Немецкий историк Юрген Маттеус, возглавлявший исследовательский отдел Мемориального музея Холокоста США, провел любопытнейшее исследование.

Ian Jeffrey. «All at War. Photography by German Soldiers 1939–45»

С помощью соединения ИИ и бумажных фотографий ему удалось установить личность убийцы на фотографии, известной как «Последний еврей в Виннице».

Сюжет кошмарный: группа эсэсовцев в расслабленных позах стоит на фоне ямы с трупами убитых, на краю которой стоит на коленях худощавый мужчина в костюме, с пальто в руках.

Ему в затылок безо всяких эмоций целится очкастый крепкий парень в пилотке и кителе на голое тело — лето, жара.

Спустя 80 с лишним лет этого убийцу удалось идентифицировать: им оказался Якобус Альбертус Оннен, уроженец села Тихельварф у границы с Нидерландами. С​ын директора начальной школы и бывший учитель французского, английского языков и физкультуры, убежденный нацист.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, утверждается, что расстрел был произведен личным составом айнзацгруппы «C» 28 июля 1941 года в цитадели Бердичевского замка (монастыря Босых Кармелитов).

Это удалось установить по характерным архитектурным профилям, видным на фото (их было сделано несколько). Впрочем, от всех, кто рассказывает об этой истории, ускользает тот факт, что с помощью ИИ требовалось только подтвердить уже известный факт.

Дело в том, что фотография с расстрела ранее была найдена в дневнике австрийца Вальтера Матерны, командира 219-го строительного батальона. Подпись на ней гласила: «Конец июля 1941 г. Расстрел евреев эсэсовцами в цитадели Бердичева», а внизу было добавлено: «28 июля 1941 г.».

Записи Матерны содержат многочисленные антисемитские высказывания и описания местного еврейского населения, в том числе впечатления от расстрелов, в которых он участвовал как старший офицер подразделения. И не только евреев: в дневниках, переданных тому самому Мемориальному музею Холокоста США анонимным дарителем, содержится и описание расстрела нееврейского гражданского населения «по законам военного времени» — с этим справлялись и без участия СС.

Конкретно эта яма, изображенная на кошмарном снимке, была вскрыта сразу после освобождения Бердичева Комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

В историко-культурном заповеднике (которым и сейчас является цитадель) было обнаружено 960 человеческих тел, преимущественно мужчин, одетых, большей частью, в гражданскую одежду. Часть тел была в военной форме без ремней — советские военнопленные.

«На всех трупах имеются следы огнестрельных ранений в затылочную область головы», — отмечено в акте комиссии: согласно современной статистике, каждый член айнзацгруппы «С» лично, так же как на фото, убил не менее ста человек.

Бердичев, который называли «Волынским Иерусалимом», был оккупирован 7 июля 1941 года — а уже со следующего дня начались первые расстрелы. К 22 августа 1941 года всё еврейское население, находившееся в городе, было загнано в гетто. С начала и до конца августа немцы систематически осуществляли расстрелы евреев, схваченных в ходе облав вне территории гетто.

А потом уничтожили и всех, кто был под контролем, — самый массовый расстрел случился 15 сентября 1941 года руками всё той же айнзацгруппы «С» вместе со вспомогательной украинской полицией. 3 ноября 1941 года Бердичевское гетто было окончательно ликвидировано.

В заключении акта городской комиссии, копия которого хранится в ГАРФ, указано, что «на основании заявлений советских граждан, протоколов опроса, свидетельских показаний, материалов Комиссии, произведенных раскопок и заключений судебно-медицинской экспертизы Комиссия установила, что в городе Бердичеве, по неполным данным, замучено, расстреляно и повешено 38 536 советских граждан».

Среди них была, например, мать известного советского писателя и военного корреспондента Василия Гроссмана.

Это был конец одного из крупных центров еврейской жизни в черте оседлости, где до революции 80% населения составляли евреи.

Бердичев был местом паломничества хасидов со всего мира — здесь находилась гробница цадика Леви-Ицхака, здесь жил знаменитый деятель еврейского Просвещения рабби Ицхак Бер Левинзон и выдающийся писатель, классик литературы на идиш и на иврите, Менделе Мойхер-Сфорим, а в 80-х годах XIX века — Шолом-Алейхем.

По переписи 1897 года, в городе насчитывалось 41 617 евреев, а накануне прихода немцев оставалось порядка 20 тысяч. Освобождения дождались 15 человек.

И помимо уже известных фамилий убийц (в частности, указанных в Акте), добавилось имя персонажа, которого по фото знали в лицо миллионы людей, — и в редакцию газеты Die Welt в 2010-х годах обращались три разных человека, утверждая, что узнали в убийце своего отца или близкого родственника.

Двое даже прислали портреты, в конце октября 2021 года поэт Райнер Рене Мюллер из Гейдельберга даже публично «узнал» в преступнике своего отчима.

Родственники уничтожили письма Оннена с Восточного фронта еще в 1990-х годах. Но у них остались его личные снимки, которые были переданы Маттеусу и были использованы для анализа с помощью ИИ именно по вышеописанным причинам.

Теперь об идентификации можно говорить определенно. Типаж нациста оказался образцовым: представитель «образованной семьи» вступил в СА в 1931 году, год спустя перешёл в СС. В августе 1939 года зачислен в дивизию СС «Мёртвая голова», сформированную возле концлагеря Дахау, — её первым командиром и стал творец системы немецких концлагерей Теодор Эйке.

С января по август 1940 года Якобус Альбертус служил инструктором в полиции порядка (Ordnungspolizei) в оккупированной Польше, в начале июня 1941 года переведён в айнзацгруппу «C», которая занималась «решением еврейского вопроса» в тылу немецкой группы армий «Юг» на Украине.

Последним известным местом службы Оннена был Житомир, и во время одной из «антибандитских операций» в августе 1943 года «учителя английского» убили советские партизаны. Считается, что захоронен он на немецком воинском кладбище у с. Вита-Почтовая, неподалеку от Киева.

Но самое интересное, что, как утверждает газета Die Welt, после войны «погибший солдат» был увековечен на мемориальной доске на кладбище города Венер в Нижней Саксонии.

В самом Венере имя также упомянуто на посвященном жертвам войны и насилия мемориале перед местным историческим музеем. Ввиду открывшихся фактов городские власти теперь намерены рассмотреть вопрос о том, как поступить: либо удалить имя нацистского преступника, либо разместить рядом информационный щит.

И первое, что приходит в голову по итогам небольшого расследования с использованием нового инструментария, — необходимость применить его к массиву фотографий, например об истреблении евреев Львова в июле 1941 года. Только на тех фото не прилизанные эсэсовцы, а одуревшие от безнаказанности львовяне, «справжні українці», призванные ОУН* сделать всё то же самое, что исполнял Якобус Альбертус Оннен.

Потому, что их Украинская Держава, провозглашенная тогда же в июле, полностью разделяла и одобряла «новый порядок в Европе», о чем теперь почему-то очень не любят говорить «истинные патриоты».

И кто знает, чьи фамилии вдруг окажутся известны широкой общественности.

* Организация признана в России экстремистской.