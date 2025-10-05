Российские граждане столкнутся с принципиально новым механизмом взыскания налоговых долгов. С 1 ноября 2025 года вступают в силу поправки в законодательство, которые позволят Федеральной налоговой службе списывать задолженности напрямую со счетов физических лиц, минуя судебную процедуру.

Иван Шилов ИА Регнум

Изменения затронут миллионов россиян и кардинально перестроят систему работы с должниками.

От счетов до имущества

Экономист Герман Алексеев в беседе с ИА Регнум оценил новеллу как фундаментальный сдвиг в налоговом администрировании страны. «Новый механизм внесудебного взыскания задолженности представляет собой значительное изменение: это попытка государства ускорить процесс сбора налогов и существенно снизить издержки на судебные разбирательства».

Ежегодно российские суды рассматривают около шести миллионов дел о взыскании налогов с граждан. При этом подавляющее большинство должников — примерно 95 процентов — не оспаривает требования налоговиков. Фактически миллионы рутинных дел загружают судебную систему, хотя реальный спор возникает лишь в каждом двадцатом случае.

Теперь процедура взыскания кардинально упростится. Если сейчас налоговикам приходится обращаться в суд даже по бесспорным долгам, то с ноября алгоритм станет более прямолинейным.

При выявлении задолженности информация о ней появится в едином налоговом счете гражданина. Затем должник получит уведомление через личный кабинет на сайте ФНС или портале «Госуслуги». В случае отсутствия электронной регистрации документ направят заказным письмом по почте.

У гражданина будет ровно месяц на то, чтобы оспорить начисления. Если возражений не поступит, налоговая должна принять решение о взыскании в течение 6 месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате. После этого служба получит право приступить к принудительному взысканию.

Сначала деньги спишут с банковских счетов, включая вклады в драгоценных металлах и электронные кошельки. Затем очередь дойдет до наличных средств и только в крайнем случае — до имущества.

Герман Алексеев отмечает экономическую целесообразность реформы. Сейчас на каждое судебное взыскание уходят месяцы, а порой и годы. «По данным Верховного суда, еще в 2021 году мировые суды ежегодно рассматривали около 2,8 млн споров о взыскании налогов с физических лиц. Это огромная нагрузка на судебную систему, которая отвлекает ресурсы от рассмотрения более сложных и спорных дел», — подчеркивает экономист.

Жалоба остановит процесс

Важная деталь: автоматическое списание будет применяться не ко всем долгам. Минимальный порог установлен на уровне 30 тысяч рублей.

Если задолженность меньше этой суммы, налоговики смогут начать принудительное взыскание только через три года после вступления закона в силу — и то при условии, что долг так и останется непогашенным.

По предварительным расчетам Министерства финансов, новый механизм может принести региональным бюджетам около 22,5 млрд рублей дополнительных поступлений. Основную часть составят долги по имущественным налогам — на квартиры, дома, земельные участки, автомобили. Именно эти платежи чаще всего становятся камнем преткновения между гражданами и налоговиками.

Попытки ввести подобный механизм предпринимались неоднократно. Впервые идея прозвучала еще в 2009 году, но тогда вызвала слишком острые дискуссии и была отложена.

В 2021 году к вопросу вернулся Верховный суд, а год спустя тему обсуждали на Всероссийском съезде судей. «Длительность обсуждения показывает сложность и неоднозначность вопроса», — отмечает Алексеев.

Разработчики закона утверждают, что права налогоплательщиков останутся защищенными. Во-первых, сохраняется возможность обжаловать любые начисления — как в вышестоящем налоговом органе, так и в суде. Во-вторых, если гражданин подаст жалобу или заявление о перерасчете, взыскание спорных сумм автоматически приостановится до окончательного решения.

Герман Алексеев признает экономическую логику нововведений, но призывает не забывать о социальных рисках. По его мнению, ключевой вопрос — в деталях применения закона. «Будут ли защищены прожиточный минимум на счетах, социальные выплаты, пенсии?» — задается вопросом экономист.

Полезный инструмент, но с нюансами

В новых условиях гражданам придется быть более внимательными к налоговым обязательствам. Стоит завести привычку регулярно проверять личный кабинет налогоплательщика — хотя бы раз в месяц. Если доступа к электронным сервисам нет, стоит его оформить: это можно сделать в любой налоговой инспекции или через МФЦ.

Особое внимание следует уделить своевременному информированию налоговых органов об изменениях в имуществе. Например, как говорит Герман Алексеев, человек может продать автомобиль, но забыть уведомить ГИБДД, и продолжать получать транспортный налог. Подобные ситуации могут привести к накоплению незаслуженной задолженности.

Алексеев советует хранить все документы об уплате налогов минимум три года. «При обнаружении любых несоответствий или ошибок в начислениях необходимо немедленно подавать возражения. После подачи жалобы или заявления о перерасчете взыскание приостанавливается автоматически до вступления в силу решения по жалобе», — подчеркивает экономист.

Введение внесудебного взыскания налогов с граждан — часть большой цифровой трансформации налоговой системы. ФНС последовательно автоматизирует процессы, минимизируя человеческий фактор и ускоряя документооборот.

С одной стороны, это делает систему более эффективной и прозрачной. С другой — требует от граждан новых навыков и более активной позиции в защите своих прав.

Герман Алексеев полагает, что внесудебное взыскание может стать полезным инструментом. Но только при условии, что система уведомлений будет работать безупречно, процедуры обжалования останутся простыми и доступными, а базовые права граждан — надежно защищенными.

«Автоматизация взыскания должна обязательно сопровождаться столь же эффективной и доступной системой защиты прав налогоплательщиков. Только при соблюдении этого баланса новый механизм станет действительно работающим, справедливым инструментом», — отмечает эксперт.

До вступления закона в силу остается меньше месяца. Этого времени достаточно, чтобы проверить свои налоговые обязательства, настроить электронные уведомления и разобраться в новых правилах игры.

В налоговых вопросах лучше перестраховаться заранее, чем потом доказывать свою правоту с опустевшим счетом.