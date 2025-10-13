Израиль и ХАМАС под эгидой международных посредников продолжают мирное урегулирование. Первый символический этап — обмен заложниками и заключенными — приближается к финалу. Впереди еще более амбициозный шаг — подписание «вечного мира», которое откроет дорогу к долгосрочным договоренностям.

Иван Шилов ИА Регнум

Впрочем, даже при столь позитивном развитии событий в Тель-Авиве продолжаются кулуарные споры о будущем палестинского анклава.

Долгожданная свобода

Освобождение израильтян и иностранцев, находившихся в плену ХАМАС, началось в 4 утра по московскому времени. Первые восемь человек уже переданы израильским военным.

Еще дюжина будет освобождена в ближайшее время, под гарантии Красного Креста и Полумесяца — представители гуманитарных организаций уже прибыли в анклав и готовятся к отправке освобожденных на израильскую территорию. В общей сложности выжившие пробыли в палестинском плену 738 дней.

При этом возвращение тел израильтян, погибших в заключении, в настоящее время осложнено — представители движения и арабские посредники отмечают, что из-за высокой активности израильской авиации и артиллерии на финальном этапе конфликта ХАМАС не может своевременно доставить их к местам обмена.

Существует также риск, что вопрос возвращения погибших, который стоит для израильских властей не столь остро, затянется и выйдет за рамки реализации первого этапа договоренностей.

Израиль также подготовил группы палестинских заключенных для передачи ХАМАС (в общей сложности 1900 человек) и в ближайшее время распределит их по оговоренным точкам: 1700 человек вернутся в Газу, 15 — в Восточный Иерусалим, 100 — в Иудею и Самарию. Остальные будут депортированы.

При этом Тель-Авив по-прежнему не раскрывает, кто именно вошел в «финальный список».

Охота за лоялистами

Отвод сил из Газы дал ХАМАС возможность вернуться в районы, находившиеся прежде под контролем Тель-Авива. Это стало неприятным сюрпризом для бедуинских ополчений и клановых милиций, сражавшихся на стороне израильтян.

Фактически они остались с противником один на один и без поддержки местного населения, которое буквально «засыпало» вернувшихся палестинских силовиков информацией о коллаборантах.

Основной удар обрушился на «Народные силы» (в прошлом «Комитет управления Газой», контролирует часть Рафаха), которые участвовали в израильских наступательных операциях, а также уничтожали поступающую в анклав гуманитарную помощь. За первые сутки «режима тишины» было арестовано не менее пятидесяти израильских прокси, включая нескольких командиров.

Лидер лоялистов Ясир Абу Шабаб и его ближайшие соратники укрылись в укрепленном жилом комплексе, расположенном вблизи израильских блокпостов. По этой причине ХАМАС не торопится начинать штурм, опасаясь спровоцировать ответный огонь израильтян, и пока намеревается взять оппонентов измором.

Кроме того, палестинские спецслужбы развернули охоту за кланом Догмуш, чьи члены также активно содействовали израильским военным операциям — в частности, помогали наводить авиацию и артиллерию на районы, где базировались командные пункты движения.

Однако, в отличие от «Народных сил», поводом для вендетты стало убийство лоялистами известного палестинского журналиста Салеха аль-Джафрауи, который, хоть и не принадлежал к ХАМАС, внес большой вклад в освещение ситуации в анклаве.

Израиль пока смотрит на внутренние стычки между палестинцами сквозь пальцы и не слишком торопится спасать вчерашних тактических союзников. На вопросы журналистов о будущем лоялистов израильские силовики отвечают уклончиво, предпочитая не акцентировать внимание на неудачных попытках разгромить ХАМАС изнутри.

Оптимизм Трампа

Однако основное внимание в этот раз приковано не к ситуации в анклаве, а к визиту в Израиль президента США Дональда Трампа. Республиканец держит путь в Египет на «Саммит мира», где планирует в торжественной обстановке объявить о заключении мира между ХАМАС и Израилем и подписать историческое соглашение.

Помимо Трампа и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси, в саммите примут участие лидеры более 20 стран, в том числе Великобритании, Италии, Испании, Франции, Турции и других государств.

Также будут присутствовать генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Евросовета Антониу Кошта. Интересы ХАМАС будут представлять дружественные ему посредники — Египет и Катар.

Впрочем, несмотря на то, что в Израиле Трамп находится «проездом», в его программе — торжественное выступление в местном парламенте, переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

Депутатам кнессета Трамп сообщил, что достигнутые при его посредничестве договоренности — «это невероятная победа для Израиля и всего мира. Это исторический рассвет нового Ближнего Востока».

Не исключено, что он также выделит время для встречи с освобожденными заложниками — тем более что среди них есть граждане США и дружественных Вашингтону стран.

Судя по первым публичным заявлениям, американский президент настроен оптимистично и убежден, что подписание «вечного мира» между Израилем и ХАМАС пройдет без особых сложностей.

Более того, по словам самого Трампа, палестинцы приняли даже некоторые спорные условия его инициативы. Например, часть подразделений ХАМАС согласилась разоружиться и покинуть территорию анклава в обмен на гарантии безопасности. Хотя в самом движении эту информацию не подтверждают.

Хрупкий баланс

Несмотря на то, что позитивный импульс в урегулировании в целом сохраняется, никто, за исключением Трампа, не спешит делать далеко идущие выводы.

Пессимисты убеждены, что договоренности между Израилем и ХАМАС предстоит закреплять «как минимум несколько раз», в том числе с учетом того, что движение продолжило уклоняться от прямого участия в подписании мирного соглашения.

К тому же руководство ХАМАС не отказалось от идеи сохранить влияние в послевоенном анклаве — хотя бы через дружественные ему фракции — что категорически не устраивает официальный Тель-Авив.

Риск политического реванша в палестинском анклаве, в свою очередь, подпитывает опасения израильских «ястребов», которые все сильнее давят на Нетаньяху и его окружение с требованием выйти из переговоров сразу после того, как Газу покинет тело последнего погибшего заложника.

В результате для Тель-Авива складывается интересная ситуация: с одной стороны, израильским властям удалось выйти из затянувшегося конфликта с минимальными потерями (хотя цель по военному разгрому ХАМАС так и не была достигнута) и укрепить внутриполитическую стабильность. Ключевой разобщающий фактор — судьба заложников — теперь снят с повестки.

С другой стороны, с прекращением боевых действий поддерживать баланс интересов в правительстве станет намного сложнее. Коалиции необходим объединяющий враг, исчезнувший из повестки после замирения с ХАМАС.

И хотя Тель-Авив пытается сместить акцент на противостояние с «Хезболлой» и даже наносит по Южному Ливану периодические воздушные удары, эта тактика пока работает не очень эффективно. «Ястребы» продолжают считать главной угрозой ХАМАС, а не другие враждебные Израилю силы.