Педагоги и работники сферы образования Германии бьют тревогу: в 2023/2024 учебном году около 62 000 учеников немецких средних школ покинули учебное заведение, не получив аттестата о среднем образовании. Это самый высокий показатель за последние десять лет. В предыдущем учебном году этот показатель составлял чуть менее 56 000.

Согласно последнему Национальному докладу об образовании, в 2006 году доля молодых людей, не имеющих квалификации, уже составляла 8%. В 2014 учебном году этот показатель снизился до 5,5%, однако десять лет спустя вновь вырос до 7,8%. Хотя здесь следует оговориться, что на негативный тренд во многом повлияла пандемия и связанные с ней ограничения, наложенные на школы и систему образования в целом.

К сожалению, в исследовании не сказано, какова среди не получивших аттестат учеников доля лиц с миграционным бэкграундом. Впрочем, если читать комментарии ответственных чиновников и политиков между строк, становится отчетливо понятно, что именно среди некоренных немцев доля учеников, не сумевших окончить среднюю школу, непропорционально велика.

Потеря квалифицированных кадров

Глава «Альянса Сары Вагенкнехт» назвала количество учеников, покидающих среднюю школу без аттестата, «обвинительным актом против системы образования».

По ее словам, если такой потенциал пропадает зря, то это нехватка квалифицированной рабочей силы, которую создают сами немцы. Министр образования, по мнению Сары Вагенкнехт, должен на это немедленно отреагировать.

Кай Мааз, директор Института Лейбница по исследованиям и информации в области образования, считает, что общество и система образования должны принять меры, разобравшись в причинах негативного явления.

Обучение основывается на полученных знаниях, а молодые люди часто не имеют достаточных базовых навыков. Следовательно, по мнению Мааза, система просто обязана лучше поддерживать детей в раннем возрасте, еще до поступления в школу.

Специалисты также сходятся во мнении, что необходимы специальные программы для молодых людей, которые попали в школьную систему в более позднем возрасте и не имели возможности воспользоваться ее преимуществами — например, дети и молодые люди из семей беженцев.

Примечательно, что, согласно проведенному анализу, доля мальчиков, не имеющих аттестата об окончании школы, значительно превышает долю девочек во всех федеральных землях. В целом по стране только 39,6% молодых людей, не сумевших получить аттестат, были женщинами.

Эксперты солидарны с тем, что в связи с негативным демографическим трендом Германия просто не может себе позволить на ровном месте терять потенциально квалифицированную рабочую силу, подготовленную внутри страны. В том числе с точки зрения будущих перспектив молодежи.

Ведь без диплома об окончании школы у людей зачастую мало шансов найти работу по специальности. Риск стать безработным также возрастает.

Штефан Дюлль, президент Ассоциации учителей Германии, видит несколько причин возрастания количества учеников, не получивших аттестата. Например, по его мнению, некоторые ученики испытывают трудности с немецким языком и поэтому демотивированы. Некоторые не чувствуют себя частью страны, другим не хватает принятия социальных ценностей.

А некоторым, по словам Дюлля, не хватает мотивации, потому что общество предлагает им другие варианты — например, социальную поддержку или возможность заработать деньги в качестве неквалифицированного рабочего.

В диаспоре аттестат не нужен

Доктор Дюлль, безусловно, прав в своих оценках, однако без некоторых важных пояснений картина представляется не совсем полной.

Например, в крупных немецких мегаполисах особо сильна роль национальных диаспор и различных «землячеств», предоставляющих родственникам и землякам отличные, пусть и не всегда легальные, возможности для неплохого заработка вне зависимости от наличия у них формального образования.

Даже если оставить за скобками такие предосудительные занятия, относимые к чистой уголовщине, как торговля наркотиками, автоугоны и организация нелегальных домов терпимости, где всегда требуются новые кадры как с дипломом, так и без оного, жизнь в национальном квартале большого города постоянно подкидывает вчерашнему ученику множество интересных возможностей.

Например, можно работать мастером кебаба, будучи оформленным на контракт mini-Job на неполный рабочий день по 2-3 часа в день, и получать €500 в месяц от своего работодателя.

При этом фактически выполняемый объем работы «миниджоббера» потянет на 10-12 часов. За которые хозяин также честно ему доплатит, но уже в конверте.

Агентство по трудоустройству в то же время компенсирует работнику, которому по документам до сих пор не повезло устроиться на полный рабочий день, деньги на аренду квартиры, выплатит взносы в фонд медицинского и социального страхования и даже что-то подкинет на жизнь.

Таким образом, в Берлине или Франкфурте вчерашний ученик без аттестата, ставший мастером кебаба, вполне может в сумме зарабатывать до €3500-4000 смешанных «черных» и «белых» сумм.

Это вполне сопоставимо с зарплатой квалифицированного рабочего, окончившего школу и получившего свидетельство о профессиональном образовании на производстве.

Разница лишь в том, что квалифицированный рабочий еще и выплатит со своих честно заработанных денег 20-25% налогов.

Для человека, выросшего в парадигме иных культурных ценностей, явно отличающихся от германского «орднунга» и необходимости трудиться на благо общества в рамках христианской этики, выбор жизненного пути зачастую представляется очевидным.

Зачем напрягаться, если щедрое германского государство предлагает тебе целую палитру возможностей для того, чтобы реализоваться в жизни? Пусть даже и без аттестата об окончании средней школы.