории.

А ИА Регнум потрудилось собрать такие факты, о которых украинская пропаганда предпочитает не упоминать.

14 октября ничего не формировалось

В 1944 году на Западной Украине был создан орган политического управления вооруженными отрядами бандеровского крыла ОУН*, получивший название «Украинская главная освободительная рада» (УГВР).

Именно УГВР в 1947 году издала постановление, в котором заявила, что «в месяце октябре 1942 г. на Полесье появились первые вооруженные отряды, давшие начало Украинской повстанческой армии*». Для фиксации этого исторического момента и было предложено отмечать соответствующий день, совпадающий с казацким праздником Покровы.

То есть для тогдашних националистов проблем с православной традицией еще не было.

Как не было и особенного дня, когда «появились первые отряды». Весной 1942 года руководитель ОУН* на Волыни и в Южном Полесье Дмытро Клячкивский начал формирование т. н. «кустовых отрядов самообороны» по селам с вполне определенной целью. Она была озвучена на III конференции ОУН (б)* в феврале 1943-го: начать открытую партизанскую войну на Волыни против поляков и их Армии Крайовой.

Бандеровцы были убеждены, что окончательную битву за независимость им придётся вести с СССР или Польшей, а может, и обеими одновременно, а потому территория должна быть зачищена от «чужеродного этнического элемента».

Именно так и случилась печально известная «Волынская резня».

Вот только название «УПА*» к этим отрядам не имеет никакого отношения — оно было силой отобрано совсем у другой фирмы.

Ну а традиции отмечать День УПА* никогда не было. Её закрепил лишь третий президент Украины Виктор Ющенко, 14 октября 2006 года подписавший указ, предусматривающий «всестороннее и объективное» изучение и освещение деятельности ОУН-УПА*, и инициировал законопроект о предоставлении ветеранского статуса их членам.

Внутривидовая борьба и никаких повстанцев

Первым, кто придумал название «УПА*», был Тарас Боровец, взявший себе псевдоним Бульба, посланник правительства УНР в изгнании.

Настоящей датой создания первого «военного подполья» на Западной Украине является 28 июня 1941 года, когда появилась «Полесская Сечь» (в будущем планировались «Волынская Сечь», «Полтавская Сечь» и др.), которая в декабре и была переименована в «Украинскую повстанческую армию»*.

Во главе ее и стоял Бульба-Боровец, занимавший одновременно позицию коменданта украинской вспомогательной полиции Сарненского района Ровенской области. Находясь в тесном контакте с немецкими военными властями и СД, он должен был организовать борьбу с оставшимися в германском тылу подразделениями Красной армии и зачистку евреев.

Так что никаких повстанцев изначально не было, и сам атаман это честно признавал: «советы» ушли, а с немцами дружили — против кого восставать?

Зато с самого начала сложился острый конфликт между бандеровской ОУН* и бульбовцами, суть которого удивительна: Стефан Бандера решительно встал на пути любых попыток УНР снова закрепиться на Украине и уничтожил её вооруженные силы — ему нужна была личная монопольная власть.

Так что бандеровцы без жалости уничтожали или загоняли под себя бульбовские отряды, жену атамана поймали и запытали до смерти, пытаясь его шантажировать, а название забрали себе.

К осени 1943 года у Тараса осталась под рукой группа полностью деморализованных бойцов, так что бывший командир УПА* уехал в Германию и имитировал там бурную деятельность.

«Боролись на два фронта»

Миф утверждает, что даже на три — против поляков, германского Вермахта и СССР в лице Красной армии и отрядов НКГБ-МГБ.

Однако практически с момента своего рождения в 1929 году ОУН* находилась под полным контролем немецкой военной разведки — Абвера, и история УПА* неразрывно связана с исполнением задач в интересах «Великогерманского Рейха».

Немцы еще в 1933 году организовали курс для телеграфистов — членов ОУН* и офицерскую школу. В марте–апреле 1941 года в Кракове по договоренности с ОУН (б)* были сформированы два подразделения — «Специальный отдел Нахтигаль» и «Организация Роланд» (или иначе группы «Север» и «Юг» Дружин украинских националистов).

1 октября 1941 года во Франкфурте-на-Одере они объединились в 201-й шуцманшафтбатальон, занимавшийся карательными операциями в Белоруссии. Формально им командовал майор Евгэн Побигущий — будущий полковник дивизии СС «Галичина», его зам — Роман Шухевич, будущий главком УПА*.

И весь офицерский состав потом оказался в УПА*, никогда не теряя связи с теми, кто их выкормил. В одном из донесений от 1 июня 1944 года, сохранившихся в немецком военном архиве во Фрайбурге, офицер Абвера сетует, что УПА* не выполняет условия соглашения и расстреливает пленных парашютистов, не передавая их для полноценного допроса.

А основным противником, ради которого немцы фактически благословили и вооружили УПА*, были советские партизаны. Она должна была очистить районы между Западным Бугом и Стырью. Для этого была распущена местная вспомогательная полиция Волыни и Полесья, влившаяся в УПА*, а с Галичины тянулись «народные милиционеры».

Как раз в феврале и марте 1943 года отделы УПА* ударили по красной «партизанке» в окрестностях Сарн, Столина и Владимирца. По сути, март — это и есть время фактического её появления, о чем сказано в томе 5 «Летописи УПА*». А через четыре месяца «повстанцы» активно включились в работу по преследованию соединения Сидора Ковпака.

Василий Макар («Сироманец»), руководитель СБ ОУН* на Волыни и Полесье, писал прямо:

«Перед лицом этой опасности немедленно мобилизованы в Галичине вооруженные отделы и брошены против красных банд в Карпаты». Немцам объяснили, что они «не имеют достаточной силы для убезопасения украинского народа перед большевистскими бандами и поэтому украинский народ в лице этой опасности приневолен создавать собственные самооборонительные отделы».

А в марте 1944 года так же «невольно» был по наводке немцев найден и убит знаменитый диверсант Николай Кузнецов.

Собственно, и «Украина» вплоть до этого времени мыслилась только в рамках гитлеровского рейха и «нового порядка».

«Сражалась дольше всех на свете»

«Украинская повстанческая армия* — это самая большая подпольная армия Европы времен Второй мировой войны, которая дольше всех провоевала за независимость страны», — поясняет одна из «просветительниц», телеведущая Дарка Гирна.

Зазубренный слоган гласит, что УПА* сопротивлялась до начала 60-х годов, и это беспрецедентно.

Однако фактически она была распущена решением УГВР уже в 1949-м: продвижение Красной армии, освобождение территории Польши и восстановление польской государственности лишило УПА* «кормовой базы» и маневра.

В 1946 году малые отряды бродили только в полосе Карпат и Закерзонье (за «линией Керзона» — в Лемковщине, Надсанье, Подляшье).

В 1947 году в ходе операции «Висла» (спровоцированной самими «уповцами») украинское население с этих территорий было переселено, и остатки бандеровских «боивок» частично пробились через Чехословакию в Западную Европу, частично вернулись в УССР.

С 1949 года функционировал только Главный военный штаб, руководивший «боевыми акциями» по убийству учителей, председателей колхозов, милиционеров, антисоветской агитацией, саботажем и мелкими диверсиями. А когда 5 марта 1950 года в Белогорще под Львовом был найден в своем укрытии и убит в перестрелке Шухевич, деятельность всей его структуры свелась к попыткам спрятаться от агентурно-боевых групп МГБ — или пойти на сотрудничество, чтобы выдать других и спасти себя.

Именно так и случилось четыре года спустя с последним командиром УПА* Васылём Куком, которого опоили и связали его собственные охранники. А он, в свою очередь, участвовал в радиоиграх, помог добить подполье и выступил с открытым письмом ко всем националистическим организациям за рубежом о бессмысленности борьбы и о том, что советская Украина — приличное государство.

За что получил двухкомнатную квартиру на Дарнице в Киеве и приличную работу в системе МВД.

«Настоящая украинская армия»

Феномен «Украинской повстанческой армии»* состоит не только в том, что в ней не было повстанцев — она никогда не была и полноценной армией.

Основной тактической единицей была сотня. Из сотен складывались «курени» по 300–800 человек, но только для проведения сложных операций, которые можно пересчитать по пальцам.

Все вместе формально объединялись в «оперативные группы» (например, «Север» или «Запад»), однако никаких масштабных задач они не решали по причине обычной боязни быть уничтоженными одним ударом.

Обычно в определенном районе небольшие группы по 10–12 человек контролировали село (или несколько сел), устраивали засады, грабили обозы — как это и случилось в тот момент, когда на них случайно выскочил кортеж генерала Николая Ватутина, получившего шальную пулю в бедро.

Постоянный состав УПА насчитывал порядка 30 тысяч человек, а всего за историю «армии» через неё прошло порядка 100 тысяч. Ни униформы, ни системы комплектования, ни собственного вооружения или техники у нее не было.

А самое главное, она не была частью общества и государства — только лишь силовым крылом одной из политических структур, во внутривидовой борьбе пожравшей другие такие структуры.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.