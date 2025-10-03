Их нашли закопанными в саду одного из домов на окраине муниципалитета Флоренсио Варела в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Иван Шилов ИА Регнум

Три разрезанных на куски тела, которые еще совсем недавно были Мореной Верди и Брендой дель Кастильо — кузинами, двадцати лет, и Ларой Гутьеррес, пятнадцати лет.

В последний раз их видели в районе 19 сентября. Тогда девушки сели в машину — как потом выяснилось, с поддельными номерами — и исчезли в неизвестном направлении. Вроде бы они планировали принять участие в вечеринке. Кто-то, впрочем, пишет, что Морене, Бренде и Ларе обещали не только праздник, но и оплату за возможные секс-услуги.

Как уже понятно, всё закончилось иначе. Девушек не просто жестоко пытали и калечили, но и транслировали происходящее в закрытый чат соцсети, где находились примерно сорок пять человек, связанных с их мучителями.

Как сообщили аргентинские оперативники, за содеянным стояли представители аргентино-перуанской группировки, занимающейся торговлей наркотиками.

«Так поступают с ворами»

Во время жуткого стрима убийцы заявили о том, что «так поступают с теми, кто крадет мои наркотики».

По мнению полиции, расправу действительно совершили, чтобы «послать сигнал» после кражи одною из жертв небольшого пакета с запрещенным веществом.

Позже версию подтвердил министр безопасности провинции на своей пресс-конференции, назвав пытки и убийство «сведением счетов».

Именно эта деталь создала натуральный переполох в аргентинских СМИ, где подобное отнюдь не так распространено, как в тех же Мексике, Колумбии или Эквадоре.

В этих странах такое действительно происходит чуть ли не каждую неделю: члены картелей устраивают показательные расправы по самым разным причинам. Кого-то отправляют на тот свет за шпионаж, других — за предательство, но есть еще иная — очень широкая — категория убитых: те, кто пытались так или иначе навредить «бизнесу».

Неважно, каким именно образом. Кто-то пытается торговать наркотиками в обход группировок, не спросив разрешения и не поделившись. Кто-то продает их не в том месте, не в то время и не от имени «правильных» людей — с такими расправляются с формулировкой «травит наших детей».

А еще есть те, кто «украл у картеля». И вот здесь — держись. Это могут быть наркотики, разные виды топлива, оружие, все виды контрабанды. И вот в таком случае, чтобы избежать новых эксцессов и провести «работу с населением», совершается показательное убийство, сведения о котором распространяются в соцсетях с должной масштабностью.

Что касается Мексики, то онлайн-сообществами там не ограничиваются. Разрубленные тела оставляют в пакетах (или даже обходятся без них) в общественных местах, подкидывают к дверям полицейских управлений и государственных органов. В отдельных случаях без расчленения вешают на мостах, но это больше казнь для конкурентов, чем для воров.

Очень часто жертвами таких историй становятся молодые или пожилые женщины. В таких случаях картель всегда использует формулировку, связанную с кражей или «отравлением детей», пытаясь таким образом оправдаться. Не терять же статус «защитников простого народа» из-за таких историй.

Наркоторговец в грузовике с рыбой

Но вернемся к Аргентине. Вскоре после обнаружения тел были задержаны четверо — двое мужчин и две женщины. В ходе допроса выяснилось, что главный виновник случившегося — перуанец по прозвищу «Маленький Хота». Именно он возмущался на камеру тем, что девушки украли его наркотики.

Спустя считаные дни «Маленького Хоту» задержали в Перу — им оказался 20-летний Тони Валверде Викториано. Извлекли его из грузовика, перевозившего рыбу, в семидесяти километрах от перуанской столицы.

Викториано всячески отрицает свою причастность как к убийству, так и к наркомафии. Однако аргентинские власти, сотрудничавшие с национальной полицией Перу, сообщили, что у них на руках имеются записи телефонных разговоров, а также ближайший сподвижник Викториано, на встрече с которым его и удалось захватить.

Благодаря прослушке удалось установить, что девушки украли у «Маленького Хоты» три килограмма кокаина. За что он и отомстил.

Польза для Милея

Случившееся стало поводом и для подогрева политических разногласий.

До поимки преступников губернатор провинции Буэнос-Айрес — а заодно один из главных оппозиционеров, выступающий против президента Хавьера Милея — Аксель Кисиллоф заявил, что у преступников, скорее всего, имеется оперативная база в столице.

Министр национальной безопасности Патрисия Буллрич публично подвергла сомнению слова губернатора и заявила, что он, Кисиллоф, должен решить колоссальную проблему безопасности в провинции — а ведь у него нет никакой информации о причастных к расправе.

Ей косвенно вторил епископат, в епархии которого произошло убийство. Священники заявляли, что обширные территории страны оказались во власти наркомафии, а среди молодежи складывается преступная культура смерти.

Родственники жертв и феминистские организации ожидаемо вышли на демонстрации.

Ну а Хавьер Милей снова подтвердил собственные слова о нетерпимости к наркомафии и бандитизму, а заодно занялся внесением поправок в уголовный кодекс.

Среди новаций — снижение возраста уголовной ответственности с 16 до 13 лет, ужесточение наказаний за преступления против частной собственности и нарушения общественного порядка. В принципе, это планировалось сделать и без убийства девушек, однако теперь рекламная кампания за поправки может быть куда активнее.

А теряющему популярность режиму Милея это сейчас очень не повредит.