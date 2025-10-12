12 октября Россия чествует тех, кто кормит страну, — работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Этот праздник давно перестал быть формальностью: за ним — реальные достижения и люди, которые превратили аграрную отрасль из проблемной зоны в одну из самых технологичных и успешных сфер национальной экономики.

Из кризиса 90-х к продовольственной независимости

В конце прошлого века российское сельское хозяйство находилось в глубоком упадке. Отсутствие системной государственной поддержки привело к тому, что огромный производственный потенциал села оказался невостребованным. Страна критически зависела от импорта продовольствия.

Цифры того времени говорят сами за себя: в 1998 году урожай зерна составил менее 48 миллионов тонн — теперь этот показатель стабильно превышает 120 миллионов тонн ежегодно.

Системные изменения начались в двухтысячные годы с приходом Владимира Путина, когда государство выстроило последовательную политику поддержки АПК. Финансирование отрасли выросло с 9 миллиардов рублей в 1999 году до более чем полутриллиона в 2024-м.

Появились эффективные механизмы льготного кредитования, давшие аграриям возможность инвестировать в современную технику, производство и инновации. Даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики эти меры расширили доступ бизнеса к финансированию. В результате отрасль стала привлекательной для инвестиций, а производство начало устойчиво расти.

Переломный момент случился в 2014 году, когда в ответ на западные санкции президент России ввел продовольственное эмбарго. Это решение открыло отечественным производителям внутренний рынок. Здоровый протекционизм позволил российскому АПК совершить настоящий экономический рывок: сектор превратился из догоняющего в лидирующий.

За десять лет действия эмбарго Россия фактически обеспечила себя продовольствием по ключевым направлениям. Производство растительного масла выросло в 2,7 раза, мясной продукции — на 90%, макарон — почти в полтора раза, сыров — почти вдвое, питьевого молока — на 14%.

Показательный пример — «сырный ренессанс»: в стране появилась новая индустрия, насчитывающая более тысячи сыроварен, которые создают около 9500 наименований продукции.

Достигнув продовольственной независимости, российский агросектор вышел на качественно новый уровень — стал экспортоориентированным. Если в 2013 году импорт продовольствия превышал экспорт в 2,5 раза, то с 2020 года Россия прочно закрепилась в статусе нетто-экспортера.

С 2013 по 2024 год объем агроэкспорта вырос в 2,5 раза — с 17,1 до 43,1 миллиарда долларов. По тоннажу поставок Россия заняла третье место в мире. Сегодня российское продовольствие покупают более 160 стран. Особенно впечатляют позиции в зерновой отрасли: каждая четвертая партия пшеницы на планете имеет российское происхождение.

Технологическая модернизация как национальный приоритет

Опираясь на многовековые традиции земледелия и животноводства, российский АПК интегрирует самые современные технологические решения, что способствует успешной конкуренции с ведущими мировыми производителями.

Секрет впечатляющих результатов кроется в масштабной модернизации. За десять лет производительность труда в сельском хозяйстве выросла почти на 55% — это лучший показатель среди всех секторов российской экономики.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность развития суверенного и технологичного сельского хозяйства. В соответствии с майским указом до 2030 года необходимо увеличить производство продукции АПК на 25%, а экспорт — в полтора раза.

Для достижения этих целей с 2025 года реализуется проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленный на развитие селекции и генетики, производства ветеринарных препаратов, сельхозтехники и обеспечение отрасли профессиональными кадрами.

«АПК — один из ярких примеров цифровой трансформации российской экономики. И речь здесь не о модных трендах, а о реальной необходимости оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке. Именно поэтому аграрии всё активнее инвестируют в цифровые решения — и уже видят результат», — отмечает Ольга Чебунина, генеральный директор АО «Агропромцифра».

Благодаря комплексной поддержке в России работает более 15 тысяч единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования, порядка 40% агропредприятий используют искусственный интеллект, сельхозземли в 73 регионах полностью оцифрованы, а около 45% ферм оснащены роботизированными системами доения.

От умных полей до роботизированных ферм

Сегодня в растениеводстве активно применяются беспилотные технологии и телеметрия. «Умные» тракторы и комбайны с автопилотированием самостоятельно выстраивают маршруты движения, повышают производительность на 25% и сокращают расход топлива и удобрений до 30%.

По словам Чебуниной, цифровые решения помогают оптимизировать внесение удобрений и полив, опираясь на данные о состоянии почвы. Агродроны выполняют мониторинг посевов, выявляют болезни растений и точечно наносят препараты, что понижает себестоимость обработки на 30%, а расход средств защиты растений — до 50%.

Один рой дронов способен обработать 50 гектаров в час. Это сокращает затраты и делает сельское хозяйство экологичнее.

Не менее технологичным становится тепличное овощеводство. Здесь используются системы искусственного интеллекта, которые анализируют микроклимат и питание растений, помогая повышать урожайность и снижать себестоимость продукции.

Цифровые технологии произвели в животноводстве настоящую революцию. Искусственный интеллект и цифровые двойники позволяют в режиме реального времени отслеживать здоровье животных, что экономит десятки миллионов рублей ежегодно.

На многих фермах доение, кормление и уборку выполняют роботы. Создаются системы «цифрового комфорта», обеспечивающие оптимальные условия содержания животных, что напрямую влияет на их продуктивность.

Технологическая революция идет и в научной сфере. Селекция переходит на методы маркерной и геномной селекции, цифровое фенотипирование и «спидбридинг», что ускоряет вывод новых сортов, устойчивых к изменению климата. В животноводстве используются генетические технологии, благодаря чему можно получать до четырех телят от одной коровы в год. Формируется единая база данных о племенных ресурсах.

«Цифровизация агропромышленного комплекса напрямую отражается на потребителях — люди получают более доступные и качественные продукты питания. Эффективное производство и снижение издержек позволяют удерживать цены и расширять ассортимент», — подчеркивает Ольга Чебунина.

За всеми этими достижениями стоит стратегическая задача — продовольственная безопасность, основа независимости государства. Сегодня российское сельское хозяйство превратилось в отрасль, которая притягивает инвестиции, таланты и инновации.

И если раньше страна закупала продовольствие за рубежом, то теперь кормит полмира. Такие темпы роста дают все основания верить: цели к 2030 году будут выполнены.