В Турции завершилась трехлетняя «шпионская дуэль» между Анкарой и Тель-Авивом. Турецким спецслужбам удалось разгромить масштабную разведывательную сеть, созданную в стране под личиной частных детективных агентств.

Иван Шилов ИА Регнум

И хотя ключевые деятели, стоявшие у истоков сети, были задержаны еще в прошлом году, добить оппонентов «на корню» удалось лишь к октябрю 2025 года, когда были арестованы последние фигуранты «дела частных детективов».

Долгая охота

Операция по раскрытию израильской шпионской сети, созданной на территории Турции, началась еще в 2022 году, примерно за 16 месяцев до начала конфликта в Газе.

Возросшая активность спецслужб еврейского государства вызывала беспокойство у официальной Анкары, поскольку выходила за рамки традиционной «плановой работы» разведок. А потому было принято решение немного «проредить» чужую резидентуру.

К тому же у Турции появился весомый предлог: в разработке у израильских визави, работавших под прикрытием сети частных детективных агентств, оказались лица, связанные с администрацией президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что создавало угрозу нацбезопасности.

Операции был дан «зеленый свет».

В ходе рейда в декабре 2022 года турецкие силовики задержали в Анкаре 68 человек — 27 из них впоследствии признали работу на иностранное государство «из корыстных побуждений».

Одно дело пришлось прекратить в связи со смертью (в силу естественных причин) подозреваемого — 72-летнего журналиста-расследователя. Остальных фигурантов скандала контрразведка отпустила. Но, как выяснилось позже, только до поры.

Спустя два года турецкие спецслужбы провели еще один масштабный рейд сразу в восьми городах, включая Анкару и Стамбул. На сей раз было арестовано 37 человек, преимущественно частных детективов и блогеров-расследователей.

Причем каждый второй задержанный уже проходил фигурантом по «шпионскому делу» 2022 года, но был отпущен на свободу «со строгими предупреждениями». В этот раз турецкое правосудие оказалось менее милосердным, и большинство арестованных получили срок.

В общей сложности за два года Анкарой было арестовано около полусотни «тактических агентов» израильской разведки, работавших под прикрытием частных детективов. Однако это были в основном рядовые исполнители, «погоревшие» уже на первых серьезных заданиях.

Голова «спрута»

Впрочем, имена руководителей сети были покрыты мраком недолго.

Менее чем через два месяца после ареста рядовых фигурантов «дела частных детективов» — в марте 2024 года — турецкая контрразведка вышла на Хамзу Турхана Айберка, организатора аферы.

Бывший госслужащий средней руки, ушедший в бизнес и основавший в конце 2010-х годов частное детективное агентство, довольно быстро сообразил, как можно прирасти клиентами, и стал под видом заказов на выявление супружеской неверности собирать данные о палестинских активистах в Турции и продавать их в даркнете.

Довольно быстро дельцом заинтересовался «Моссад», пригласивший Айберка в 2019 году на знакомство в сербский Белград. Там будущий «вице-резидент» прошел обучение и встал во главе шпионской сети, собиравшей данные о турецких интересах в разных частях Ближнего Востока.

Работал он под прикрытием своего же детективного агентства, которое к тому времени открыло на израильские деньги филиалы в нескольких крупных городах Турции, а также привлек через сложную систему подрядов другие подобные фирмы.

Общий штат «детективной империи» Айберка превышал сотню человек, не считая тех, что работали сдельно или брали задачи «на аутсорс».

Попался Айберк случайно — когда сотрудники агентства по его приказу попытались установить прослушку в автомобиль турецкого оперативника, выдававшего себя за палестинского активиста, под предлогом «заказа от бывшей жены». Но не учли, что объект слежки никогда до этого не состоял в браке.

Это дало контрразведке отправную точку для расследования.

Правда, на тот момент рабочей версией был «заказ» от террористического подполья. Обнаружение в изъятом устройстве израильской «начинки» расставило точки над «i»: Айберк попал за решетку.

Еще через полгода — в начале осени — в руки контрразведки попал и «финансист» сети, Лиридон Реджепи.

Причем с поимкой Реджепи турецким оперативникам удалось вскрыть сразу несколько смежных сетей, аффилированных с «Моссад», включая те, что работали в Сирии, Ираке и Ливане под видом «арабо-турецких НКО» и благотворительных организаций.

По предложению Реджепи израильские деньги поступали турецким агентам через Албанию и непризнанное Косово. С учетом того, что через этих же «теневых посредников» частенько проходили некоторые финансовые потоки ХАМАС и других палестинских фракций, Тель-Авиву удавалось эффективно маскировать вливания.

Турки же считали, что Реджепи работает на ХАМАС (что отчасти могло быть правдой, поскольку задержанный финансист имел выходы на нескольких палестинских активистов, проживающих на территории Турции), а потому закрывали на его «серые схемы» глаза.

Шпион и адвокат

С арестом Айберка и Реджепи «дело частных детективов» не было закрыто — через некоторое время израильтяне предприняли попытку «пересобрать» разбитую сеть, но уже под новым руководством.

На сей раз центральной фигурой скандала стал Серкан Чичек (настоящее имя — Мухаммед Фатих Келеш) — детектив-энтузиаст, а в прошлом — мелкий бизнесмен. В 2020 году прогоревший Келеш вынужден был бежать из родных краев от кредиторов, среди которых были в том числе представители местного криминалитета. Перебравшись на новое место, он сменил имя и имидж, а также кардинально изменил профессию.

Экс-предприниматель открыл частное детективное агентство «Пандора», которое впоследствии вошло в «детективную империю» Айберка на правах младшего партнера. Правда, работали сотрудники Чичека не слишком профессионально, а потому «Центр» почти не доверял им серьезных задач.

С падением Айберка и Реджепи ситуация поменялась: агентство «Пандора» осталось одной из немногих фирм, не засвеченных в скандале. По крайней мере так казалось израильтянам.

К тому же к началу 2025 года Чичек серьезно укрепил свою сеть контактов, получая «инсайды» в том числе от преуспевающего адвоката Тугрулхана Дипа, что делало его удобным агентом для продолжения работы.

В «Пандору» потянулись вчерашние израильские информаторы, а Чичек стал собирать для Тель-Авива сведения о пребывающих в стране лоялистах ХАМАС.

Правда, полноценно «шпионствовал» Чичек немногим больше полугода — в начале августа 2025 года он попался на удочку контрразведки и был взят с поличным.

Вместе с ним были арестованы адвокат Дип и пятеро ключевых сотрудников «Пандоры», замешанных в шпионской схеме.

Прошедший на днях суд поставил в деле точку. «Детективная империя» Айберка фактически перестала существовать. А вместе с ней и встроенная в ее структуру израильская шпионская сеть.

Впрочем, пока турецкая контрразведка не слишком верит, что Израиль не решится взять реванш, а потому праздновать победу не спешит.