9 октября президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Таджикистан.

Иван Шилов ИА Регнум

И одним этим визитом он решил как минимум три важных вопроса.

Граница идет по Пянджу

Первой задачей стали переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Высочайший уровень организации встречи, если переводить с языка дипломатического протокола, продемонстрировал самое теплое отношение таджикистанского президента к российскому коллеге и России в целом.

Что и неудивительно, ведь, во-первых, Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнёров Таджикистана. «В прошлом году товарооборот увеличился более чем на семь процентов, достиг 1,5 миллиарда долларов, а в текущем году рост продолжается, я уже об этом говорил, хочу повторить это с удовольствием, на 17,3 процента уже вырос в этом году», — напоминает Владимир Путин.

Во-вторых, Россия — в отличие от ряда других стран, навязывающихся таджикистанцам в партнеры, — не покушается на суверенитет этой центральноазиатской республики, не вмешивается в ее внутренние дела и не ставит целью ее дестабилизацию.

Поэтому таджикистанские власти, скептически относящиеся к различным западным фондам, приветствуют различные формы гуманитарного сотрудничества с Москвой.

Так, например, в рамках инициативы «Российский учитель за рубежом» в 2024 году в Таджикистан было направлено более сотни российских учителей. В аффилированных с Россией высших учебных заведениях на территории этой республики обучаются около 35 тысяч студентов. Сам русский язык имеет в Таджикистане статус языка межнационального общения.

Поговорили стороны и о взаимодействии в военной сфере, ведь в рамках ОДКБ и двусторонних соглашений российские войска защищают границы Таджикистана (по совместительству являющиеся и южными рубежами ОДКБ).

«Россия традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. При этом мы активно взаимодействуем с таджикистанскими коллегами, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. Гарантом безопасности в Таджикистане и во всём регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база», — говорит российский президент.

И, опять же, это не благотворительность, а защита безопасности страны на дальних рубежах. Перефразируя Остина Чемберлена, граница России в вопросе безопасности проходит по реке Пяндж.

Наконец, обсудили и миграционный вопрос. В России сейчас трудится почти миллион жителей Таджикистана, и Москва делает все возможное для того, чтобы они работали в легальном поле, честно и без всяких проблем.

Таджикистанские власти тоже в этом заинтересованы — ведь объемы денежных переводов от соотечественников из России примерно эквивалентны всем расходным статьям национального бюджета.

Поэтому Москва и Душанбе договорились о том, что перед въездом в РФ таджикистанские мигранты будут проходить медицинское освидетельствование. А также о том, что будет постепенно внедряться оргнабор — то есть мигранты будут ехать не по принципу «сначала приеду, а потом что-то найду», а под определенные задачи на конкретное предприятие.

У России уже есть тестовые программы такого набора, и они показали свою эффективность — как с точки зрения интересов самого мигранта, так и в плане снижения негативных эффектов от неконтролируемой миграции.

Россия стабилизирует регион

Второй задачей стало участие в саммите Россия — Центральная Азия. Ни для кого не секрет, что этот регион считают важнейшим подбрюшьем России. Важнейшим с точки зрения инфраструктуры — ведь именно через него идет ряд торговых путей из Китая и пойдут перспективнейшие коридоры «Север — Юг», которые свяжут Россию с Индийским океаном.

Важнейшим с точки зрения безопасности — ведь именно его западные страны пытаются дестабилизировать и превратить в рассадник экстремизма и терроризма.

Наконец, важнейшим с точки зрения экономического развития и торговли. «По итогам прошлого года российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с «пятёркой», превысил 45 миллиардов долларов», — напомнил Владимир Путин.

Причем важным является то, что — в силу исторической и географической близости — Москва может вести торговлю с центральноазиатскими странами по новым, многополярным правилам.

«Идёт планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчётах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах. Повсеместной стала практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями наших государств», — говорит российский президент.

Неудивительно, что в Центральной Азии уже работает более 25 тысяч компаний с российским капиталом.

И это не просто бизнес. Россия заинтересована в поступательном экономическом развитии региона потому, что это развитие является важнейшим стоппером на пути западных планов по превращению Средней Азии в пространство нестабильности.

Именно поэтому Москва активно занимается инфраструктурными проектами, в том числе и энергетическими.

«При участии нашей страны проводится модернизация крупнейших гидроузлов Центрально-Азиатского региона, многие из которых были возведены ещё в советское время. Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек», — заявил президент.

Ну и, конечно, при всей важности и нужности экономического сотрудничества важным является и гуманитарное.

Крайне важно, чтобы центральноазиатская молодежь воспитывалась не в американских и не в турецких нарративах, а в российских. Разделяла с Москвой единую трактовку исторических и современных процессов, говорила в переносном и буквальном смысле на одном языке.

«В России обучается порядка 212 тысяч студентов из ваших государств. В регионе успешно работают филиалы 25 российских вузов, открываются школы с преподаванием на русском языке», — напомнил Владимир Путин.

Открытость и честность

Наконец, третьей задачей стали переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Первые такие очные переговоры с момента трагедии в декабре 2024 года борта авиакомпании AZAL в небе над РФ, которая вызвала беспрецедентное обострение в российско-азербайджанских отношениях.

В том числе и потому, что раскачать эту ситуацию постарались иностранные ресурсы, работая на ослабление позиций России на Кавказе.

Российский президент не стал впадать в эмоции (как некоторые азербайджанские политики) и уж тем более не стал уходить в интерпретации. Он четко повторил российскую позицию, высказанную практически сразу же после трагедии — позицию на основе фактов.

Пояснил еще раз, что трагедия произошла из-за атаки украинских БПЛА, по которым отработали российские комплексы ПВО. А одна из ракет взорвалась рядом с самолетом, который посекли, но не сбили, ее осколки. И российские диспетчеры оказывали полное содействие и предлагали садиться в Махачкале, а не лететь через весь Каспий в Казахстан.

Президент напомнил, что Россия принесла соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также готова выплатить причитающиеся компенсации. Сразу же после завершения расследования. «Наш долг — дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определённого времени», — заявил президент.

Открытая позиция и готовность вести честный диалог дают возможность исключить отход российско-азербайджанских отношений от конструктивного трека. И, судя по первой реакции на встречу, Баку готов этими возможностями воспользоваться.

«Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется», — заявил Ильхам Алиев, дав понять, что доверяет и не намерен эскалировать обстановку.