13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе состоялся многосторонний «Саммит мира» под председательством США, на котором президент Дональд Трамп объявил о прекращении войны между Израилем и палестинским ХАМАС. На этот раз якобы «навсегда».

Иван Шилов ИА Регнум

Впрочем, судя по царящим в противоборствующих лагерях настроениям, делать столь амбициозные заявления пока рано.

Без воюющих сторон

Несмотря на то что в саммите принимали участие представители около 20 стран, а также руководители Лиги арабских государств и ООН, встреча прошла без представителей Израиля и ХАМАС.

И если отсутствие палестинских повстанцев подразумевалось с самого начала — представители движения дали согласие, чтобы Катар и Египет выступили их «адвокатами», подписав соглашение о перемирии от их имени, — то участие израильских переговорщиков оставалось под вопросом до последнего момента.

Организаторы саммита делали вид, что приглашение израильтян повесткой не подразумевается — видимо, надеясь, что Трамп не уделит этому внимание. В итоге же вышло наоборот.

Прибыв в Израиль, республиканец очень удивился, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не приглашен в Шарм-эш-Шейх, и в добровольно-принудительной форме попросил президента Египта Абдель-Фатаха ас-Сиси «исправить эту ошибку», что тот оперативно и сделал.

Для придания событию пущей важности Трамп даже отметил в ходе своего выступления в израильском Кнессете, что Нетаньяху «будет его личным гостем» на этой исторической встрече.

Впрочем, это не помешало другим участникам саммита надавить на Каир. В частности, после демарша лидера Турции Реджепа Эрдогана, случившегося почти сразу же после заявления ас-Сиси (вплоть до угроз развернуть президентский борт над Красным морем, если приедут израильтяне приедут), египетское приглашение вновь было отозвано.

Нетаньяху также предпочел не нагнетать конфликт, прекрасно понимая, что большинство гостей саммита будут настроены по отношению к нему как минимум нелояльно, и самостоятельно отклонил приглашение республиканца, сославшись на высокую занятость.

Так что формально интересы официального Тель-Авива в Шарм-эш-Шейхе представляли Трамп и его команда.

В результате судьба конфликта решалась без двух его ключевых участников — исключительно между посредниками и «сочувствующими».

И хотя с палестинской стороны присутствовал лидер ФАТХ и президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, его участие носило скорее символический характер. Реального влияния на тон итоговых заявлений представители Рамаллы не оказали.

Будущее независимой Палестины, как и перспектива возвращения ФАТХ к управлению сектором Газа, остались неясными.

Чувствительные вопросы не решены

Подписанное по итогам «Саммита мира» соглашение подвело условную черту под двухлетним конфликтом. Оно же стало своеобразным «водоразделом», обозначившим, что и ХАМАС, и официальный Тель-Авив в целом выполнили обещания по первому этапу и готовы двигаться дальше, работая над послевоенным переустройством сектора Газа и другими пунктами мирной инициативы Трампа.

Гарантами сделки выступили четыре страны — США, Египет, Катар и Турция, скрепившие соглашение подписями.

Пока новоиспеченный «палестинский квартет» ограничился только подписанием символического документа. Вопросы о восстановлении палестинского анклава, перезагрузке местных политических институтов и создании переходного технократического правительства сейчас убраны в долгий ящик.

Как и чувствительные темы вроде разоружения подразделений ХАМАС и гарантий безопасности выезда ключевых командиров движения за рубеж.

Осторожно наметить перспективы дальнейшей работы взялась было египетская сторона. На правах хозяина саммита ас-Сиси пообещал журналистам, что следующая международная встреча по Газе пройдет уже в ноябре. На ней предполагается обсудить источники финансирования восстановительных работ и выбрать страны, которые будут курировать процесс.

Однако, вероятнее всего, сам Трамп в этой работе участвовать уже не будет, делегировав задачу двум своим ключевым порученцам — Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

ХАМАС разоружаться и уходить не хочет

Несмотря на то что «Саммит мира» завершился в целом на позитивной ноте, у израильтян и палестинцев все же остались претензии друг к другу.

Так, например, Израиль недоволен тем, что ХАМАС пока вернуло тела только четырех заложников из 28 обещанных, в то время как местоположение остальных по-прежнему не раскрывается. Часть израильских элит, еще недавно восхвалявшая гибкость национальной дипломатии, испытывает разочарование в реальных результатах.

Претензии есть и у силового блока, который так и не получил приказ об эвакуации лоялистов из анклава в результате чего вчерашние израильские «штыки» остались один на один с ХАМАС.

Фактически официальный Тель-Авив повторил ту же ошибку, что и в период гражданской войны в Ливане, потеряв шанс добиться влияния в Газе «снизу».

В ХАМАС же считают, что израильские власти просто ищут повод для реванша, тем самым выставляя себя недоговороспособной стороной в глазах мирового сообщества.

Предложенные Трампом гарантии кажутся палестинцам пускай и устойчивыми, но уязвимыми к возможным попыткам Израиля оспорить новый статус-кво. И пока такая тенденция сохраняется, движение не готово серьезно обсуждать ни разоружение, ни уход из правительства Газы.

Однако даже с учетом недовольства сторон Трамп оценивает встречу в Шарм-эш-Шейхе как историческую и считает, что международным посредникам удалось добиться главного: не просто прекратить кровопролитие, но и положить начало реальной перезагрузке отношений между израильтянами и палестинцами.

А заодно придать дополнительный позитивный импульс затухающим «Соглашениям Авраама»: с прекращением боев у арабских соседей Тель-Авива исчез главный довод против нормализации отношений с еврейским государством.

А это для республиканца куда важнее, чем сиюминутные неудобства.