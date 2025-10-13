Власти Литвы сообщили, что понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Сразу же вслед за этим ее офис в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности.

Иван Шилов ИА Регнум

Литовские власти отказались поддерживать щедрое содержание Тихановской и таким образом кинули «косточку» рассерженным избирателям, уже давно выражающим возмущение тем фактом, что содержание бесполезной «президентки» возложили на местного налогоплательщика.

Руководство Литвы убедилось, что «проект Тихановская» себя не оправдал. А раз так, то зачем тратить на нее средства? Однако без литовских денег, как выяснилось, «президент Света» исполнять свои «обязанности» не может.

Опереточные персонажи

В 2020 году Вильнюс согласился приютить самозваного «президента Беларуси» Светлану Тихановскую, так как рассчитывал использовать ее в качестве тарана против «режима Лукашенко». Однако эти надежды не оправдались, а офис Тихановской оказался источником проблем для самой Литвы.

Литовцев стало напрягать то, что вокруг Тихановской кучкуются в том числе и белорусские националисты — «змагары», придерживающиеся идеологии «литвинства». С их точки зрения, истинное имя белорусов «литвины», а современная Литовская Республика незаконно занимает исторические белорусские (т. е. «литвинские») земли.

Когда же офис Тихановской начал раздавать своим сторонникам «паспорта демократической Беларуси», украшенные «государственной символикой», очень похожей на литовскую, Литва восприняла это в качестве оскорбления.

Но психологический перелом в отношении к Тихановской случился после освобождения её эпатажного супруга Сергея Тихановского.

Откровенно клоунское поведение на публике, когда он анонсировал свои «мощные удары по лукашизму», — это еще полбеды. Он умудрился предложить беглым змагарам создавать за пределами Белоруссии свои автономные «острова», и это было воспринято в Литве, опять же, как покушение на ее суверенитет.

Усилились разговоры и о разладе в семье Тихановских: даже на публичных мероприятиях Сергей порой держится со своей супругой довольно хамовато.

В недавнем интервью немецкой прессе Светлане Тихановской задали вопрос о муже. «Ему нужно еще немножечко времени, чтобы найти свое место. Людям, которые попали в тюрьму в 2020 году, нужно время осознать, что поменялся контекст, поменялась геополитическая обстановка», — снисходительно объяснила «президент Света».

По её словам, «мы его потихоньку обучаем, рассказываем, потому что для политики тоже нужен опыт». Впрочем, она предупреждает мужа, что ему надо бы определиться, кто он: горлопан или «политик»? Если «политик» — тогда «ты должен думать о последствиях своих слов и должен говорить согласно обстановке».

В общем, оба они теперь окончательно стали восприниматься персонажами пошлой оперетки.

«Тихановская не справилась с возложенной на нее миссией, а тут еще полусумасшедший муж как черт из табакерки выскочил и стал не только мешать, но буквально вредить», — отмечает журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии, в свое время лично общавшийся со Светланой.

Впрочем, считать их всего лишь парочкой безобидных фриков все же нельзя.

На днях Сергея и Светлану пригласили в Варшаву на состоявшийся в польской столице «форум по безопасности». Появились сведения, что там они оба встретились со спецпосланником президента США Китом Келлогом. И поговаривают, что супруги передали американцам некий список граждан Белоруссии, участвовавших в российской СВО.

Кроме того, в переданных бумагах якобы содержались данные о военных производствах как России, так и Белоруссии, и маршруты поставок вооружений.

Надоевшая игрушка

Главная проблема супругов — ненадежный тыл.

Депутат Сейма Литвы Витаутас Синица (глава радикальной партии «Национальное объединение») недавно призвал лишить офис Светланы Тихановской аккредитации. Он вспомнил прежние грехи Тихановской: ранее она неоднократно критиковала решения литовских властей, направленные на ужесточение правил въезда и пребывания белорусов в Литве.

Поскольку власти не высказали готовности немедленно выдворить Тихановских из страны — западные «партнеры» такого, мягко говоря, не поняли бы — Синица начал кампанию давления на правительство: митинги, петиции, выступления о том, что деньги, которые уходят на содержание офиса Тихановской, можно было бы потратить с куда большей пользой для Литвы.

Нужно иметь в виду, что в 2020 году, когда Светлана Тихановская только оказалась в Литве, ей была предоставлена круглосуточная физическая охрана — как в самой этой стране, так и за её пределами.

Тогда Тихановской присвоили «статус официального гостя категории C». Такой статус обычно предоставляется послам иностранных государств, главам представительств аккредитованных в Литве международных организаций, членам иностранных правительств, членам Еврокомиссии и другим лицам аналогичного уровня.

По данным источников «Литовского радио и телевидения», содержание Тихановской и сопутствующие расходы обходились государству примерно в 1 млн евро в год. В эту сумму входила круглосуточная физическая охрана в Литве и за рубежом, автомобили для нее и свиты, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах.

Одни только расходы литовского государства на VIP-терминалы для Тихановской составили в 2024 году 129 тыс. евро.

И вот поступило известие о том, что Литва уменьшает уровень физической охраны Светланы Тихановской. Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис пояснил, что эту функцию передадут от Службы охраны руководства (которая обеспечивает безопасность президента, председателя Сейма и премьер-министра Литвы) в Бюро криминальной полиции.

Бюро обеспечивает Тихановской защиту уже не как «государственному деятелю», а как «лицу, которому объективно может угрожать определённая опасность». Ведь Бюро криминальной полиции обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших — и именно так теперь будут охранять Тихановскую, а не как государственного деятеля.

Тем не менее глава литовского МВД сообщил, что часть привилегий за «президентом Светой» все же сохранится. Так, невзирая на понижение уровня физической охраны, Тихановская, как и прежде, сможет пользоваться VIP-терминалами.

Из заявлений представителей литовских властей можно сделать вывод, что эта игрушка им изрядно поднадоела. «Объективно говоря, Светлана Тихановская сегодня уже не играет той роли, которую играла два-три года назад», — пояснил евопарламентарий от Литвы Витянис Повилас Андрюкайтис.

Депутат считает, что нет смысла выбрасывать на охрану Тихановской серьезные деньги. «Если уровень угроз падает, то продолжать тратить значительные ресурсы на ненужные меры безопасности — попросту нерационально», — добавил он.

С другой стороны, на защиту Тихановский яростно встал Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, лишившийся этого поста в результате проигрыша на парламентских выборах год назад.

«Этот конкретный поворот (лишение Тихановской прежнего уровня охраны. — Прим. ред.) — последняя капля, способная переполнить чашу, разрушив всё, что Литва защищала с момента восстановления независимости, фактически подорвав наши достижения и уничтожив с трудом заслуженную репутацию борцов за свободу», — написал политик, читающий ныне лекции в Стэнфордском университете.

Также Ландсбергис обвинил действующие власти Литвы в потакании Александру Лукашенко. «Голос Литвы в мире станет менее уважаемым и менее значимым», — добавил экс-министр. Однако сейчас он располагает минимумом влияния на родине, и к его крикам в правительстве не прислушались.

Дорожки расходятся

Сама Светлана Тихановская никаких официальных заявлений о смене ее статуса пока не делает. В офисе «президентки» сначала пытались бодриться. «Мы постараемся найти возможности для временного или постоянного обеспечения необходимой защиты», — заявил «дипломатический советник» Тихановской Денис Кучинский. Но тут же офис «приостановил» свою деятельность на неопределенный срок.

По неофициальным каналам разнеслась весть, что Светлана зондирует почву на предмет переезда в Варшаву — но только в тех случаях, если ей там обеспечат тот уровень привилегий, которым она пользовалась раньше в Литве.

Но не факт, что Польша пожелает её принять.

«Ключ к пониманию ситуации — изменение политики в США. Американцы хотят наладить канал диалога с Лукашенко и могли предупредить своих партнеров из Литвы о необходимости свернуть поддержку белорусской оппозиции», — рассказал польскому изданию Rzeczpospolita некий влиятельный собеседник в Вильнюсе.

На фоне этих новостей Сергей Тихановский громогласно объявил, что планирует выучить английский язык, чтобы говорить на нем с западными политиками. «Я осознаю длину пути и планирую свои действия стратегически. Понимаю, что без союзников нам не победить», — объявил муж «президентки» в своем свежем видео.

Немедленно возникла версия, гласящая, что он собирается в ближайшее время перебраться в Великобританию или другую страну Западной Европы и попытаться «присесть» на тамошние гранты.

При этом супруга уже начинает понемногу от него дистанцироваться, видимо, прекрасно понимая, что Сергей подобен обезьяне с гранатой. «Чем более самостоятельным становится Сергей, тем, конечно, менее нас связывают в одно целое», — говорит Светлана. Она цитирует заявление супруга: «Я не работаю в офисе Светланы, я отдельная структура, отдельная ячейка, отдельный человек, не надо нас смешивать в кучу».

К этому Тихановская добавляет: «В семье мы точно тандем. На политическом поле Сергею пока еще нужно определиться, чтобы понять, кто мы по отношению друг к другу». Поэтому не исключено, что не знающий тормозов Сергей войдет в клинч со своей супругой — при его импульсивности до этого вполне может дойти.