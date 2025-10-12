Литовцев уличили в том, что они украли проект своего разрекламированного броневика Taurus у южноафриканской фирмы. Эта трагикомическая история родилась не на пустом месте — она берет свое начало из родовых пороков литовской «военки», которую за последние десять лет неоднократно ловили на разного рода коррупционных скандалах.

Иван Шилов ИА Регнум

Для лиц, имеющих отношение к снабжению армии Литвы, это настоящее «золотое дно». Страна по уши залезла в «оборонные» кредиты — но, естественно, причастным лицам хотелось бы, чтобы побольше полученных государством денег рассосалось по их личным карманам. Отсюда подобная «экономия»: зачем создавать что-то своё, когда можно украсть?

Золотые ложки

Осенью 2016-го литовскую общественность неприятно поразил разразившийся в армии скандал с «золотыми ложками». Тогда государственная Служба конкурсных закупок (СКЗ) сообщила о том, что армия приобрела различные кухонные принадлежности у компании Nota bene в восемь раз дороже их рыночной стоимости.

Вооруженные силы покупали разделочные доски за 180 евро при их цене в обычном магазине 28 евро, ножи для хлеба за 142 евро (13 в магазине). Среди прочего фигурировали и вилки для жаркого за 184 евро, и сита за 161, и половники за 258…

Примечательно, что фирма Nota bene, озолотившаяся на этой сделке, была единственным претендентом в конкурсе. Более того, она за период с 2006 г. выиграла более чем полсотни объявленных вооруженными силами конкурсных закупок различного объёма общей стоимостью почти 30 млн евро.

Эта компания являлась одним из десяти крупнейших поставщиков литовской армии и столь же часто — источником скандалов. Так, в своё время литовская армия при приобретении пехотных лопаток отклонила предложения других поставщиков и объявила победителем ту же Nota bene, предложившую самую высокую цену — 1,342 млн евро.

Помимо этого, в СКЗ поступила претензия и по поводу другой закупки, конкурс на которую выиграла та же компания, — 126,8 тыс. евро за поставки одеял. Предложение другого поставщика с ценой наполовину меньше (66,4 тыс. евро) было отклонено как «не соответствовавшее требованиям технической спецификации».

Также были приобретены четыре палатки общей стоимостью 240 тыс. евро. То есть одна палатка цвета хаки обошлась литовским налогоплательщикам в 60 тыс. евро.

Примерно столько стоила на тот момент новая однокомнатная квартира или очень хорошая «двушка» на вторичном рынке недвижимости. Примечательно, что все эти разоблачения ни к каким особенным результатам не привели — жулики не были осуждены и наказаны.

Впрочем, в этом контексте больший интерес представляет другой скандал, разразившийся годом раньше: в 2015-м Вильнюс подписал договор о приобретении 88 колесных бронемашин Boxer германо-нидерландского производства на сумму 460 млн евро.

Сомнения в прозрачности конкурса возникли после того, как директор Ассоциации оборонной промышленности Литвы (LGSPA) Валдас Туткус в открытом письме заявил, что он с самого начала знал, что выбор падет именно на «боксеров». Туткус утверждал, что цена этих бронемашин на 35% выше, чем предложения других компаний.

Кроме того, по его словам, предложившая технику компания ARTEC GmbH отклонила предложения литовских фирм в оказании помощи по ее обслуживанию.

Однако тогдашние глава литовской армии Йонас-Витаутас Жукас и министр обороны Юозас Олекас отвергли эти обвинения, а Туткуса громогласно назвали лжецом. В итоге дорогостоящая сделка состоялась — 22 августа 2016 года Литовская Республика подписала договор о приобретении «боксеров» на сумму 386 млн евро.

Это была на тот момент самая дорогая покупка в истории вооруженных сил. Первые «боксеры» поступили в Литву в конце 2017 года, а завершить поставки предполагалось в 2021-м.

Однако уложиться в срок не получилось. Министерство обороны в декабре 2021-го сообщило, что в изготовленных машинах замечены «недостатки», а их устранение и доставка из-за пандемии затянутся почти на год.

Вкусный «пирог»

Примечательно, что в начале 2024 года тогдашний литовский министр обороны Арвидас Анушаускас ушёл в отставку — не по доброй воле, а по настоянию тогдашней главы правительства Ингриды Шимоните. Объясняя причины их конфликта, Анушаускас в беседе с прессой намекал, что пытался противодействовать взяточничеству, воцарившемуся в сфере военных закупок.

«Да, мне пришлось захлопнуть дверь перед некоторыми компаниями, которые пытались подкупить сотрудников министерства обороны незаконными вознаграждениями. Но потом эти компании нашли открытую дверь в Сейме, и представители минобороны сразу же стали получать от политиков предложения «поговорить», — уверял он.

Эти слова вызвали бурную реакцию в публичном пространстве. Анушаускас испугался собственных заявлений и сдал назад — имен конкретных коррупционеров так и не назвал.

Между тем с момента его ухода размеры бюджетного военного «пирога» значительно выросли. Литва в 2025 году резко нарастила темпы закупок вооружений, направляя рекордные суммы «на оборону».

В мае европейский Северный инвестиционный банк предоставил стране 400 млн евро на новые военные проекты. Этого, однако, мало: Литва еще намерена взять на военные расходы гигантский кредит в размере 5 млрд евро. Эти деньги пойдут, в частности, на закупку немецких танков Leopard и на их сборку на литовских промышленных мощностях, хотя литовские эксперты говорят, что в условиях современной войны это деньги на ветер: лучше уж вложиться в развитие беспилотных систем.

Также о качестве оружия, которое собирается закупать Вильнюс, свидетельствует история создания «литовского национального бронетранспортера». Долгое время литовский генералитет мечтал о начале производства собственных броневиков, чтобы избавиться от необходимости покупать их за границей.

Присматривались к разным вариантам — смущало полное отсутствие необходимого опыта у местных фирм. В 2020 году литовцы склонялись к тому, чтобы объединиться с латышами и эстонцами и начать производить БТР вместе. Поскольку у тех необходимого опыта имелось не больше, «братья-прибалты» решили воспользоваться финскими разработками.

Была достигнута договоренность с финско-норвежским военно-промышленным предприятием Patria. Выбор в его пользу был сделан, потому что боевые машины Patria продаются с 2004 года: более тысячи их единиц заказаны вооруженными силами Финляндии, Хорватии, Польши, Словении, ЮАР, Швеции и ОАЭ.

Предполагалось, что прибалты совместно займутся созданием индустриального кластера, где будут самостоятельно выпускать эти машины для своих нужд. Но потом литовцы вдруг передумали и оповестили союзников, что хотят самостоятельно создать свой бронетранспортер.

Хотя если бы они придерживались первоначального плана, то новые БТР у них сейчас уже были бы: в конце мая 2024 года в латвийском городе Валмиера открылось Defense Partnership Latvia, совместное предприятие с контрольным пакетом акций Patria.

Первая бронемашина Patria 6×6, собранная в Латвии, поступила в распоряжение местной армии 5 августа прошлого года. Это событие отметили торжественной церемонией, проведенной на военной базе НАТО в Адажи. Предприятие вышло на показатель в тридцать машин в год: хотя если бы в производство вложились и литовцы, оно могло бы осилить и более существенные мощности.

Что же до разработки «литовского национального броневика», то тут процесс затянулся. Лишь в конце сентября 2025-го компания Aurida Engineering с помпой презентовала, как было заявлено, «первый в истории Литвы серийный бронированный автомобиль собственной разработки» — Taurus 4-1.

Машина класса MRAP (то есть защищенная от мин и засад) была собрана за пять месяцев и продемонстрирована на международной выставке вооружений в Польше. В Aurida Engineering сообщили, что их производственные мощности под Паневежисом позволяют выпускать до 120 таких машин в год — лишь бы поступил соответствующий заказ от государства.

Украденный проект

Taurus 4-1 построен на модульной платформе 4×4. Его можно адаптировать под разные задачи: от транспортировки десанта до мобильного командного пункта или машины скорой помощи. Заявленный уровень защиты соответствует принятому в НАТО стандарту STANAG 4569 Level 3, что означает устойчивость к обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и подрыву мины под днищем.

Машина имеет дизельный двигатель Cummins мощностью до 360 л. с. (в перспективе — до 480 л. с.) в паре с автоматической коробкой передач. Производитель особо отмечает независимую гидропневматическую подвеску, которая должна обеспечить высокую проходимость по сложному рельефу.

Правда, при этом в Aurida Engineering сквозь зубы признали, что их проект «частично» основан на платформе южноафриканского броневика Marauder — тут же добавляя, что литовские инженеры значительно доработали конструкцию, добавив защиту от оружия массового поражения: химического, биологического, радиологического.

Пока речь идет о демонстрационном прототипе, стоимость которого оценивается в полмиллиона евро.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже проявил интерес к разработке. Компания также рассчитывает на экспортные поставки в страны НАТО и ЕС. Западное издание Army Recognition с одобрением написало по этому поводу, что, мол, Aurida Engineering «делает историю» своей страны.

Однако вскоре после проведения презентации компания Paramount Group заявила на весь мир, что Taurus практически идентичен машинам типа Marauder, которые южноафриканцы выпускают уже пятнадцать лет.

То есть, если им верить, ни о какой «доработке» речи не идет: литовцы попросту украли проект. Действительно, даже неспециалист сразу обратит внимание на внешнее сходство: оно бьёт в глаза. «Мы предпримем все законные меры в Литве и на международном уровне для защиты своих прав», — пообещали южноафриканцы.

В Aurida Engineering Company всполошились и включили «антикриз». Глава литовской фирмы Мантас Клупшас уверяет, что дизайн Taurus разработан в Литве, а сходство между бронемашинами — всего лишь совпадение.

Однако не подлежит сомнению тот факт, что Marauder — машины весьма известные, они состоят на вооружении в Алжире, Иордании, Республике Конго, Азербайджане, Казахстане и ЮАР. При этом действительно бывают случаи локализации этих машин под местные условия: к примеру, в Казахстане серийно выпускают броневики «Арлан» для нужд своей армии.

Но там их выпуск осуществляется на дочернем предприятии Paramount, имеется и вся необходимая договорная база.

В общем, выходит, что литовцы, особо не задумываясь, выбрали уже известную в мире платформу и фактически ее украли. Южноафриканские комментаторы предполагают, что речь идет именно о целенаправленной краже проектной документации.

Сейчас, судя по всему, предстоит судебное разбирательство, по итогам которого Aurida Engineering может серьёзно «попасть» на деньги. И теперь уже вряд ли литовское министерство обороны заключит контракт на производство столь скомпрометированной машины.

Таким образом, история «литовского национального бронетранспортера» рухнула в грязную лужу, не успев даже начаться.