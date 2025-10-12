«Все думали, что главный оппозиционер в Венесуэле по-прежнему Хуан Гуайдо, а тут какая-то женщина нарисовалась». Примерно такие слова в той или иной вариации звучали весь день после объявления Нобелевского комитета о присуждении премии мира фактической главе венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Global Look Press

Как оказалось, Гуайдо уже давно преподает в солнечной Флориде и к реальной южноамериканской политике имеет крайне малое отношение. Зато Мачадо не только продолжает «дело борьбы», но и занимается им гораздо дольше.

Богатая биография

Мачадо родилась в не самой простой семье — здесь есть и потомки испанской аристократии, и венесуэльская интеллигенция конца XIX — начала XX веков, а прапрадед революционерки — Эдуардо Бланко, писатель и министр. Есть и родственник, павший во время восстания в 1929 году, Армандо Сулоага.

Родители же — сталелитейный бизнесмен Энрике Мачадо Сулоага и мать — психолог Корина Париска.

По основной специальности Мачадо — промышленный инженер, причем закончила то же заведение, что и Хуан Гуайдо — Католический университет имени Андреса Бельо. Попутно получила специальность магистра финансов, а также отучилась на программах Калифорнийского и Йельского университетов (признан нежелательной организацией в России) в США.

В 90-х основала фонд, привлекающий частные пожертвования для помощи беспризорникам Каракаса, и с тех пор начала свою политическую карьеру. В начале нулевых она уже принимала участие в сборе подписей за проведение референдума об отзыве президента Уго Чавеса — причем делала это на деньги Национального фонда поддержки демократии США (NED, признан нежелательной организацией в России).

Интересно, что Мачадо признавала тот факт, что у Чавеса много сторонников среди венесуэльцев, хотя и говорила, что он как президент становится все более «нетерпимым».

В дальнейшем Мачадо — несмотря на многочисленные уголовные обвинения — избежала тюремного заключения и продолжала все эти годы вести активную политическую жизнь. Основала партию, была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы, активно участвовала в протестах 2014 года.

Была отстранена от президентских выборов в 2024-м за призывы к массовым беспорядкам и протестам. «Падающее знамя» подхватил ее заместитель Эдмундо Гонсалес, которого местная оппозиция и считает истинным победителем прошлогоднего голосования.

Сейчас Гонсалес скрывается в Испании, Мачадо же, как утверждается, продолжает находиться на территории Венесуэлы. И тут нужно отдать должное «кровавому режиму» Николаса Мадуро, который все еще с ней не расправился.

«Могла бы и отдать премию»

Все ждали, что Дональд Трамп, не получив Нобелевскую премию мира, обидится и непременно отомстит стране кандидата-везунчика. И на этом фоне показалось, что Мария Корина Мачадо сработала на опережение — она тут же посвятила свою победу Трампу и венесуэльскому народу.

Американский лидер сообщил, что это было «очень любезно с ее стороны», и поиронизировал, что вовсе не требовал отдать премию ему, хотя она «могла бы и отдать», потому что очень «милая женщина».

Также Трамп сообщил, что давно «помогает ей», и добавил, что премию ведь давали за 2024-й год, когда он еще только баллотировался в президенты.

Интересно, что «милой женщиной» Трамп называл после личных переговоров и президента Мексики Клаудию Шейнбаум.

Стоит заметить и о «давней помощи». Выяснилось, что на премию Мачадо номинировали нынешний госсекретарь США Марко Рубио, посол США при ООН Майкл Уолтс и сенаторы от Республиканской партии из команды Рубио. Практически все — адепты вооруженного вторжения в Венесуэлу и силовых операций в Карибском бассейне.

Выпрашивала интервенцию

Мачадо долгое время не выводили на политическую пиар-арену. Но в последнее время она часто мелькала на республиканских ресурсах в США, например на Fox News.

В эфире она поддерживала американские удары по Боливарианской республике и, как будто этого было мало, заявила, что венесуэльский народ должен быть благодарен Трампу, если тот разбомбит страну.

Кроме того, Мачадо признала, что оппозиция в течение многих лет просила США о военной интервенции в Венесуэлу.

На таком фоне в Каракасе начались разбирательства. Генсек правящей партии Диосдадо Кабельо обвинил лидера венесуэльской оппозиции в сотрудничестве с преступными группировками.

По словам Кабельо, Мачадо проводила переговоры с группировкой «Эль Кагон»: им предлагали пять миллионов долларов и иммунитет от уголовного преследования за атаку на нефтяные платформы Китая, которые находятся на озере Маракайбо, недалеко от границы с Колумбией.

Там же находятся объекты, принадлежащие американской компании Chevron, любой удар по которым может рассматриваться как сигнал к началу войны.

По заявлению венесуэльских правоохранителей, план Мачадо включал в себя взрыв резервуаров для хранения нефтепродуктов, что должно было повлиять на поставки нефти, предназначенной как раз для Chevron.

Консерватор с либеральными нотками

Кроме того, Мария Корина Мачадо поддерживает территориальные претензии Венесуэлы на регион Эссекибо, который в настоящий момент принадлежит Гайане.

Правда, есть нюансы. Она не поддерживает возвращение земель силой, критиковала референдум по вопросу их принадлежности и предлагала «решить вопрос через международный суд». То есть, по сути, не решить.

Позиция чрезвычайно удобная — вроде бы и провенесуэльская, и никому из «уважаемых людей» не мешает.

В остальном Мария Корина Мачадо причисляла себя скорее к консервативным политикам с отдельными либеральными вкраплениями: разрешением абортов при изнасилованиях, легализацией однополых браков* и употребления каннабиса в медицинских целях.

Ну и «прозрачность выборов», конечно, куда же без этого.

А сил-то и нет

Вопрос: зачем давать Мачадо награду такого уровня, напрашивается сам собой. По всей вероятности, для того, чтобы представить нового «выдающегося деятеля» всему миру. И сразу в нужном амплуа.

И такой поворот событий может намекать на то, что американцы могут изменить официальную цель операции в Карибском бассейне, забыв про борьбу с наркоторговлей и переключившись на старую американскую забаву — смену неугодного правительства.

Ранее Штаты нужного им сменщика Николаса Мадуро никак не рекламировали, теперь же ситуация изменилась.

Однако нужно понимать, что своими радикальными высказываниями Мачадо собрала симпатии совсем не тех венесуэльцев, что должны лезть на баррикады. Ее аудитория — белая элита, потомки испанских колонизаторов, бизнесмены с подвязками на Западе, интеллигенция европейского типа.

Это не темнокожие венесуэльские бедняки, которых после волны американских санкций и последующей за этим массовой эмиграции сейчас гораздо больше.

Так что с реальной силой у Мачадо большие проблемы, а одним пиаром такую войну выиграть будет не так просто, как кажется.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России