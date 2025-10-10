На завершающейся неделе Центральная избирательная комиссия Республики Молдова передала на подтверждение в Конституционный суд итоги состоявшихся 28 сентября парламентских выборов.

Иван Шилов ИА Регнум

101 депутатский мандат в законодательном корпусе предлагается распределить между пятью партиями и избирательными блоками. 55 депутатских мест достаются правящей пропрезидентской партии PAS («Действие и солидарность»), 26 — Патриотическому блоку во главе с экс-президентом, социалистом Игорем Додоном, восемь — избирательному блоку «Альтернатива» и по шесть «Нашей партии» и партии «Демократия дома».

При этом до самого последнего момента было не ясно, допустят ли молдавские власти представительство в парламенте популистской «Демократии дома», являющейся союзницей румынских суверенистов — Альянса за объединение румын (AUR).

Правоохранительные органы республики как по команде представили в ЦИК целый ворох материалов о всевозможных нарушениях «Демократии дома» и её лидера Василие Костюка.

Спецслужбы обратили пристальное внимания на «чрезмерно активную» агитацию этой партии в социальных сетях. Последнее обстоятельство явно намекало на румынский прецедент, когда лидер суверенистов Кэлин Джорджеску был снят с президентских выборов прошлого года якобы из-за скрытого финансирования его избирательной кампании на интернет-платформах.

Служба информации и безопасности Молдавии в качестве подтверждения подобных нарушений вполне серьёзно указывала на наличие в основном аккаунте сети Tik-Tok у лидера оппозиционной партии 6204 подписчиков, которые смогли оставить почти 10 тысяч комментариев, что якобы свидетельствует о «неаутентичном поведении».

Причём ещё 5 октября судьба молдавских партнёров румынских суверенистов казалась предрешённой. В тот день Центризбирком принял решение о лишении партии Костюка государственного финансирования до ноября 2027 года из-за непредоставления отчётности о расходах на интернет во время избирательной кампании.

О своих тратах в глобальной сети не отчиталась ни одна из партий-участниц парламентских выборов, но ответственность понесла лишь «Демократия дома».

Лидер оппозиционного движения объяснил столь жёсткое отношение властей желанием PAS перераспределить в свою пользу часть депутатских мандатов. Якобы благодаря этому и при поддержке некоторых «ненастоящих» оппозиционных сил правящая партия сможет получить 67 голосов для внесения поправок в Конституцию.

«Президент находится на втором сроке полномочий. Конституция не допускает её третьего срока. У PAS нет других авторитетных лидеров, которые могли бы вытащить проевропейскую партию наверх», — полагает Костюк.

Он считает, что нынешний президент Майя Санду не намерена оставлять свою должность, но, чтобы её сохранить, необходимо изменить порядок избрания главы государства, передав эту миссию парламенту.

Конечно же, к этой версии надо относиться критично, ведь это — элемент межпартийной борьбы. Дескать, в Молдавии есть лишь одна оппозиционная партия, поэтому диктатор на неё и нападает.

Атака на «Демократию дома» может быть вызвана и почти враждебными отношениями Санду и покровителя молдавских популистов Джорджие Симиона, возглавляющего AUR. В укреплении позиций последнего на территории Молдавии, где немало румынских граждан, объективно не заинтересованы правящие элиты в Бухаресте.

Между тем глава Румынии Никушор Дан внёс большой вклад в избирательную кампанию Санду.

Кроме того, с момента завоевания парламентского большинства в 2021 году PAS тратит много сил на борьбу с конкурентами на правом фланге молдавской политики. Появление в стенах парламента консервативно-евроскептической партии, ратующей при этом за сближение с Румынией, делает позиции сторонников Санду более уязвимыми.

Провоцирует активность властей по перераспределению депутатских мандатов и непростая ситуация в самой партии парламентского большинства. Новый законодательный корпус ещё не приступил к своей работе, а в пропрезидентской фракции появились первые дезертиры. Избранные депутатами по спискам PAS Дину Плынгэу и Стелла Макарь официально заявили, что будут независимыми парламентариями.

Тем самым монопартийное большинство сокращается до 53 голосов (при 51 минимально необходимом). А ведь этот пример может оказаться заразительным, тем более что в проходную часть списка молдавской партии еврооптимистов вошли ещё несколько персон, чья лояльность руководству PAS находится под вопросом.

Конечно же, не стоит думать, что обособившиеся от пропрезиденсткой партии независимые кандидаты станут противниками курса Санду. Другое дело, что договариваться об их поддержке непопулярных и жизненно важных законопроектов будет значительно «дороже», чем с членами соответствующей фракции.

Такая некомфортная для PAS ситуация, кстати, показывает, что руководство партии власти, вероятно, рассчитывало на более серьёзное превосходство над оппозицией. Иначе подбор кандидатур в первые пять десятков кандидатов был бы более скрупулёзным.

Итак, ещё в прошлое воскресенье казалось, что новый парламент Молдавии обречён быть четырёхпартийным, но с наступлением новой недели тучи над пятой парламентской фракцией неожиданно развеялись.

6 октября ЦИК рекомендовал Конституционному суду утвердить итоги голосования в парламент, фактически проигнорировав претензии к правым евроскептикам со стороны политических конкурентов и правоохранителей.

А 9 октября Апелляционная палата Кишинёва неожиданно отменила решение ЦИК о лишении «Демократии дома» государственных дотаций, полагающихся за прохождение в парламент.

Что же могло послужить причиной такого разворота?

Обращает на себя внимание довольно резкая риторика в адрес правительства Санду, использовавшаяся Государственным департаментом США.

Свежий отчёт американского внешнеполитического ведомства об инвестиционной привлекательности Молдавии отмечает проблемы, связанные «с низкой производительностью труда, оттоком молодых работников, коррупцией, разветвленной и неэффективной сетью государственных предприятий и сложной деловой средой».

По сути, Госдеп считает неэффективной политику привлечения внешних инвестиций властями Молдавии. И это при том, что в республике это направление признано абсолютным приоритетом.

В другом публично распространённом документе подчинённые госсекретаря США Марко Рубио указали на деградацию соблюдения стандартов по предотвращению торговли людьми в республике. Для Молдавии с её огромным оттоком населения, распадом семей и высоким уровнем социального сиротства эта проблема весьма болезненна.

И, вероятно, это лишь вершина айсберга. Не менее негативные сигналы молдавским чиновникам наверняка передаются из Вашингтона и по непубличным каналам.

Ведь в Соединённые Штаты из Молдавии на постоянное жительство вернулась после нескольких лет работы в Молдавии бывшая антикоррупционный прокурор Вероника Драгалин. Причём произошло это после почти скандального разрыва с Санду.

После этого Драгалин неоднократно выступала в прессе с прозрачными намёками на то, что обладает информацией о серьёзных злоупотреблениях в высших эшелонах власти Молдавии.

Угроза распространения такого компромата на правящую элиту, да ещё в условиях, когда в ней обострились внутренние противоречия, должна отрезвляюще действовать на режим Санду.

Между тем партнёрство американских республиканцев и румынских суверенистов открыто признаётся обеими сторонами. И на фоне происходящей активизации американцев в регионе Нижнего Дуная оно усиливается.

Поэтому задействованные американцами рычаги влияния на Санду могли заставить её отложить расправу с правоконсервативной партией «Демократия дома», смирившись с пятипартийным составом нового парламента.

Для России же такое сегментирование прозападных сил объективно выгодно хотя бы тем, что открывает новые возможности для игры на противоречиях между Еврокомиссией и администрацией США.