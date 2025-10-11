10 октября Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита стран — членов СНГ.

Иван Шилов ИА Регнум

И рассказал как о видении им сути этой организации, так и о российско-американских отношениях.

Постсоветское пространство разных скоростей

Некоторые эксперты говорят, мол, зачем нужно СНГ, если есть Евразийский союз и ОДКБ? Однако российский президент крайне высоко оценил роль и значение Содружества.

«Мы живём в тех условиях, которые исторически сложились, и должны жить не только в этих условиях, но и смотреть, как нам обустроить это пространство, как нам двигаться дальше и не утратить конкурентные преимущества, которые возникли в результате создания на пространствах бывшего СССР единой логистики, единой кооперации в промышленности, единого культурного кода, несмотря на многообразие культур народов Советского Союза», — говорит Владимир Путин. И все это делается в рамках СНГ. А точнее, на его основе.

По сути, реализуется концепция «интеграции разных скоростей». Общая интеграция на уровне стран СНГ, стремящихся сохранить единое экономическое и гуманитарное пространство.

Следующий уровень — это Евразийский союз, где страны уже создают общий рынок, а также ОДКБ, где страны взяли на себя повышенные обязательства в вопросах совместной обороны.

«СНГ сначала существовало как клуб по дележу имущества после развода республик бывшего СССР, затем стало площадкой для обмена мнениями по поводу общей безопасности и «родило» ОДКБ. Позже озаботилось экономической и торговой интеграцией и «родило» ЕАЭС», — поясняет ИА Регнум генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По сути, к усилению экономической и оборонной интеграции приступили те, кто был к этому готов.

«В рамках СНГ не удавалось найти таких механизмов, которые бы были приемлемы для всех участников этого процесса. Поэтому выделилась группа стран, которые пошли на углубление торгово-экономических связей, — и это ЕвразЭС», — пояснил Владимир Путин.

И, наконец, самый высокий на сегодняшний день уровень интеграции наблюдается в российско-белорусском Союзном государстве.

При этом все страны — члены СНГ свободно могут повышать уровень участия в интеграционном процессе — как только осознают, что живут в пространстве общей судьбы с Россией. По словам Путина, двери евразийской интеграции всегда открыты.

А пока что все сотрудничают в рамках СНГ, с каждым годом подписывая новые соглашения в рамках этого базового уровня интеграции.

«СНГ предполагает не только зону свободной торговли, но еще огромный комплекс секторальных соглашений, которые важно поддерживать и для экономического развития, и для безопасности, и для комфортного передвижения граждан, и для поддержания россиецентризма на соответствующем пространстве», — поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По сути, в рамках СНГ идет синхронизация экономических, правовых и иных процессов на постсоветском пространстве.

Авторитетное объединение

И успехи этого сотрудничества налицо. «За более чем три десятилетия Содружество Независимых Государств утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения. И думаю, что самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить площадку не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство», — заявил Владимир Путин.

Сам регион был и остается ключевым для российской экономики. «Товарооборот России со странами СНГ увеличился на семь процентов, до 112 миллиардов долларов», — говорит Путин. И дело тут не только в росте оборота, но и в повышении его качества.

«Нашими странами выстраивается устойчивая и независимая от внешнего влияния и финансовая инфраструктура. Практически все взаиморасчёты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96 процентов», — продолжает российский президент.

Развиваются отношения и в оборонном пространстве — во многом благодаря успехам России на СВО. «Позиции России в СНГ растут пропорционально формированию военной мощи, в России видят защитника и гаранта суверенитета, если это потребуется. Позиция гибкая, но сугубо прагматическая — характерная для центральноазиатских республик», — говорит Алексей Мухин.

В свою очередь, укрепление позиций России напрямую влияет на повышение ее безопасности — ведь контур этой безопасности, по сути, проходит не по российско-казахстанской, а по таджикско-афганской границе.

«К сожалению, террористические структуры по прежнему пытаются использовать афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности», — заявил Путин на саммите.

«Видим, что нынешнее правительство в Афганистане всё делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране, но тем не менее там проблем ещё достаточно много, и само афганское руководство это признаёт, поэтому здесь — на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном — у нас всё должно быть надёжно», — дополнил он свою мысль на последующей пресс-конференции.

Именно поэтому страны — члены СНГ приняли ряд документов. По словам Путина, это программа действий на антитеррористическом направлении, план совместных мероприятий по охране внешних границ, обновлённая концепция военного сотрудничества, заявление о противодействии транснациональной преступности, о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путём.

Импульс работает

Задавали Владимиру Путину и вопрос про российско-американские отношения. Президент дал понять, что на встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже между ними были достигнуты некоторые договоренности.

«Мы же не открывали полностью то, о чём шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт, причём мирными средствами», — пояснил Владимир Путин.

«Это вопросы сложные, требующие дополнительной проработки. Но мы остаёмся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась. Мы для себя здесь ничего не меняем, полагаем, что нужно что-то ещё доработать с обеих сторон. Но в целом мы остаёмся в рамках договорённостей Аляски», — заявил он.

А все потому, что Россия изначально была привержена именно дипломатическому пути разрешения всех противоречий. Причем дипломатическому пути именно с американцами — как главными оппонентами на украинской шахматной доске. Точнее, украинском сегменте глобальной шахматной доски.

«Россия по-прежнему ориентируется на конструктивное взаимодействие с администрацией Трампа и всячески подчеркивает уважительное отношение к американскому президенту. Не рвет и не собирается рвать с ним связи», — поясняет Дмитрий Суслов. Скорее даже наоборот, укрепляя их на рабочем уровне.

«Импульс Анкориджа имеется и работает — вскоре предстоит серия консультаций рабочих групп. «Томагавки», конечно, пока торчат из тела переговоров, но шанс, что переговоры живы, есть», — считает Алексей Мухин.

В свою очередь киевский режим делает все для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Саботирует «стамбульский процесс», отказывается формировать рабочие (то есть общающиеся в режиме нон-стоп) экспертные группы. И ЕС всячески способствует этому срыву, вводя новые санкции против России и транслируя различные угрозы.

«Европа и Украина отказались от принятия и даже от рассмотрения анкориджских договоренностей. Вместо этого они сформулировали позицию, которая категорически неприемлема для России — например, пункт об отправке европейских миротворцев на Украину», — говорит Дмитрий Суслов.

Но это, в общем-то, их проблема. Россия никуда не спешит, никого не торопит — просто в отсутствии переговорного процесса системно и методично идет к реализации целей СВО военными средствами. Что Украина ощущает на себе ежедневно — в виде нарастающих проблем в войсках на передовой, в энергетике, логистике и экономике в целом.