Спустя почти год после решающих парламентских выборов Грузия пережила еще одну попытку «бархатной революции».

На минувших выходных там прошли муниципальные выборы. Конечно, по своему значению и степени влияния на политику они уступают состоявшимся годом ранее парламентским. Однако, учитывая, что союзники экс-президента Михаила Саакашвили используют любой повод для смены власти, ажиотаж вокруг региональных выборов всё равно оставался высоким, причем как внутри страны, так и за ее пределами.

Вообще, с 2012 года, когда «Единое национальное движение» Саакашвили потеряло большинство и к власти пришли прагматики из «Грузинской мечты», каждые выборы превращались в ожесточенную схватку за власть. Однако за последние два года она вышла на новый уровень: на стороне оппозиции открыто «воюет» Запад.

Впервые оппозиция всерьез решила снести грузинский режим после первой попытки принятия закона об иноагентах весной 2023 года, который она называла «копипастом» российского аналога. На улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих. Чтобы успокоить «майданщиков», премьер Ираклий Гарибашвили ушел в отставку, а законопроект правящая партия принялась видоизменять.

Новый глава кабмина Ираклий Кобахидзе не стал идти на поводу у «улицы». Он и его партия продавили закон, приняв также норму о защите религии и семейных ценностях. «Саакашисты» бунтовали на улицах, ЕС притормозил евроинтеграцию Грузии, а Госдеп США ввел санкции против грузинских силовиков и чиновников.

Летом 2024 года объединенная в четыре блока оппозиция сделала ставку на легальные методы — парламентские выборы, но, проиграв их, вновь взялась раскачивать обстановку.

Ситуация дошла до предела в ноябре того же года, когда в ответ на шантаж и ограничения со стороны Запада Кобахидзе объявил о приостановке евроинтеграции до 2028 года. Несмотря на стотысячные митинги, «Грузинской мечте» удалось выстоять.

Уже через месяц от ставленницы Запада было зачищено и президентское кресло: Саломе Зурабишвили проиграла выборы Михаилу Квелашвили и, вопреки своим угрозам остаться, покинула президентский дворец, «унеся с собой легитимность».

С тех пор никаких серьезных инцидентов в грузинской политике, угрожавших сменой власти — легально или нелегально — не наблюдалось. Более того, как будто бы в благодарность за свою выдержку и терпение «Грузинская мечта» получила ветер в паруса из США.

Монолитный Запад, давивший на Тбилиси, раскололся.

Дональд Трамп, чью кандидатуру на президентских выборах в США Кобахидзе и основатель «Мечты» бизнесмен Бидзина Иванишвили в открытую поддержали, начал прижимать USAID — одного из главных спонсоров «цветных революций» в мире и Грузии в частности.

«Мечта», веря в способность Трампа остановить войну на Украине, одновременно рассчитывала, что он снизит уровень внешней поддержки и спонсирования оппозиции и перезапустит отношения между странами.

Ведь наряду со скандальными законами причиной блокировки начала переговоров о членстве в ЕС и санкций Запада против грузинской власти явился прагматизм Тбилиси в отношениях с Москвой. Грузинское правительство нормализовало связи, открыв авиасообщение и добиваясь устранения визового режима. Кобазидхе постоянно жаловался, что ЕС пытается втянуть Грузию в войну и требует открыть против России второй фронт.

Примерно в таком контексте и прошли последние муниципальные выборы.

По данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала свыше 81%. Кандидаты правящей партии победили во всех крупных городах и муниципалитетах.

Весьма символичен триумф мэра Тбилиси: Каха Каладзе получил 71,621% голосов. Второе место взял кандидат от «Сильной Грузии» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе (12,27%), третье — кандидат от либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия (7,62%).

Успех «Грузинской мечты» стал возможен благодаря как объективным, так и субъективным факторам.

К первым можно причислить большую популярность действующей партии по сравнению с оппозицией, особенно в регионах. Ко вторым — бойкот выборов крупными оппозиционными партиями — «Коалицией за перемены», ставшей первой оппозиционной партией на прошлогодних парламентских выборах, и «Единым национальным движением» отбывающего в тюрьме срок Саакашвили.

Кстати, в день выборов под арестом находился целый ряд оппозиционных лидеров — Ника Гварамия, Ника Мелия, Зураб Джапаридзе и другие.

Судя по поведению противников власти, они не рассчитывали на победу и бойкотировали выборы в качестве самооправдания. Зато муниципальные выборы они попытались использовать как новый повод для раскачки ситуации и революции.

4 октября по команде бывшего генпрокурора Муртаза Зоделавы часть протестующих поспешила «завладеть ключами от дворца президента». Пострадали 32 полицейских, ограждение снести удалось, но прорыв в здание предотвратили силы МВД. Пятерых инициаторов захвата, включая и самого Заделаву, арестовали — им грозит до 9 лет тюрьмы.

На этот раз «Грузинская мечта», можно сказать, легко отделалась и гораздо увереннее справилась с новой попыткой «майдана».

«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить «майдан» в нашей стране», — заявил Кобахидзе.

И премьер, и президент внушают уверенность в своих силах. Кавелашвили говорит, что власть «сменится только путем выборов», а Кобахидзе призвал иностранных партнеров «смириться с реальностью» и перезапустить отношения с Грузией, ибо «на протяжении следующих трех лет у власти будет «Грузинская мечта».

Несмотря на очередной триумф команды Кобихедзе и Иванишвили, оппозиция будет искать всё новые поводы, чтобы взять реванш за поражение Саакашвили в 2012 году.

«Грузинская мечта» не расслабляется и знает, что ее противников будет поддерживать ряд зарубежных игроков. На брифинге президент страны отметил, что в Грузии остаются «силы, действующие под управлением иностранных спецслужб». А премьер-министр указал на провоцирование беспорядков со стороны посла ЕС Павла Германского. Кстати, в прошлых протестах послы ряда стран ЕС принимали активное участие.

Наравне с продолжением борьбы с оппозицией, чья хватка явно ослабла, перед «Грузинской мечтой» остается серьезная внешнеполитическая задача. Несмотря на попытки ЕС сыграть в прагматичность, перспективы двусторонних отношений выглядят туманными.

«Грузинская мечта» не отменит принятые законы и не будет сворачивать сотрудничество с Россией, тем более открывать второй фронт против нее. После выборов 2024 года контакты на высшем уровне с Евросоюзом прервались, и Кобахидзе сейчас довольствуется лишь встречами в формате Европейского политического сообщества (ЕПС) с участием стран-нечленов ЕС.

МИД Дании, где недавно состоялась последняя такая встреча, дал понять, что ЕПС — не формат встреч ЕС, и его рамки не меняют нынешнюю политику Брюсселя в отношении Тбилиси.

Чуть больше шансов у «Грузинской мечты» с идеологически близким к ней Трампом. На полях Генассамблеи ООН Кавелашвили пожал руку республиканцу и предложил ему «начать отношения с чистого листа». Однако его просьба осталась пока без ответа.

Еще в мае Кобахидзе жаловался вице-президенту США Джею Ди Вэнсу на то, что Вашингтон не отвечает на письма. Возможно, глава Белого дома очень занят другими глобальными вопросами — Палестиной, Украиной и внутриамериканскими делами, чтобы уделять время маленькой Грузии.

А возможно, это рычаг давления на «Грузинскую мечту» в рамках нового курса Трампа по достижению мира на Украине через силу.

Несмотря на то, что «Грузинская мечта» снова победила, давление ЕС, холодность Трампа и перспективы новых выборов и «майданов» не дадут официальному Тбилиси расслабиться.

В этой ситуации диверсификация партнерств и выстраивание добрых отношений с Россией, Турцией, Ираном, Китаем и другими сильными игроками становятся еще более актуальными.