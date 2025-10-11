В последние дни российские СМИ активно обсуждают циклон с громким именем «Барбара», который якобы несет столице затяжные дожди и первый снег.

Global Look Press

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в интервью ИА Регнум расставила все точки над i и объяснила, почему не стоит верить пугающим прогнозам.

Название — не официальное

Метеоролог сразу уточнила статус названия циклона. «Наши метеорологи и синоптики никогда не называют циклоны, кроме тропических, именами собственными», — пояснила Позднякова. Присвоение имени «Барбара» — коммерческая практика зарубежных метеослужб.

Что же представляет собой этот циклон на самом деле? Обычный южный атмосферный вихрь, каких за год формируется великое множество. Одни из них выходят на территорию России, другие проходят стороной. В этот раз циклон действительно достиг наших широт, но его влияние оказалось значительно слабее, чем предсказывали некоторые источники.

Более того, к субботе, 11 октября, активная фаза южного циклона уже завершилась. Наиболее интенсивным он был в четверг и пятницу, когда принес обильные осадки на юг России. Например, в Симферополе вчера выпало рекордное количество дождя.

Теперь от первоначального вихря практически ничего не осталось — его остатки растворились над средней Волгой, в районе между Самарой и Волгоградом, где продолжают затухать.

Холод и снизу, и сверху

Если южный циклон уже сошел со сцены, то откуда же взялись прогнозы о сильных дождях и похолодании в Москве? Позднякова объясняет: главную роль теперь играет совершенно другой атмосферный вихрь — мощный североатлантический циклон, центр которого расположен над севером Европейской России. Именно он, а не «Барбара», и определит погоду в ближайшие дни.

Часть ослабевшего южного циклона уже влилась в систему этого нового атмосферного образования. Холодный фронт атлантического циклона сейчас проходит вдоль меридиана Москвы и формирует погоду в столичном регионе.

«Когда один из центров этого циклона будет располагаться над нашей территорией, именно тогда у нас и будет наиболее неблагоприятная погода», — предупредила метеоролог.

Этот новый циклон обладает примечательными характеристиками. Он не только велик по площади и имеет два центра, но и прослеживается до значительных высот атмосферы. Это создает особую ситуацию: холод будет поступать не только в приземном слое, но и опускаться сверху.

«Будет открыта дорога более холодной воздушной массе, основной холод пойдет из стратосферы», — пояснила Позднякова. На высоте около пяти километров температура воздуха окажется довольно низкой, что не совсем типично для циклонов в середине октября. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в понедельник, 13 октября.

20 мм осадков

Один из главных вопросов, волнующих москвичей, — объем ожидаемых осадков. В некоторых публикациях говорилось о том, что за ближайшие дни может выпасть почти половина месячной нормы. Позднякова внесла ясность: месячная норма осадков для Москвы в октябре составляет 69 миллиметров, и половины этого количества ждать не стоит.

В субботу предполагаются осадки от небольших до умеренных, в воскресенье большого количества дождя также не предвидится. А вот понедельник станет самым дождливым днем, когда через столицу будет проходить холодный атмосферный фронт. Дожди могут быть умеренными как в ночное время, так и днем. «До 20 миллиметров прогностические модели всё же подтверждают», — сообщила метеоролог.

Что до ветра, то усиление действительно ожидается — это естественное следствие вторжения холодного воздуха. В понедельник порывы могут достигать 12–15 метров в секунду, возможно, и 17. В обычной обстановке это не представляет серьезной опасности, хотя тем, кто работает на высотных кранах, следует проявить осторожность — на высоте порывы будут сильнее, чем у земли.

Первый снег: реальность или преувеличение

Отдельная тема — прогнозы о первом снеге. Многие СМИ активно обсуждали вероятность выпадения снега в Москве уже в ночь на понедельник. Метеоролог уточнила: в ночь на 14 октября действительно возможны осадки, но, скорее всего, это будет дождь с примесью мокрого снега.

Причем москвичи могут даже не увидеть этих осадков, поскольку выпадать они будут в темное время суток. Температура у поверхности земли останется положительной, и любой снег быстро растает — земля еще достаточно теплая.

Более вероятно понижение температуры до минус одного градуса лишь 15 октября, когда к вторжению холода сверху добавится горизонтальный перенос холодного воздуха в тылу уже другого циклона. Но и в этом случае устойчивого снежного покрова не образуется.

«Особенно уповать и комментировать, раздувать, что у нас первый снег и так далее… Ну, ничего подобного. Это будут осадки в виде дождя и мокрого снега, который будет быстро таять», — резюмировала метеоролог. По климатическим данным, устойчивый снежный покров в Москве формируется в последних числах ноября — начале декабря.

Что касается температуры, в начале следующей недели она опустится ниже климатической нормы на пару градусов. Погода на 16 октября будет соответствовать скорее концу месяца. Это объясняется тем, что в октябре среднесуточная температура снижается очень быстро, более чем на шесть градусов от начала к концу месяца.

При этом волна холода окажется непродолжительной. К концу недели температура вернется практически к норме, и октябрь еще порадует относительным теплом. Для середины осени дневная температура 12–13 градусов считается выше климатической нормы, и именно такие значения ожидаются после завершения холодного эпизода.

Существенное же понижение температуры может произойти лишь в последней пятидневке октября, хотя тут уже стоит оговориться, что достоверность долгосрочных прогнозов составляет 60-70%.

Кстати, Позднякова отметила, что первая декада октября в этом году оказалась теплой, с положительной аномалией около двух градусов. Так что жаловаться на осеннюю погоду пока не приходится.

Относительно зимы специалист развеяла слухи о суровых морозах. Прогнозы об исключительно холодной зиме, прозвучавшие в некоторых источниках, не находят подтверждения в официальных материалах Гидрометцентра.

Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд действительно говорил, что предстоящая зима будет холоднее прошедшей, но прошлая зима выдалась аномально теплой — с положительным отклонением 3,5 градуса за сезон, а в январе температура превышала норму на 6,5 градуса.

Поэтому даже более холодная по сравнению с прошлогодней зима всё равно ожидается с положительной температурной аномалией. Возможны отдельные волны холода, что естественно для зимнего сезона, но они не изменят общей картины.

В заключение метеоролог дала простой совет: воспользоваться хорошей погодой золотой осени. «Даже тогда, когда у нас высокая влажность воздуха, погулять по улице при такой погоде — это полезно. Выходить в лес, где пахнет травой, и вовсе очень благотворно». Достаточно одеваться по погоде и не забывать про зонт или дождевик. Никаких серьезных угроз погода не несет.