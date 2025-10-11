Бюджетный хаос в Вашингтоне и не думает заканчиваться. Уже вторую неделю подряд конгресс США не может согласовать новый бюджет на следующий налоговый год, стартовавший 1 октября. Американское правительство парализовано, и выхода из тупика пока не просматривается.

Иван Шилов ИА Регнум

Единственное утешение для политического класса Вашингтона — это потенциальная возможность утвердить новый военный бюджет. Хоть тот тоже вызвал невиданные ранее баталии и политические войны.

В американском сенате поддержали проект бюджета Пентагона в 920 миллиардов долларов на 2026 год. Сумма, как обычно, рекордная, но и её опять не хватает на то, чтобы покрыть все потребности американских военных.

В следующем году Пентагон будет вновь вынужден, например, сократить закупки новых истребителей F-35 из-за проблем с производством и взлётом стоимости их обслуживания. С заказами новых кораблей — например, эсминцев «Замволт» или подлодок, тоже проблемы.

Военное ведомство США уже который год подряд вынуждено списывать больше кораблей, чем спускает на воду новых. Сроки постройки авианосцев, эсминцев и подлодок постоянно сдвигаются. А оборонный бюджет толком не поспевает за взлётом инфляции в военной сфере.

Ведь сумма в 920 миллиардов может показаться внушительной только на первый взгляд. Большая часть этих денег уходит на выплаты зарплат военнослужащим и раздутую социалку Пентагона. В то время как на проведение нынешних операций и закупку вооружений остаётся уже не так много средств.

Не говоря уже о необходимости модернизировать изношенную инфраструктуру или тот же самый ядерный щит Америки, на что нужны дополнительные триллионы долларов. Взять их неоткуда.

Нынешний шатдаун правительства США произошёл не на пустом месте. Находящейся на поверхности причиной является острый раскол в Вашингтоне, но играют роль и более глубинные факторы.

Скажем, сильнейший бюджетный кризис с дефицитом в два триллиона долларов ежегодно. Пентагон, может, и хотел бы получать ещё сотни миллиардов новых ассигнований, но выделять их будет слишком уж накладно.

Администрация Дональда Трампа обещала устроить аудит военных трат и сократить самые бессмысленные из них, но пока что крупных подвижек на этом направлении не наблюдается.

В Пентагоне объявлены чистки 7% штата гражданских служащих, но они будут растянуты на несколько лет вперёд. Некоторые старые контракты, вроде создания уже потерявших актуальность беспилотников, аннулированы. Однако экономия составила лишь несколько миллиардов долларов.

Отправлены под нож и программы по навязыванию расово-гендерной повестки, так называемые «разнообразие, равенство и инклюзивность». Впрочем, это стоит рассматривать в большей степени как идеологическую войну за контроль над военной машиной США.

Трампу очень важно заручиться лояльностью Пентагона, ведь в ином случае он не сможет добиться никаких успехов ни в рамках вялотекущей гражданской войны внутри Америки, ни на внешних фронтах.

Полмиллиарда долларов на американские операции в Восточной Европе по обеспечению логистики для Украины продолжают выделяться автоматически, хотя их постепенно передают под управление бюрократии НАТО.

Несколько миллиардов долларов получают ответственные за логистику в азиатско-тихоокеанском регионе, это более приоритетное направление для команды Трампа.

Но и там есть свои нюансы: скажем, военные транши Тайваню на текущий момент не идут. Белый дом опасается срыва сложных торговых переговоров с Китаем, в рамках которых Пекин требует от США прекратить накачивать остров вооружениями.

Самая деликатная ситуация сложилась на Ближнем Востоке. В рамках принимаемого военного бюджета произошла мини-революция. Отменяются печально известные акты об использовании вооружённых сил против террористов, которые были утверждены после «событий 9/11».

Тогда конгресс предоставил очень широкие полномочия исполнительной власти в деле борьбы с устроителями терактов в Нью-Йорке.

В итоге немалая часть всех военных операций Пентагона в ближневосточном регионе до сих пор осуществляется на основе решений конгресса двадцатилетней давности.

К примеру, убийство генерала Сулеймани или недавние удары по Ирану обосновываются актом конгресса о противостоянии «Аль-Каиде» (запрещённой в России организации) от 2001 года.

Это полнейший абсурд, но Пентагону приходится пользоваться таким крючкотворством. Иначе пришлось бы ради каждого нового военного действия получать специальное разрешение у законодателей.

Теперь эти порочные псевдоправовые практики наконец-то уходят в прошлое. Проявляется стремление недовольных прыткостью Трампа конгрессменов и сенаторов «подрезать крылья» нынешнему президенту США.

Он больше не сможет в самовольном порядке наносить удары по тем или иным ближневосточным странам — придётся для начала идти на поклон в конгресс. А там многие были недовольны атакой на Иран, ведь с законодателями не было никаких консультаций и обмена мнениями.

Более того, конгресс намерен точно так же ограничить полномочия Трампа и в контексте возможной эскалации вокруг Венесуэлы. На текущий момент наращивание военных сил США в Карибском море происходит без одобрения законодательной власти.

Затопление лодок с якобы находившимися там наркодилерами тоже осуществляется по одностороннему решению президента.

Это нравится в Вашингтоне далеко не всем. Хотя демократы, возможно, были бы не против, если бы Трамп с головой залез в венесуэльский кризис и там завяз, как в своё время Джордж Буш — младший в Ираке.

Операции «Каракас за три дня» там точно бы не получилось, скорее началась бы вялотекущая гражданская война в джунглях в духе никарагуанской. В случае перебоев с поставкой венесуэльской нефти на мировые рынки произошёл бы скачок цен на энергоносители.

И рост стоимости топлива в США сильно ударил бы по рейтингам Трампа.

А вот в контексте внутренней политики демократам так и не удалось ограничить полномочия президента. Трамп сохранил за собой право направлять силы нацгвардии из одного штата в другой для ведения уже собственной гражданской войны против «антифа».

Местные власти пытаются через суды заблокировать вторжение войск в свои мегаполисы, но в целом скорее безуспешно. Сейчас под ударом Белого дома оказались Портленд в Орегоне, американская столица «антифа», и Чикаго в Иллинойсе. А вслед за ними может настать черёд и Нью-Йорка.

Военное-полицейские операции отъедают всё больше средств Пентагона — стоимость их уже приближается к полумиллиарду долларов. В этой вялотекущей войне Белый дом тоже рискует завязнуть надолго, пока спираль насилия в противостоянии с «антифа» продолжает раскручиваться. А тут ещё и на всех внешних фронтах ситуация неспокойная.

Для закрепления сделки по деэскалации в Газе придётся усиливать американский контингент на Ближнем Востоке. Ресурсов для конкуренции с Китаем в Азии вечно не хватает, авианосцы приходиться держать в Персидском заливе, Красном и Средиземном морях.

Обстановка на Украине тоже непростая, хоть и есть надежды на то, что поставок новых ракет Киеву не будет.

Трамп любит говорить, что он закончил чуть ли не десяток мировых войн. Впрочем, пока ситуация скорее говорит об обратном — он разрывается между всеми конфликтами, которые то вспыхивают, то затухают.

Признавать своё поражение в них Вашингтон не хочет, а сил на то, чтобы побеждать, у военной машины США уже явно не хватает.