Японцы живут дольше всех в мире, и недавно страна поставила красноречивый мировой рекорд: число граждан старше 100 лет превысило 100 тысяч. К факторам японского долголетия традиционно относят местные кулинарные традиции, которые давно считаются эталоном правильного питания.

Global Look Press

Однако недавнее исследование заставило по-новому взглянуть на привычные блюда: оказалось, что популярный рамен может быть опасен для жизни. Стоит ли отказываться от любимых роллов и супов с лапшой или паника преждевременна?

Рамен под подозрением

Учёные из японского региона Ямагата в течение четырёх с половиной лет следили за здоровьем почти семи тысяч человек — 2361 мужчина и 4385 женщин в возрасте от сорока лет. Участников разделили на группы в зависимости от того, как часто они ели рамен — от раза в месяц до трёх раз в неделю и чаще.

Исследователи обнаружили, что люди, которые часто ели рамен и выпивали по крайней мере половину бульона, сталкивались с более высоким риском смерти. А те, кто ели рамен больше трёх раз в неделю, выпивали хотя бы половину бульона и при этом употребляли алкоголь, имели втрое более высокий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто ел рамен редко.

Больше всего пострадали мужчины младше семидесяти лет, которые регулярно ели рамен и не отказывались от спиртного.

Причина кроется в огромном количестве соли: одна порция рамен-супа может содержать от шести до восьми граммов соли — это полторы суточной нормы. Натрий заставляет организм задерживать воду, из-за чего повышается давление, а это прямой путь к инсультам и проблемам с сердцем.

Современная адаптация

«Мы привыкли слышать о вреде соли даже без какой-либо расшифровки — просто фольклорное утверждение, что соль — это белая смерть», — отметила в интервью ИА Регнум Ася Светлова, автор «Толстой книги» и основатель проекта «Еда, я сильнее тебя».

Избыток соли действительно задерживает воду и повышает давление, особенно у людей с лишним весом и возрастными изменениями сосудов. С годами сосуды теряют эластичность, и любая дополнительная нагрузка становится опаснее.

Но совсем без соли тоже нельзя, предупреждает эксперт. Пищевая соль — это хлорид натрия, и он жизненно необходим организму. Ионы натрия обеспечивают передачу нервных импульсов и мышечные сокращения, включая работу сердца.

«Полный отказ от соли тоже вреден — он приведёт к нарушению деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы, потому что сердце — это ведь тоже мышца», — объясняет Светлова. Если довести себя до гипонатриемии — нехватки натрия, можно столкнуться с судорогами, потерей сознания и даже смертью в особо тяжёлых случаях.

Нутрициолог Любовь Френкель в беседе с ИА Регнум поясняет, что проблема не в самой японской кухне, а в том, как мы её едим. Традиционная японская диета — васёку — и правда одна из самых здоровых в мире. Рыба, водоросли, соя, овощи, рис небольшими порциями, минимум красного мяса и сахара. Это питание поддерживает сосуды, гормональный баланс и долголетие.

Но рамен — это не васёку, подчёркивает Френкель. Это уличная еда, заимствованная из Китая в двадцатом веке, фастфуд-версия японской кухни. «Современные блюда, особенно адаптированные под фастфуд-формат — рамен, такояки, гёдза, темпура, часто содержат много соли, жира и калорий», — говорит нутрициолог.

В ресторанном рамене может быть до восьми граммов соли, много насыщенных жиров и «пустых» углеводов из пшеничной лапши. А ещё туда нередко добавляют усилитель вкуса — глутамат натрия.

Что не так с суши

Рамен — не единственное японское блюдо, требующее осторожности. Даже суши, которые кажутся воплощением здорового питания, не так безобидны, как принято думать. Да, в них есть рыба — источник белка, йода, витамина D и Омега-3 жирных кислот. Водоросли нори дают железо и магний. Но есть и обратная сторона.

Френкель перечисляет минусы: белый рис быстро поднимает уровень сахара в крови, соевый соус добавляет избыток натрия, а морская рыба, особенно тунец и макрель, может накапливать ртуть. Безопасная частота употребления сырой рыбы — не больше двух-трёх раз в неделю.

«Выбирайте суши с лососем, угрём, овощами, авокадо. Используйте низкосолевой соевый соус», — советует эксперт.

К суши обычно прилагается целый набор приправ: соевый соус, васаби, маринованный имбирь. Соевый соус действительно содержит антиоксиданты, но одна чайная ложка — это уже грамм соли. Имбирь полезен противовоспалительными свойствами.

А вот настоящий васаби — это редкость. В России его часто заменяют хреном с красителями и добавками. При этом теряется польза: настоящий васаби богаче антиоксидантами и витамином С, хотя хрен тоже неплох как природный антисептик.

Светлова напоминает, что всё дело в балансе. «Ешьте японскую еду на здоровье, просто не делайте это ежедневной частью рациона три раза в день». Если вы изредка позволяете себе ролл или порцию рамена — ничего страшного не случится. Опасность возникает при регулярном злоупотреблении, тем более когда к солёной еде добавляется алкоголь.

Как и поесть и не навредить

Нутрициолог предлагает конкретные рекомендации для тех, кто любит японскую кухню, но хочет сделать её безопаснее. Рамен можно приготовить дома в облегчённой версии: взять овощной бульон, добавить мисо-пасту, использовать гречневую лапшу соба вместо пшеничной, положить варёное яйцо, водоросли и тофу. Получится и вкусно, и гораздо меньше соли.

Для суши следует выбирать варианты с коричневым рисом — в нём больше клетчатки, и он медленнее повышает сахар. Вместо роллов с майонезом лучше взять сашими или простые нигири. А соль в соевом соусе можно частично заменить лимонным соком, кунжутом или имбирём — они усилят вкус без вреда для здоровья.

Есть категории людей, которым стоит быть более осторожными. Беременным женщинам лучше избегать сырой рыбы из-за риска паразитов и листериоза. Детям нужно ограничивать количество соли и острых соусов. Пожилым людям и гипертоникам важно минимизировать натрий в рационе. А тем, у кого проблемы с почками или желудочно-кишечным трактом, фастфудные версии японских блюд противопоказаны вовсе.

Как замечает Ася Светлова, паниковать и исключать японскую еду из рациона только из-за соли — это неразумная пугливость. Соль нужна организму, вопрос только в дозировке. Традиционная японская кухня действительно полезна и содержит много полезных продуктов — рыба, водоросли, овощи, тофу, зелёный чай. Проблема в современных адаптациях, где здоровые ингредиенты тонут в соли, жире и усилителях вкуса.

Исследование японских учёных — это не приговор рамену, а напоминание о том, что любая еда хороша в меру. Даже самые полезные продукты могут навредить, если есть их без остановки.