В рамках реализации первого этапа «мирного плана» Израиль и ХАМАС готовятся к обмену пленными. Он должен состояться уже в ближайшие дни в формате «всех на всех».

Иван Шилов ИА Регнум

Тель-Авив пока не раскрывает содержание согласованного властями «обменного списка» — тем более, что большинство «ценных кадров», на освобождении которых настаивает ХАМАС, считаются в Израиле угрозой национальной безопасности.

Без права на свободу

Основная дипломатическая баталия развернулась вокруг так называемого «красного списка» заключенных — неофициальной базы наиболее опасных, с израильской точки зрения, фигур палестинского движения, которые не могут быть включены в список ни при каких условиях.

Многие из них к тому же осуждены в Израиле на несколько десятков пожизненных сроков без права досрочного освобождения и выступают в пропаганде «символами террора».

Возглавляет список «инженер ХАМАС» Абдулла Баргути, в конце 1990-х — начале 2000-х годов организовавший серию успешных нападений на израильские и иностранные объекты.

Благодаря образованию инженера-электрика Баргути смог разработать для ХАМАС линейку хитрых взрывных устройств, что серьезно повысило ущерб от их атак. Часть наработок «инженера» палестинские повстанцы применяют по сей день. В Газе Баргути уважительно называют «вторым Синваром», намекая на его непререкаемый авторитет среди местных военачальников.

Не удивительно, что в Израиле Баргути, отбывающий наказание с 2003 года, считается самым опасным преступником и осужден на 67 пожизненных сроков — в общей сложности на 5200 (!) лет. Тель-Авив не готов обменять его даже на всех заложников сразу.

Также в «красном списке» Израиля числятся влиятельные полевые командиры ХАМАС — Ибрагим Хамед (54 пожизненных срока), Хасан Салама (48 пожизненных сроков) и Аббас ас-Саид (35 пожизненных сроков). В прошлом все они являлись руководителями сопротивления не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан — и, по некоторым данным, умудряются руководить операциями соратников даже из тюрем.

Израильские силовики не хотят встречаться со столь сильными оппонентами «в поле», а потому предпочитают не включать их в обменные списки.

Палестинский Мандела

Немало копий сломано и вокруг фигуры Марвана Баргути — идеолога Второй интифады (2000–2005 годы) и одного из создателей боевого крыла ФАТХ (организация «Танзим»).

Несмотря на то, что его «послужной список» намного скромнее, чем у «инженера» и других матерых командиров (всего пять пожизненных сроков, 380 лет тюремного заключения), отдавать его Тель-Авив не спешит. И даже пытается задним числом увеличить тюремный срок Баргути-старшего за счет пересмотра решений по старым делам.

Причина — высокий авторитет узника. Его в равной степени уважают как в ХАМАС, где прозвали «отцом Кассама» — отсылая к тому, что старший сын Баргути воевал в Газе и командовал наиболее элитными частями, так и в других фракциях. Среди «продолжателей палестинского дела» Баргути-старший является, пожалуй, наименее спорной фигурой.

Со временем он даже получил от прессы говорящее прозвище «Палестинский Нельсон Мандела» — с намеком, что после выхода из израильской тюрьмы он сможет объединить вокруг себя не только ФАТХ и ХАМАС, но и другие фракции. А это, в свою очередь, укрепит позиции Палестины, независимость которой признаёт все больше стран.

К тому же освобождение Баргути-старшего, как правило, обсуждается в связке с другими влиятельными фигурами палестинского движения.

В частности, ХАМАС требует вернуть из заключения генсека «Народного фронта освобождения Палестины» (НФОП) Ахмада Саадата. Шанс добиться этого у движения действительно есть — тем более, что в январе 2025 года переговорщикам удалось добиться освобождения замглавы НФОП Халиды Джаррар.

Воссоединение Джаррар и Саадата откроет ХАМАС «окно в Европу» за счет сохранившейся обширной сети контактов НФОП и европейских политиков, что даст движению шанс побороться за место в послевоенной Газе.

А потому в Тель-Авиве будут до последнего искать повод отказаться от выдачи Баргути-старшего и его приближенных.

Свои и чужие

Ко второй части израильского «обменного списка», где значатся около 1700 палестинцев, арестованных с начала конфликта в Газе, у ХАМАС также есть вопросы.

Палестинские переговорщики говорят, что значительная часть задержанных не участвовала в боевых действиях и попала в плен к ЦАХАЛ в результате зачисток территории анклава. Многим так и не были озвучены официальные обвинения, и они содержатся под административным арестом.

При выстраивании кампании критики палестинцы ссылаются в том числе на статистику Службы тюрем Израиля. В частности, на тезис, что обвинительное заключение предъявлено только каждому пятому задержанному «стороннику ХАМАС», в то время как по остальным установление состава преступлений продолжается.

Конечно, ХАМАС старается не делить список на «своих» и «чужих», рассчитывая, видимо, таким образом укрепить поддержку со стороны других фракций и движений, однако выступает против того, чтобы в него включали представителей бедуинских племен.

Значительная часть подобных фигурантов осуждены за мелкие преступления (фальшивомонетничество, рэкет, мошенничество в интернете) и не имеют ничего общего с палестинским делом.

Израиль оставляет эти нападки без комментариев. В том числе потому, что в ХАМАС уже согласились на обмен по трамповской формуле «48 на 2000», и выход из сделки под любым предлогом может дорого обойтись движению. В этом смысле инициатива в переговорах все еще на стороне израильтян.