Шведские власти всё больше воспринимают мигрантов из стран третьего мира как источник опасности и экспериментируют, пробуя разные методы по снижению числа этих гостей. Например, правительство Швеции пытается вытолкнуть пришельцев из своей страны обратно на их родину, обещая им за это деньги. Заодно тестируется ещё одна методика: утилизация на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь, в частности, идет о беглых террористах из Чечни, которых шведы в свое время восторженно приняли как «борцов за свободу», а теперь и сами не знают, как им отделаться от такого «сокровища».

Нежелательные лица

Когда усилиями созданных пришельцами бандитских группировок Швеция превратилась в одно из самых небезопасных государств ЕС, власти наконец увидели в инокультурных мигрантах угрозу.

Попытки заплатить мигрантам за согласие вернуться на родину, судя по всему, особого эффекта не возымеют. В результате власти стали практиковать по отношению к ним куда более экстремальные методы, чем раньше.

Появились утверждения о том, что некоторые из мигрантов подверглись давлению шведской Полиции безопасности (Säpo), вынуждавшей их отправиться воевать на Украину. Речь идет о лицах, придерживающихся радикального исламизма и признанных угрозой для Швеции.

В частности, журналисты поговорили на эту тему с выходцем из Чечни Лом-Али Арцуевым, который ранее попал в составленный Säро реестр лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.

Шведские спецслужбисты пришли к выводу, что Арцуев может быть причастен к террористической деятельности, а потому его сочли человеком, для проживания в Швеции нежелательным.

В настоящее время Арцуев обязан семь раз в неделю отмечаться в полицейском участке в Стокгольме, ему разрешено находиться только в определённых городских районах. В то же время шведские власти принципиально не собираются депортировать его в Россию, где его ждёт уголовное преследование за ранее совершённые преступления.

Ведь в своё время Арцуев служил в «президентской гвардии» вожака чеченских сепаратистов Аслана Масхадова. Именно в качестве «борца за свободу» он и получил политическое убежище в Швеции, где и прожил свыше десяти лет. Пока шведы, наконец, сумели разглядеть волка в овечьей шкуре.

Но если нельзя выдать его России, то как избавиться от такого «счастья»? И вот Арцуев утверждает, что в Säpo ему уже неоднократно настоятельно предлагали присоединиться к батальону чеченских наёмников и отправиться воевать на Украину.

Циничный обман

Арцуев от столь «заманчивого» предложения отказался наотрез. «Я сказал, что не желаю там быть. Я не гражданин Украины. С чего бы мне хотеть воевать там?» — вопрошает беглый сепаратист.

Однако не смог отказаться от «заманчивого предложения» другой осевший в Швеции чеченец по имени Виктор Газиев, радикальный исламист, который с июня 2023-го уже находится на Украине. Журналисты сумели с ним связаться, и он поведал, что шесть лет назад его тоже признали «угрозой безопасности Швеции».

На судьбе этого персонажа стоит остановиться более подробно.

Газиев бежал в Швецию в 2009 году и через два года получил постоянный вид на жительство. Всё произошло по типичной схеме: если в России он разыскивается за покушение на убийство, вымогательство и незаконное хранение оружия, то в Швеции был признан «борцом за свободу», пострадавшим от «тоталитарного режима».

Дальше все опять же получилось по накатанной схеме: как-то так оказалось, что «борец за свободу» является обычным уголовником. В Швеции Виктор Газиев был осуждён за несколько преступлений.

В частности, в марте 2019 года его признали виновным в нескольких эпизодах кражи одежды из спортивных магазинов в провинции Даларна. Эти кражи он совершил совместно с несколькими другими выходцами из Чечни.

Тогда Газиева приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Прокурор требовал его депортации, но районный суд отклонил это ходатайство именно на том основании, что он находится в России в розыске. А вскоре после вынесения приговора он и вовсе был освобожден из-под стражи.

В том же 2019 году Газиев оказался внесен Säpo в список из шести радикальных исламистов (имамов), признанных «угрозой национальной безопасности». Шведские власти, однако, по-прежнему отказывались депортировать Газиева из-за того, что на родине, дескать, «ему грозили преследования».

Полиция безопасности сначала ограничилась тем, что установила за ним строгий надзор: он был обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке города Евле. А позже шведские «безопасники» выкатили исламисту жёсткие требования. Он утверждает, что Säpo оказывала на него давление, вынуждая выехать на Украину и присоединиться к ВСУ. Взамен ему пообещали поспособствовать в получении его бывшей женой шведского паспорта.

После раздумий Газиев согласился. Он утверждает, что помощь в бронировании билетов на самолёт в Польшу, в переходе польско-украинской границы и в покупке военного снаряжения ему оказывал агент шведской Службы военной разведки и безопасности (Must).

В результате Виктор Газиев уже более двух лет воюет в рядах ВСУ в качестве оператора боевого беспилотника. Его бывшей супруге в шведском гражданстве, впрочем, отказали — можно сказать, цинично «кинули».

Нынче Газиев горько жалуется, что никогда не присоединился бы к ВСУ без давления шведских властей: он воспринял обещание насчёт жены всерьёз, а теперь чувствует себя обманутым. Впрочем, на Украине он награжден медалью и даже как-то лично встречался с Владимиром Зеленским.

Руководитель оперативного отдела Säpo Фредрик Халльстрём, впрочем, эту историю опровергает — по его словам, она не имеет ничего общего с действительностью. Что касается Must, то там вообще отказались от каких-либо комментариев.

При этом расследователи SVT публикуют свидетельство украинских военных о том, что Газиева передали им «шведы и поляки». Также журналисты телеканала приводят данные о том, что шведские спецслужбы усиленно «убеждают» и других лиц, внесённых в списки «угроз для Швеции», отправиться воевать на Украину.

Лучше в Сирию

Адвокат Томас Фрид, представляющий интересы Лом-Али Арцуева, утверждает, что аналогичные предложения — поехать воевать на Украину — получили и ещё несколько его клиентов-чеченцев.

«Людей вызывают по одному и говорят, что здесь, в Швеции, у них нет никаких перспектив. Но если они будут делать то-то и то-то, то у них и их семей всё получится. Я это знаю точно», — говорит он.

Также представители SVT поговорили с неким бывшим жителем Стокгольма, бывшим боевиком исламистской группировки в Сирии. После того как он занялся в Швеции преступной деятельностью и был задержан полицией, ему во время содержания под стражей предложили отправиться на Украину. Он, однако, наотрез отказался и предпочёл Украине депортацию в Сирию.

Отказ этих мигрантов ехать воевать на Украину объясняется самым естественным образом: они не желают стать «пушечным мясом» и сгинуть в чужом конфликте, к которому не имеют никакого отношения.

А опасность погибнуть весьма высока — в Швецию время от времени поступают новости о гибели наемников из этой страны, вступивших в ряды ВСУ. Ранее министерство иностранных дел Швеции официально подтвердило гибель восьми шведских граждан на Украине с февраля 2022 по август 2024 года, с тех пор их количество еще увеличилось.

Скепсис усиливается и рассказами тех шведов, которые сами успели побывать на Украине и теперь делятся с соплеменниками впечатлениями. Так, в июле этого года шведский наёмник Кристофер Форшбек сообщил изданию SvD: «Сейчас на Украине гибнет больше шведов, чем раньше. Большинство из них — новички и неопытные».

Форшбек рассказал, что видел немало соотечественников, отправившихся на Украину сразу после службы в шведской армии, но при этом оказавшихся совсем не готовыми к реальным боевым действиям.

Издание неоднократно обращалось в МИД с вопросом о том, сколько всего шведов погибло на Украине, но ответа так и не получило. Приходящие же с фронта сведения пугают других желающих взять в руки оружие, оказывается, настоящая война — это не развлекательное сафари, где можно спокойно пострелять и с почестями вернуться домой.

Вот Полиция безопасности и прочие спецслужбы и пытаются своими средствами поддержать интенсивность потока наёмников.

Шведские власти пытаются убить двух зайцев.

Во-первых, они стараются избавить свое государство от наиболее опасных лиц, способных только на преступления, но не на созидательный труд.

Во-вторых, в Säpo и Must полагают, что изгоняемые террористы должны принести хоть какую-то «пользу» — именно по этой причине их и выдавливают на Украину, где они, как рассчитывают в Стокгольме, успеют нанести хоть какой-то ущерб России.

Можно предполагать, что Газиев — далеко не единственный, кого шведы уломали на вступление в ВСУ. Однако о числе подобных «наемников поневоле» остается пока лишь гадать: спецслужбы крайне неохотно расстаются со своими секретами.