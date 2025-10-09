Относительно незаметно для широкой общественности проходит конфликт между Аргентиной и США.

Иван Шилов ИА Регнум

Понять можно, ведь тема не слишком подходит для политических передовиц, а президента Аргентины Хавьера Милея интереснее расписывать в качестве придворного шута Белого дома и неизменного союзника Вашингтона. Тем не менее очередной номер либертарианец выкинул хоть куда.

В конце сентября Аргентина на три дня приостановила экспортные пошлины на зерно и позволила Китаю закупить местную сою на миллиарды долларов. Кроме того, за такой срок аргентинские экспортеры исчерпали всю объявленную квоту и — вот так поворот — «случайно» ударили по региональному зерновому рынку.

Одной из первых отреагировала Чикагская зерновая биржа, где цена на соевые бобы упала на пять долларов. И всё бы ничего — цены на зерновые культуры демонстрировали стандартное снижение в этом периоде, однако у американских фермеров как раз стартовал сбор урожая.

Только им теперь почти некому его продавать. Самые крупные контракты обычно заключали китайские фирмы, но теперь, насытившись аргентинской продукцией, делать этого они не собираются. Как сообщают отдельные журналисты, китайцы даже перестали отвечать на электронные сообщения своих контрагентов из Штатов.

Понять их можно — на фоне драконовских тарифов Трампа, давящих китайский бизнес, сою из США бизнесмены Поднебесной и без того стали покупать сильно меньше, переориентировавшись на Бразилию.

Однако ход Милея сделал ситуацию еще хуже: американские амбары переполнены, продавцы сельхозоборудования жалуются на замедление продаж, а сельские банки ужесточают условия кредитования. Ну и, естественно, пошли банкротства.

Исчез и оборотный капитал, из которого фермеры рассчитывали финансировать посевную кампанию следующего года.

Эксперты рассуждают, что главный виновник здесь, в общем-то, сам Трамп и его антикитайские пошлины. Но в Белом доме, похоже, считают иначе.

Разногласия в Штатах

О скандале общественность стала догадываться после того, как в Сеть утекло сообщение, предположительно, от министра сельского хозяйства США Брук Роллинз министру финансов Скотту Бессенту. Она обвиняла Аргентину в использовании финансовой поддержки США с целью «украсть китайский бизнес» и в предоставлении Китаю рычагов давления на США.

Позже выяснилось, что текст является сообщением, опубликованным на странице в соцсети одного из американских продюсеров, а Роллинз его якобы переслала, сопроводив сообщение просьбой «выступить попозже».

Интересно, что дело было на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где Скотт Бессент как раз готовился выступить. Сообщение на его телефоне оказалось сфотографировано крупным планом и попало в статью Associated Press.

Такая удивительная расторопность журналистов немедленно дала повод сказать, что администрация США передает своеобразный «привет» правительству Хавьера Милея.

Подобные рассуждения имеют под собой почву. Несколько недель назад в СМИ появлялась информация о том, что госсекретарь США (он же главный «ястреб» конфликта в Карибском бассейне) Марко Рубио резко выступал против финансовой помощи Аргентине и призывал к дистанцированию от команды Милея.

Тогда он был недоволен коррупционным скандалом с участием сестры президента Карины Милей. Известно, что отдельные группировки в Республиканской партии тоже негативно отнеслись к этой истории.

Открытое недовольство высказали и в Американской ассоциации сои, где состояло немало фермеров-трампистов со Среднего Запада. Они возмутились, что Штаты выделяют миллиарды долларов Аргентине, которая проворачивает такие махинации.

Не смолчал и сенатор от штата Айова Чак Грассли, исполняющий обязанности председателя американского сената. Он спросил: с чего вдруг Штаты при таком раскладе должны вообще спасать Аргентину?

Дальше стали распространяться вести о том, что «звезда Милея померкла сразу в нескольких правительственных кругах» и в его способность вывести южноамериканскую страну из кризиса уже особо никто не верит.

На радость корпорациям

Что касается самого президента Аргентины, то он спокойно давал интервью и сообщал, что производители сельхозпродукции выиграли от краткосрочной отмены пошлин. Также он опроверг слухи о том, что продавать сою смогли только несколько фирм.

Кроме того, Хавьер Милей сообщил, что этот ход укладывается в его концепцию постепенного снижения налогов для аргентинцев и что он вообще «не любит» удерживать никакие пошлины.

При этом главной целью содеянного, судя по всему, является необходимость «генерировать больше долларов», ведь сейчас Аргентина еще и пыталась параллельно получить кредит от Казначейства США для погашения других своих обязательств.

Национальная валюта этого момента не дождалась и продолжала падать, чему очень «помогал» тот факт, что парламент Аргентины блокировал все предложения правящей партии, пытавшейся снизить финансирование здравоохранения и размеры социальных выплат.

Тогда же министр экономики со звучной фамилией Капуто объявил, что правительство готово «продать все необходимые доллары», чтобы удержать песо в пределах плавающего курса.

В результате Центральный банк так и сделал — продал более одного миллиарда долларов из национальных резервов.

Не стоит исключать тот факт, что краткая отмена пошлин была инициирована с разрешения Вашингтона с целью поддержки правительства Милея, которое сейчас стремительно теряет свое влияние в борьбе с оппозицией.

Мог ли Трамп ради этого пожертвовать собственными фермерами? Да легко! Он проделывал такое уже неоднократно. Сам факт введения невероятных пошлин на продукцию соседей по региону и того же Китая и так сильно ударил по американскому сельскому хозяйству. Причем в первый свой президентский срок он проворачивал нечто похожее и впоследствии не столкнулся с какими-либо серьезными проблемами.

Увы, но народу Аргентины подобные «припарки» на фоне колоссальных долгов перед МВФ не очень помогут. Зато усилия Милея оценят корпорации: для них он старается чуть ли не больше, чем любой другой национальный лидер.