6 октября в египетском Шарм эль-Шейхе начались непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС на основе мирного плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам самого Трампа, переговоры, которые, как ожидается, продлятся около двух дней, будут посвящены исключительно первой части его плана. На данном этапе стороны намерены договориться об обмене пленными, обсудить условия прекращения огня и согласовать список палестинских заключенных, подлежащих освобождению Израилем.

Эти вопросы планируется решить в течение недели, и только после этого, в случае успеха, стороны перейдут к обсуждению последующих пунктов.

Вопрос о будущем управлении сектором Газа в текущей фазе переговоров не рассматривается.

Делегацию группировки ХАМАС возглавит Халиль аль-Хайя — самый высокопоставленный представитель движения за пределами Газы, недавно переживший покушение со стороны Израиля в Катаре.

Израильскую делегацию возглавляет Рон Дермер, министр по стратегическим вопросам, который широко известен как один из ближайших и самых доверенных советников премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Соединенные Штаты Америки на переговорах будут представлять зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стивен Уиткофф.

Перед началом непрямых переговоров, в понедельник утром, состоялась встреча делегаций ХАМАС и стран-посредников — Египта и Катара.

Согласие без согласия

Ранее, 4 октября, ХАМАС официально ответил на мирный план президента США, выразив согласие с пунктами, касающимися освобождения пленных и будущего управления Газой.

Этот ответ, однако, содержит существенные оговорки и умолчания.

Ответ ХАМАС — это сложный дипломатический маневр, направленный на снятие ультиматума и одновременное сохранение своих стратегических позиций. И, очевидно, этот манёвр оказался успешным.

В заявлении, распространенном через Telegram-каналы, группировка заявила о готовности освободить всех пленённых израильтян — как живых, так и погибших — по формуле обмена, предложенной Трампом. Движение также выразило согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому органу из независимых технократов, сформированному на основе национального консенсуса и пользующемуся поддержкой арабских и исламских стран.

Однако за этим формальным согласием скрываются фундаментальные разногласия по ряду ключевых пунктов первоначального американского плана.

Во-первых, ХАМАС полностью отвергает требование о разоружении, хотя периодически и происходят вбросы о якобы готовности сил сопротивления сложить оружие.

В интервью «Аль-Джазире» член политбюро движения д-р Муса Абу Марзук конкретизировал эту позицию, заявив, что они готовы передать оружие только палестинскому правительству, которое будет создано.

Это означает, что разоружение рассматривается движением не как первоначальное условие соглашения, а как его возможный итог, что фактически снимает этот вопрос с текущей повестки дня.

Во-вторых, в ответе ХАМАС отсутствовало какое-либо упоминание о согласии на создание международного органа по управлению Газой, что было одним из центральных элементов плана Трампа.

Напротив, один из лидеров движения Усама Хамдан в интервью «Аль-Арабия» прямо заявил, что «ввод иностранной администрации или иностранных войск в Газу неприемлем» и будет рассматриваться как новая форма оккупации.

В-третьих, представители движения подвергли сомнению реалистичность предложенных Трампом 72 часов для освобождения заложников.

В текущих обстоятельствах это требует более длительного периода для поиска тел погибших.

Таким образом, ответ ХАМАС следует рассматривать как тактическое согласие с теми аспектами плана Трампа, которые не были, по мнению движения, «испорчены» поправками Нетаньяху.

Два плана Трампа

Напомним, что существовало два плана Дональда Трампа в 20 пунктов.

«Первый» был представлен президентом США арабским и мусульманским лидерам на полях 80-й ГА ООН и встретил их поддержку. «Второй» — появился несколько позже, по итогам встречи хозяина Белого дома с израильским премьером. Тоже в 20 пунктов, но с существенными корректировками в пользу Израиля.

После того как «второй» план был озвучен, официальные представители мусульманских государств отметили, что они одобрили совсем другой документ, а об этом им ничего не известно.

Таким образом, соглашаясь на освобождение пленных и передачу власти технократам, ХАМАС апеллирует к первоначальному видению Трампа, пытаясь создать ситуацию, при которой именно Израиль окажется стороной, блокирующей сделку. Эта стратегия позволила движению перевести политическое давление на израильское правительство и добиться дипломатического успеха.

Реакция Трампа на предварительное согласие ХАМАС с его планом была мгновенной и кардинально изменила тональность дискуссии.

Президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social заявление, в котором выразил убежденность, что ХАМАС готов к «прочному миру».

Главным же стало его беспрецедентное требование к союзнику: «Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников!»

«Это победа»

В Израиле восприняли реакцию президента США на ответ ХАМАС, прозвучавший в пятницу, с недоумением и нарастающей тревогой.

После оглашения позиции палестинского движения в Израиле были уверены, что оно отвергло американскую инициативу, выглядевшую как ультиматум. Однако Трамп не только не осудил ответ ХАМАС, но и назвал его конструктивным, выразив готовность к дальнейшему взаимодействию.

Это поставило израильское руководство в весьма сложное положение.

Несмотря на первоначальный шок, на фоне катастрофического ухудшения международной позиции Израиля его правительство было вынуждено поддержать позицию Трампа и вернуться за стол переговоров, чтобы не потерять последнего влиятельного союзника.

В связи с этим Израиль приостановил сухопутное наступление на Газу, хотя и не прекратил боевые действия полностью.

Это решение израильского кабинета стало прямым следствием беспрецедентного давления со стороны Вашингтона.

Как сообщают источники AXIOS, в ходе телефонного разговора, когда Нетаньяху заявил, что ответ ХАМАС «не значит ничего» и праздновать нечего, Дональд Трамп вышел из себя, резко оборвав премьера: «Уж не знаю, почему ты вечно такой чёртов (в оригинале Трамп употребил более крепкое выражение. — Прим. ред.) негативщик. Это победа. Уж прими ее».

Этот унизительный для израильского лидера эпизод обнажает истинную расстановку сил: Нетаньяху кажется в первый раз был поставлен перед фактом и вынужден наконец подчиниться воле союзника, от которого зависит его страна.

Израильскому премьеру ничего не оставалось, как попытаться в своём обращении к нации сделать то, что и посоветовал ему Трамп — представить всë как свою «победу», «принять её» и поздравить самого себя.

Это выступление стало отчаянной попыткой выдать, пусть пока и тактическое, поражение Израиля за стратегический успех и замаскировать глубокий политический кризис.

Это Спарта!

Особенно показательно в обращении Нетаньяху от 4 октября заявление о том, что «ХАМАС теперь в изоляции, а Израиль из неё вышел».

Тем самым Нетаньяху выдал собственные страхи перед лицом беспрецедентного международного бойкота, проецируя их на противника. Ведь всего за несколько недель до этого израильский премьер открыто говорил о «своего рода изоляции», с которой столкнулась страна, и даже предлагал инвестировать в «операции влияния» в медиа для противодействия этому.

Его печально известный призыв превратить Израиль в «супер-Спарту» — самодостаточную, милитаризованную крепость — был с тревогой встречен внутри страны, когда на фоне этого происходит парад признаний Палестины, а во время выступления Нетаньяху в ГА ООН зал пустеет.

Теперь же он был вынужден уступить давлению Трампа, чтобы уже не попасть в полную блокаду после того, как его последний союзник мог отвернуться.

Показательно, что в своих сообщениях в социальных сетях Трамп не только приказал Израилю «немедленно» прекратить бомбардировки Газы, но и, что стало особенно неприятным для его руководства, напрямую процитировал заявление ХАМАС, в котором действия Израиля в Газе характеризовались словом «геноцид», а израильские заложники были названы «оккупационными заключенными».

Всё это явно противоречит утверждению Нетаньяху про изоляцию ХАМАС, заявления которого цитирует сам Трамп.

Наконец, ключевым элементом риторики Биньямина Нетаньяху, призванным оправдать согласие с позицией Трампа и по его «совету» заявить о своей победе, является настойчивое утверждение о неуклонном движении к «тотальной победе» и «полному уничтожению ХАМАС» и то, что именно военные успехи ЦАХАЛ заставили ХАМАС согласится с планом Трампа.

Все это входит в очевидное противоречие с действительностью и постоянно меняющимися военными целями и новыми операциями в уже «освобожденных от ХАМАС» районах.

Ведь и последний батальон «Бригад аль-Кассама», по словам самого же Нетаньяху, должен был быть уничтожен ещё в Рафахе в апреле 2024 года. Тогда же было объявлено о выводе войск из Хан Юниса, в связи с выполнением боевых задач и уничтожением там палестинских сил.

Однако уже в августе 2025 года Израиль вновь отчитывается об уничтожении очередного «последнего» батальона ХАМАС «Бейт Ханум» и о тяжёлых боях за Хан Юнис с местным батальоном ХАМАС, уже уничтоженным полтора года назад.

Поэтому, несмотря на заявления о «победе», очевидна неспособность Израиля сокрушить ХАМАС, который все больше начинает походить на ту самую «Спарту», о которой так любит вспоминать Нетаньяху, сдерживающую в течение двух лет армию Израиля — превосходящую численно (не говоря уже о техническом превосходстве) в десять раз.

Роль посредников

ХАМАС изначально не был склонен принимать план Трампа, который выглядел как ультиматум и требование капитуляции («сложить оружие»). Движение имеет возможности и ресурсы продолжать войну и не считало нужным дарить Нетаньяху победу, которую тот не заслужил.

Однако Египет и Катар сыграли решающую роль в формировании ответа ХАМАС, выступив в качестве активных посредников и оказав целенаправленное дипломатическое давление на движение. Их согласованные усилия были направлены на то, чтобы убедить ХАМАС принять предложение, не отвергая его полностью, и сформулировать такой ответ, который был бы интерпретирован Вашингтоном как принципиальное согласие, даже при наличии существенных оговорок.

Дипломатическое давление на ХАМАС началось сразу после оглашения плана Трампа. Высокопоставленные представители Египта и Катара провели встречу с лидерами движения в Дохе.

Важным фактором, с которым пришлось столкнуться посредникам, были разногласия внутри самого ХАМАС.

По данным ряда публикаций в западных и арабских СМИ, существовал раскол между политическим руководством движения, находящимся в Катаре и готовым принять план с поправками и оговорками, и военным крылом в Газе, которое занимало более жесткую позицию.

Тем не менее источники, близкие к руководству ХАМАС, сообщили ИА Регнум, что никакого «раскола» внутри движения не было, а были обсуждения того, что из плана Трампа целесообразно принять, а что отвергнуть как выходящее за компетенции собственно ХАМАС и являющееся общим делом для всех палестинцев.

Тем более не было никаких разногласий по поводу недопустимости разоружения и сдачи оружия «Бригад аль-Кассама» (военного крыла ХАМАС). Это даже не обсуждалось и не могло быть темой дискуссий. Об этом также заявил и министр иностранных дел Египта: «Вопрос о разоружении ХАМАС — это палестинский вопрос, который будет решаться в палестинских рамках», его цитирует газета «Ашарк аль-Аусат».

Премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетской разведки Хасан Рашад детально изложили палестинской стороне положения американского плана и призвали ее согласиться с ним. Катарский премьер прямо заявил, что не сможет добиться для ХАМАС более выгодных условий, и выразил уверенность в серьезности намерений Трампа положить конец этой войне.

На следующий день к переговорному процессу подключилась и Турция, чей представитель совместно с коллегами из Катара и Египта провел новую встречу с руководством палестинского движения.

Интенсивные консультации, прошедшие в сжатые сроки, свидетельствуют о скоординированном характере усилий трех стран.

Результатом давления и стал выверенный дипломатический ответ ХАМАС, который можно охарактеризовать как тактику «согласия с оговорками».

Так были созданы условия для того, чтобы Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Израиль немедленно прекратить наступление на Газу.

У такой неожиданной уступчивости Трампа, который прежде грозил ХАМАС «адом» в случае отказа принять план целиком, были также свои мотивы, естественно, кроме ожидания очередной Нобелевской премии мира.

Реноме шулера

Дело в том, что атака Израиля на Катар оказалась не только тактическим провалом, поскольку никто из руководства ХАМАС не пострадал, но также стала стратегической ошибкой — теперь Трамп был вынужден идти на уступки своим арабским союзникам, обвинившим Вашингтон в бездействии и однозначно произраильской позиции, чтобы удержать их в орбите американского влияния.

Результатом этого вынужденного «разворота» к арабам и стало то, что Трамп принял заявление ХАМАС как одобрение своего плана, несмотря на многочисленные оговорки, которые по сути сводили на нет его первоначальный смысл.

Вашингтон также был вынужден оказывать давление на Тель-Авив, заставляя Нетаньяху, пусть также с оговорками, согласиться на дальнейшее «движение» по пунктам плана и вместо продолжения наступления на Газу.

Но следует быть осторожным в прогнозах. Вполне возможно, что это лишь очередной тактический ход, и после возвращения пленных Израиль выйдет из сделки и возобновит боевые действия.

Однако и этот сценарий «обманного маневра» в стратегической перспективе сыграет против Нетаньяху, за которым в арабском мире закрепилось реноме «шулера», с которым нельзя вести дела.

Поэтому такие страны, как Египет и Катар, соглашаясь с планом Трампа, дают понять, что исходят из того, что Нетаньяху может в любой момент нарушить условия соглашения. Следовательно, требовать разоружения ХАМАС бессмысленно, так как это равносильно призыву к самоубийству — именно этого и ждет израильский премьер, и ХАМАС на это не пойдет ни при каких условиях.

Эта позиция была также доведена до американской администрации, от которой требовались уступки.

В итоге был найден компромисс: ХАМАС якобы согласился с планом Трампа, но принял лишь его отдельные положения. Трамп в свою очередь сделал вид, что его план «работает», а ХАМАС с ним согласен.

Тем не менее у израильского премьера остается возможность, как обычно, «перевернуть стол», начав новый виток эскалации. А Трамп в свою очередь может переложить вину на арабов, заявив: «Я всё сделал, как вы хотели, но вы не смогли этим воспользоваться».

Однако теперь этот манёвр связан с большим риском, поскольку арабский мир изменился, и то, что срабатывало раньше, сегодня может не принести результата.

***

В любом случае перспективы реализации плана в его текущем виде остаются туманными.

Наиболее достижимым результатом в краткосрочной перспективе представляется освобождение заложников, но и оно вряд ли уложится в первоначальные 72 часа и потребует от Израиля полного прекращения боевых действий.

По остальным принципиальным вопросам — разоружению ХАМАС и международному контролю над Газой — достижение компромисса на данном этапе кажется практически нереальным.

Таким образом, формальное «да» ХАМАС на практике является сложным дипломатическим сигналом, означающим готовность к временному урегулированию на условиях, позволяющих движению сохранить свои ключевые военные и политические активы.

Тем не менее, если США будут готовы и дальше продвигать арабскую позицию и передать Газу под управление технократического палестинского правительства не под международным контролем, а, допустим, под египетской опекой и на это согласится Израиль, возможны и дальнейшие подвижки.