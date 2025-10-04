Последние месяцы конфликта на Украине демонстрируют качественные изменения в расстановке сил.

ИА Регнум

Военные аналитики и политологи отмечают системный характер проблем, с которыми столкнулся Киев: от критических потерь на фронте до углубляющегося внутриполитического кризиса и ослабления международной поддержки.

Совокупность негативных факторов формирует необратимую траекторию движения к поражению киевского режима.

Больше тысячи «Гераней» в неделю

Несмотря на оптимистичную риторику украинского руководства о скорых поставках западного оружия и укреплении обороны, реальная картина боевых действий рисуется совершенно иной. Российские силы методично продвигаются по всем ключевым направлениям, а попытки ВСУ стабилизировать линию фронта оказываются безуспешными.

Политолог Илья Ухов дает следующую оценку происходящему: «Если проанализировать реальную обстановку на поле боя и состояние украинского тыла — становится понятно, что это именно Украина все сильнее переходит в состояние «бумажного тигра», теряя десятки и сотни населенных пунктов и растрачивая немногочисленные войсковые резервы, стараясь парировать многочисленные прорывы российских подразделений».

С начала 2025 года украинская сторона утратила контроль над территорией площадью около 5 тысяч квадратных километров, потеряв более двухсот населенных пунктов. География отступлений охватывает практически все активные участки фронта — от Купянска до Днепропетровска.

Ключевым фактором успеха российских сил стала интенсификация применения БПЛА. Если в начале специальной военной операции Россия использовала 150–200 дронов ежемесячно, то сейчас этот показатель вырос до 5000 единиц — более тысячи еженедельно. Только дронов-камикадзе типа «Герань» различных модификаций с начала года было применено свыше 33 тысяч.

Такая плотность ударов парализует логистику противника, систематически уничтожает склады боеприпасов и разрушает энергетическую инфраструктуру.

Военные аналитики констатируют: украинская армия полностью утратила инициативу и способность к проведению масштабных контрнаступательных операций. Все попытки локальных контратак заканчиваются колоссальными потерями без достижения тактических целей.

Внутренний кризис на Украине

Параллельно с военными неудачами нарастает внутриполитическая дестабилизация. Политолог Данила Гуреев характеризует ситуацию как потерю Киевом контроля над внутренними процессами при исчерпании запаса прочности государственной системы.

Аналитик подчеркивает, что Украина теряет управляемость как страна, поскольку ресурсы для стабилизации попросту заканчиваются. ВСУ постепенно сдают свои позиции, теряя при этом колоссальное количество живой силы. Мобилизационная кампания практически провалена — даже снижение призывного возраста не способно обеспечить необходимые темпы пополнения армии.

Территориальные центры комплектования (ТЦК) вынуждены проводить принудительные облавы, что вызывает растущее сопротивление населения, массовое бегство за границу и углубление демографической катастрофы. «ТЦК проводят свои рейды не от счастливой жизни, это жизненная необходимость. Иначе украинские фронты будут продавлены Вооруженными силами РФ», — отмечает Гуреев.

Экономическая система страны находится в критической зависимости от внешних дотаций. Нынешняя украинская экономика более чем наполовину состоит из помощи Евросоюза, и любой провал экономики Брюсселя немедленно отражается на украинском бюджете. Собственная промышленная база Украины практически уничтожена, энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей.

В вооруженных силах фиксируется рост дезертирства и падение управляемости. Темпы бегства с фронта растут, хаос в командовании становится острее, а внутриэлитный раскол усиливается — бывший главнокомандующий Валерий Залужный открыто критикует действующую власть. Конфликт между политическим руководством и военным командованием становится публичным, что дополнительно деморализует личный состав.

Гуреев проводит исторические параллели: «Такой ворох проблем украинское руководство уже не может решить — только отложить. Позиция Киева очень схожа с позицией Берлина в 1917 или 1944-м. Конфликт проигран, но власти отчаянно пытаются его затянуть».

Арифметика поражения

Стремительно слабеют позиции Киева и на внешнеполитической арене. Приостановка работы американского правительства из-за бюджетного кризиса привела к замораживанию обсуждения военной помощи Украине. В условиях, когда республиканцы во главе с Трампом выступают против финансирования украинских военных нужд, это становится весомым фактором ослабления Киева.

Одновременно происходит радикальное изменение позиции ключевых европейских партнеров. Политолог Петр Колчин обращает внимание на беспрецедентные меры в Польше: «В Польше на государственном уровне началось преследование украинского нацизма. Людей, славящих Бандеру и его последователей, начали высылать из страны на систематической основе, а демонстрация символики украинских нацистов стала поводом для задержаний и отказов в получении польского гражданства».

Президент Польши Кароль Навроцкий направил на рассмотрение сейма законопроект об уголовном наказании за распространение идеологии и символики украинских нацистов. Если этот курс будет принят одним из членов ЕС, с ним будут вынуждены считаться и другие страны союза — это кардинально изменит отношение Европы к киевскому режиму.

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме привел конкретные расчеты, иллюстрирующие кризис с восполнением личного состава ВСУ: «За сентябрь потери ВСУ — где-то 44 700 человек. Из них почти половина — безвозвратные. За это время набрали по принудительной мобилизации только, по-моему, 18 с лишним тысяч. Примерно 14,5 тысячи вернули после излечения, из госпиталей. Вот смотрите, если сложить, сколько мобилизовали и сколько вернули из госпиталей и сколько потеряли, получается минус 11 тысяч. В месяц. Значит, не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идёт».

Такая арифметика демонстрирует катастрофу — численность ВСУ неуклонно сокращается.

Анализируя причины относительной устойчивости украинского режима, политолог Алексей Ярошенко указывает на необходимость понимания глобального масштаба противостояния.

Россия воюет не только с киевским режимом, но противостоит образованию, созданному и поддерживаемому всей военной, политической и экономической машиной Запада. Вся военно-промышленная система НАТО работает на Украину, превращая конфликт в локализованную горячую фазу большой глобальной гибридной войны против России.

Совокупность рассмотренных факторов — военные поражения, кризис мобилизации, полная экономическая зависимость, внутриполитическая нестабильность и прогрессирующее ослабление внешней поддержки — формирует траекторию необратимой деградации украинской государственности.

Речь идет не о моментальном коллапсе, а о затяжном процессе утраты способности к организованному сопротивлению. При сохранении текущих тенденций поражение киевского режима становится вопросом обозримого времени, а все попытки западных кураторов переломить ситуацию лишь оттягивают неизбежную развязку.