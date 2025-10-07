* ОУН — запрещённая в России организация

После разгрома Варшавского восстания и сдачи остатков гарнизона повстанцев 2 октября 1944 г. в польской столице ничего не закончилось. Наоборот, стартовал второй этап драмы, начавшейся по приказу лондонского правительства в изгнании: Варшаву попыталась взять под контроль Армия Крайова (АК) — чтобы не дать сделать этого частям Красной армии и Войска Польского.

Вооружённый захват города должен был стать ключевым аргументом в политических переговорах о послевоенном будущем Польши.

План оказался так себе: уже через девять дней после начала городских боев премьер-министр правительства в изгнании Станислав Миколайчик в Москве перешел от требований к просьбам о помощи.

Однако в ситуации, которую АК создала собственными руками, это ничего не решало. И уже с 3 октября и далее немцы приступили к зачистке города, выселению мирных жителей и системному разрушению Варшавы, в которой было уничтожено 85% зданий. А руины затем стали очередным «фестунгом» — крепостью, призванной сдержать наступление 1-го Белорусского фронта.

В наши дни этот эпизод «битвы за Польшу» подается уже в отформатированном виде: героическая АК сражалась одна, показав пример героизма; «Советы» помочь отказались, специально затормозив наступление (этот момент особенно любит помусолить украинская сторона); подавить восстание немцам помогали русские головорезы из РОНА.

А подвиг «вечно будет жить в наших сердцах».

Потому, что политика диктует свои правила — не признавать, что помощь была оказана; не упоминать, что в подавлении восстания участвовали украинские националисты; не признавать, что для жителей Варшавы эта авантюра стала ужасной трагедией.

И что в итоге освободили столицу Польши в январе 1944 года именно бойцы Красной армии и Войска Польского.

Миф 1. «Рокоссовский отказался помогать»

Уроженец Варшавы (впрочем, в точном месте рождения биографы путаются) и командующий 1-м Белорусским фронтом Константин Рокоссовский, конечно же, не принимал самостоятельных решений «помогать» или «не помогать» — это вообще не входило в его компетенцию.

А о помощи ни с кем не согласованному восстанию, являвшемуся частью политической игры, лондонское правительство изначально не просило, рассчитывая справиться своими силами за два-три дня. При этом ввело в заблуждение и британцев, не знавших, что у сил АК в Варшаве оружия лишь на несколько тысяч бойцов, включая самодельное.

Их спешка объяснялась страхом потерять власть.

БТР дивизии СС «Викинг», захваченный группой «Крыбар»

К этому тому времени на территории Советского Союза уже были сформированы новые органы власти Польши: Крайова Рада Народова — правительство, созданное в противовес эмигрантам, и его временный исполнительный орган — Польский комитет национального освобождения (ПКНО). А на подступах к столице уже находились вооруженные силы этих органов — стотысячная 1-я армия Войска Польского, включавшая бронетанковый корпус.

В создавшихся условиях в Лондоне видели в восстании едва ли не единственный шанс переломить ситуацию в свою пользу — 1 августа Варшава содрогнулась от пальбы.

Так что 3 августа премьер Миколайчик весьма деловито пришел к Сталину обсуждать линию будущей границы и проведение демократических выборов, потребовав обеспечить снабжение группировки АК, сбрасывая грузы с воздуха.

Но уже 9 августа снова пришел просить о помощи совсем в другом настроении — стало понятно, что информация о немецких силах оказалась неверной, связи со штабом 1-го Белорусского фронта не было, и ситуация сразу же осложнилась. Немцы начали широкомасштабную операцию с использованием танков, тяжёлой артиллерии, бронепоезда и боевой авиации, продолжавшуюся до 17-го числа.

За эту глупость пришлось расплачиваться кровью советским и польским солдатам: армии фронта перешли в срочное и неподготовленное наступление, захватив плацдармы за Вислой. После тяжелейших боев против пяти танковых дивизий противника в конце августа фронт перешел к обороне — кроме 47-й армии, которая вместе с частями 1-й польской армии вела бои в предместье Варшавы, Праге.

Продолжался сброс грузов с малых самолетов По-2 — попытки англичан применить для этих целей бомбардировщики привели к тому, что все грузы попадали к немцам.

15 ноября 1944 г. на встрече с польской делегацией во главе с генералом Марианом Спыхальским Сталин отметил:

«Нас не спросили… не посоветовались с нами. Если бы нас спросили, мы бы не дали совета восставать. Красная армия, которая овладела не одним крупным городом в ходе наступления, никогда не брала больших городов, подобных Варшаве, лобовым ударом… Варшаву хотели взять обходным манёвром, но к такой операции нам нужна была серьёзная подготовка. …Вот почему Красная армия временно задержалась у стен Варшавы».

Миф 2. Резню устроили русские коллаборанты

«Удар в спину», каким его воспринял Гитлер, требовал чрезвычайных мер — поэтому в польскую столицу были переброшены все имеющиеся ресурсы, включая подразделения, специализирующиеся на карательных операциях.

Первым из них была печально известная зондеркоманда СС из убийц и насильников под командованием Оскара Дирлевангера. Как и в других частях СС, в ней служили не только немцы, но и русские, белорусы, украинцы, хорваты, даже поляки.

Заметка об участии украинских националистов в подавлении восстания из бюллетеня АК

Сброд Дирлевангера расстреливал мирных жителей с самого начала восстания, но самым ужасным днем ​​стала «Чёрная суббота» 5 августа 1944 года, когда было убито около 40 000 человек в районах Воля и Охота.

Пять тысяч человек были расстреляны на заводе «Урсус» на улице Вольской. Подробное описание этой резни известно из рассказа чудом спасшейся Ванды Лурье, которая, будучи на последних месяцах беременности, пошла на казнь с тремя маленькими детьми.

Бок о бок с зондеркомандой действовал сводный полк из 29-й добровольческой пехотной дивизии СС «РОНА» (1-й русской) под командованием оберштурмбаннфюрера войск СС Ивана Фролова. Однако командовал дивизией этнический поляк Бронислав Каминский, который 9 августа прибыл руководить всем лично.

И в результате был расстрелян в Лодзи 28 августа — до командующего объединенными силами генерала Эриха фон дем Бах-Зелевски довели, что подчиненные Каминского изнасиловали и убили несколько немок из организации «Сила через радость». Это стало последней каплей — банда отборнейших ублюдков допекла даже немцев.

Кстати, по иронии судьбы по другую сторону баррикад воевал другой Каминский — Станислав, подполковник Армии Крайовой, командир полка «Башта», в итоге попавший в немецкий плен.

Кроме того, против повстанцев (среди которых был еще тот интернационал — включая даже черного музыканта из Нигерии) воевали два азербайджанских батальона («Бергман» и 1-й батальон 111-го полка) и, самое главное, подразделение националистов из Украинского легиона самообороны. Его создали осенью 1943 года члены мельниковской ОУН*, которую вытеснили бандеровцы.

Варшавский повстанец рисует букву «U» на спинах украинцев перед расстрелом

В августе 1944 г. Армия Крайова видела их в первых рядах карательных отрядов СС, о чем с болью и рассказала в ежедневном бюллетене:

«Невозможно перечислить длинный список совершенных ими массовых убийств, изнасилований, грабежей и зверств. Немцы в основном их руками сжигают целые районы, их руками дико убивают поляков».

Сохранилось и интересное фото: повстанец из Армии Крайовой рисует кистью букву «U» на спинах пленных перед расстрелом. А те, кто выжил, впоследствии влились в состав дивизии СС «Галичина».

Про этот эпизод указано политкорректно помалкивать.

Миф 3. Население Варшавы поддерживало повстанцев

Для варшавян уличные бои с применением танков, артиллерии и тяжелых минометов стали ужасом, который в их и так тяжелой жизни не был нужен вообще.

Да и началось все в 17:00, в час пик, многие не смогли вернуться домой с работы и были вынуждены искать убежища в подвалах и случайных укрытиях. Мирон Бялошевский, автор «Воспоминаний о Варшавском восстании», был застигнут врасплох, находясь в доме друга — он еще много часов не мог вернуться домой к матери.

Безусловно, какая-то часть гражданского населения помогала строить баррикады, ухаживала за ранеными и оказывала восставшим иную помощь. Но продолжалось это недолго. Пылающий город стал ловушкой.

Помощь бездомным и погорельцам не оказывалась. Люди (включая тяжелобольных, маленьких детей и беременных женщин) ночевали в подъездах, дворах и на лестничных клетках, прятались в подвалах. У них не было ни еды, ни воды — а на дворе стояла летняя жара, и даже простая проблема туалета стала нерешаемой.

Повсюду постоянно появлялись неглубокие могилы.

Теперь людей приходилось вытаскивать из подвалов силой и под дулами автоматов принуждать нести раненых или делать что-то нужное для повстанцев. В «Информационном бюллетене» от 19 августа 1944 года сообщалось:

«Поиск добровольцев в одном доме, готовых принести 30 вёдер воды по цене 150 порций горячего супа, оказался безрезультатным». А впереди было еще 44 дня боев.

В конце августа жители Старого города были возмущены известием о том, что командующий силами АК генерал Тадеуш «Бор» Коморовский и его штаб тайно покинули район и через канализацию перебрались в другое место. Люди пошли в штаб батальона АК с просьбой разрешить выйти, на что майор Станислав «Рог» Блащак дал отказ.

«Ответ был недвусмысленным: любой, кто попытается уйти, будет расстрелян как предатель, поскольку это грозит сломить волю повстанцев к борьбе. Случалось также, что после падения очередных районов некоторые люди выходили с белыми тряпками на середину улицы, где их и убивали нацисты»,— пишет Марта Тыхманович для портала Wirtualna Polska.

Немецкие солдаты вытаскивают повстанца из канала. Неподалеку от улицы Дворковой в Мокотове. 1944

За 63 дня уличных боев погибли 18 тысяч бойцов Армий Крайовой и около 200 тысяч мирных жителей. Более полумиллиона варшавян и около 100 тысяч человек из городов вокруг Варшавы были вынуждены покинуть свои дома.

По меньшей мере 520 000 перемещенных лиц прошли через транзитные лагеря для фильтрации, затем почти 60 тысяч из них были направлены в концлагеря, а еще 90 тысяч — на принудительные работы вглубь Рейха. Порядка 300 тысяч жителей Варшавы принудительно расселены по всему генерал-губернаторству без средств к существованию.

После подавления восстания немцы, вопреки положениям договора о капитуляции, начали систематическое разрушение города.

А теперь польскому Институту национальной памяти очень важно подать историю так, чтобы виноват во всем этом был кто-нибудь другой — модель, которую успешно скопировали у поляков и украинцы. И тем, кто на самом деле освободил Польшу и вернул её полякам, оставили только «вину» — будто ничего больше и не было.

