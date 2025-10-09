Переговоры между Израилем и палестинским ХАМАС постепенно выходят на финишную прямую. Стороны пусть и со скрипом, но находят компромисс по наиболее острым вопросам мирной инициативы Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако есть вопросы, по которым всё еще ломаются копья. Один из них — послевоенное управление анклавом. США пытаются протащить на пост «временного губернатора» отставного британского премьера сэра Тони Блэра, что категорически не нравится палестинским визави.

Впрочем, американские переговорщики и сами не прочь «под шумок» заменить старого британского тори на кого-то из своих друзей.

Вдохновитель плана

Сообщения о превращении Блэра в одного из руководителей международного «Совета мира», который должен был управлять послевоенным сектором Газа после изгнания оттуда ХАМАС, появились в конце сентября. А в первых числах октября стало известно, что Блэр будет выступать не просто как рядовой функционер, а как «временный губернатор» послевоенной Газы.

Вариант казался надежным, особенно после того, как попытка лоббистов «протащить» на эту должность лояльного палестинского политика Самира Халилу обернулась международным скандалом.

Тем паче что Блэр обладает необходимым «портфолио» для работы на таком посту: на его счету участие в многостороннем палестино-израильском урегулировании (так называемый «Ближневосточный квартет»), разработка проектов реформ и «дорожных карт» для других международных конфликтов.

К тому же у него хорошие отношения с республиканцами — еще со времен Джорджа Буша — младшего, когда Блэр играл роль «проводника» интересов Вашингтона в Европе.

Удалось ему впоследствии укорениться и в окружении Дональда Трампа, где экс-премьер Британии нашел поддержку в том числе в лице зятя американского президента, лоббиста Джареда Кушнера, которого консультировал по ближневосточной проблематике начиная с 2017 года.

В каком-то смысле именно Блэр — а не Трамп — является реальным разработчиком нового плана по долгосрочному урегулированию ситуации в Газе, поскольку основная канва «сделки» и проект «Совета мира» были предложены британской стороной.

Назначение Блэра управляющим Газы позволило бы «вернуть должок» за оказанную помощь, укрепить влияние США на Ближнем Востоке, создать «точку входа» для бизнес-империи Трампа и его окружения. Тем более что послевоенному анклаву гарантированно потребовалась бы помощь в восстановлении инфраструктуры.

Дурная репутация

Впрочем, несмотря на солидный «стаж» в палестино-израильском урегулировании, фигура Блэра вызывает у рядовых палестинцев скорее отторжение, чем симпатию.

В первую очередь это связано с тем, что он воспринимается ближневосточной общественностью как один из ключевых идеологов интервенции в Ирак в 2003 году, приведшей к росту террористической активности по всему Ближнему Востоку и отчасти обусловившей потерю Палестинской администрацией контроля над Газой в середине нулевых.

Критикуют Блэра и за его работу в рамках «Ближневосточного квартета». Оппоненты считают, что при посредничестве британский экс-премьер «откровенно подыгрывал» Израилю и помогал ему искать лазейки в резолюциях ООН, чтобы продолжать наращивать давление на Палестину без ущерба для репутации.

Стоит также отметить, что отставной премьер становился фигурантом скандалов, связанных с палестинской проблематикой, даже после ухода «в тень». Например, в Палестине убеждены, что именно Блэр в начале 2025 года торпедировал обмен Марвана Баргути — идеолога Второй интифады (2000–2005 годы), полевого командира палестинского движения ФАТХ.

В Израиле Баргути осужден на пять пожизненных сроков и считается одним из наиболее авторитетных и влиятельных полевых командиров распавшейся «Организации Освобождения Палестины» (ООП). При должной работе из него вполне мог получиться новый Ясир Арафат, способный объединить разрозненные палестинские группы и возродить ООП.

Несмотря на то что Баргути принадлежал к конкурирующей фракции, ХАМАС было готово обменять его как минимум на половину находившихся в его руках живых заложников (по состоянию на январь 2025 года их было не менее 80 человек, включая нескольких британских граждан).

Однако в дело вмешались лоббисты Блэра, работавшие в том числе через сеть мелких консалтинговых учреждений, близких к канцелярии израильского премьера, и фамилия Баргути была вычеркнута из списков.

Палестинцы были в курсе истинных причин срыва сделки, но сделать ничего не смогли. Однако, когда речь зашла о личных амбициях Блэра, у палестинских фракций появился шанс «отплатить» экс-премьеру Британии, что они немедленно и сделали.

Под давлением ХАМАС международные переговорщики согласились «временно убрать» из повестки пункт о согласовании кандидатуры «губернатора», сосредоточившись на обменных списках и других острых вопросах.

Столкновение интересов

Пока исключение Блэра из повестки позиционируется как «тактический ход», призванный повысить лояльность ХАМАС и подтолкнуть палестинцев к быстрому заключению сделки. На это косвенно намекает и сам экс-премьер Британии, отвечающий на вопросы СМИ исключительно в ироничном ключе.

Впрочем, «временное» исключение вполне может стать постоянным. Особенно с учетом того, что против назначения Блэра главой «Совета мира» выступает не только ХАМАС, но и нейтральные палестинские фракции. На этом фоне в игру могут включиться лоббисты других стран, участвующие в нынешнем раунде переговоров.

Один из них — спецпосланник президента США Стив Уиткофф, через которого действует Катар. После «золотого турне» Трампа в Залив в начале 2025 года катарские шейхи серьезно сблизились с семьей Уиткоффа и стали ее бизнес-партнерами. А в обмен на это получили возможность влиять на ход переговорного процесса по Газе.

Доха, в прошлом игравшая весомую роль в среде палестинских фракций, не простила Блэру срыв сделки с освобождением Баргути и способствует, в том числе через холдинг Al Jazeera, раскрутке тезиса о неприятии экс-премьера палестинским обществом. А попутно ищет проверенного человека на этот пост.

Заступничество Кушнера, на которое явно надеется Блэр, тоже весьма условно. Особенно в свете того, что зять Трампа ориентируется не столько на «старого советника», сколько на настроения друзей из саудовской королевской семьи.

Финансовое благополучие Кушнера сильно зависит от лояльности Дома Саудов — и последние хотят видеть в губернаторском кресле Газы своего человека. Желательно — выходца из арабского мира. В идеале же заботу о Газе должен взять на себя лично кронпринц Мухаммед бен Салман, что укрепило бы авторитет будущего монарха на Ближнем Востоке.

Даже с учетом того, что у Блэра остаются серьезные связи в монархиях Залива, ни Доха, ни Эр-Рияд не видят в нем реального друга, считая экс-премьера тайным проводником интересов Израиля. Чьи действия в рамках «Ближневосточного квартета» к тому же в свое время серьезно усложнили работу арабских агентов влияния в анклаве.

Конечно, дистанцироваться от фигуры Блэра Штатам будет не очень легко, особенно в свете того, что уязвленный британец может начать собственную «контригру» и перехватить у Трампа лавры возможной сделки с ХАМАС. И это нанесет весьма болезненный удар по репутации «президента-миротворца».

С другой стороны, если замена Блэра на менее токсичную, с точки зрения Палестины, фигуру позволит финализировать сделку, Белый дом легко пойдет на уступки. Особенно если будущий «временный губернатор» окажется управляемым и вхожим в окружение хозяина Овального кабинета.