Гуманитарная флотилия Sumud, шедшая в сектор Газа под руководством шведской экоактивистки Греты Тунберг, была задержана израильскими силовиками вблизи берегов анклава.

Иван Шилов ИА Регнум

Вопреки уверениям скептиков, флотилия всё же решилась идти до конца и в день празднования Йом-Кипура (с 1 на 2 октября) проникла в «зону риска» (до 100 морских миль от берегов Газы). Где ожидаемо наткнулась на израильские сторожевики.

Впрочем, несмотря на провал миссии, Sumud выполнила побочную задачу — всколыхнула недовольство по отношению к Израилю со стороны Европы.

Условная охрана

Несмотря на то, что охранять флотилию в пути подрядились Италия и Испания (а чуть позже к ним присоединилась еще и Турция), последний отрезок пути активисты преодолевали без военного эскорта — сопровождавшие их фрегаты и сторожевики остались за условной отметкой в 150 морских миль от берегов Газы.

Затем какое-то время флотилию еще сопровождали дружественные БПЛА, поднятые Турцией для «отпугивания» израильских воздушных сил и мониторинга прилежащих районов, но и те вернулись в пункт базирования, когда до побережья оставалось менее 120 миль.

Дежурный облет совершили и британские истребители, базировавшиеся на Кипре, но он носил формальный характер. Позднее Лондон объяснил это тем, что летчики совершали плановые маневры, а оценка состояния флотилии была добавлена в их полетные задания в последний момент. Задачи охранять активистов и тем более сопровождать их им не ставилось.

Так или иначе, военная активность «коалиции солидарности с Палестиной» сошла на нет уже к середине дня 1 октября. А в сумерках на горизонте показались первые израильские сторожевики.

План перехвата

Менее чем через час после появления на горизонте израильских кораблей началась операция по перехвату флотилии. Несколько десятков сторожевиков взяли Sumud в полукольцо, обстреляв идущие впереди яхты из водометов и совершив «опасное маневрирование» по флангам.

Параллельно были задействованы несколько БПЛА и средства глушения связи, отчего нарушилась координация между судами Sumud.

Менее чем через час после начала перехвата на борт «флагманов» — яхт Alma и Sirius — поднялись израильские коммандос, произведшие символический арест командования Sumud. Таким образом удалось остановить порядка 12 судов каравана. Еще три десятка были блокированы и остановлены в течение следующей пары часов.

До пункта назначения активисты не дошли примерно 11 морских миль (около 21 км).

Конечно, отдельным судам удалось прорваться сквозь кольцо патрульных кораблей и продолжить движение даже после захвата флагманов. В числе таковых, например, легкое судно Mikeno, на котором находились юристы флотилии.

Судя по трекеру с официального сайта инициативы Global Sumud, Mikeno удалось подойти к Газе на расстояние 8 морских миль (примерно 15 км), прежде чем связь с ним была потеряна.

На данный момент маневры по-прежнему продолжают лишь несколько судов: яхта Summertime — Jong, после начала облавы резко изменившая курс и идущая в сторону портового города Лимасол (Кипр) и легкое грузовое судно Shireen (движется по направлению к израильскому порту Хайфа). Еще один участник флотилии, яхта Marinette, серьезно отстала от основного каравана и сейчас изменила курс на Порт-Саид (Египет).

Однако даже с учетом того, что не все суда арестованы Израилем, можно смело говорить, что флотилия Sumud разгромлена.

Судьба задержанных

«Капитанов» флотилии — Грету Тунберг, Тьяго Авила и еще несколько медийно раскрученных активистов — после задержания доставили в порт Ашдод на юге Израиля, где с ними провели профилактическую беседу. Ожидается, что в течение ближайших дней они будут депортированы в свои страны.

На первый взгляд, Тель-Авив решил провернуть ту же схему, что и летом 2025 года, во время предыдущего рейса флотилии, — слегка пожурить и отпустить нарушителей.

Однако столь гибкий подход применяется только к лидерам движения, имеющим влиятельных заступников в ООН и высоких кабинетах европейских стран.

При этом непонятна дальнейшая судьба рядовых членов экипажей флотилии — граждан 37 стран. С частью из них у Израиля отсутствуют официальные дипломатические отношения, и договориться о депортации в ускоренном порядке будет проблематично.

А значит, Тель-Авив либо передаст проблемных активистов посредникам, либо будет рассматривать их как нарушителей границы со всеми вытекающими последствиями.

А с учетом того, что среди задержанных есть еще и представители «проблемных» (с точки зрения официального Тель-Авива) стран — например, два десятка граждан Турции, которая постоянно угрожает израильской стороне военным столкновением, — даже рядовые пленники вполне могут стать и инструментом политического давления, причем работающим в обе стороны.

Мировая реакция

Задержание Sumud не прошло бесследно: спустя несколько часов после появления новостей о перехвате гуманитарного каравана израильскими военными в крупных городах Европы прошли массовые манифестации с требованием «наказать Тель-Авив».

Активнее всех протестовали жители Италии — география антиизраильских выступлений охватила по меньшей мере десяток городов, включая столицу. «Митинги солидарности», пусть и менее масштабные по сравнению с итальянскими, прошли в Испании, Бельгии, Германии, Великобритании, Австралии и Турции.

Последовала и реакция официальных лиц.

Например, президент Колумбии Густаво Петро распорядился «немедленно выслать» из страны всех израильских дипломатов — в том числе в ответ на незаконное удержание двух граждан Колумбии, входивших в экипаж Sumud.

Министр труда Испании Иоланда Диас пошла еще дальше и потребовала разорвать связи с Тель-Авивом уже на уровне всего Евросоюза, а также привлечь израильские власти к международной ответственности за «морской разбой». Однако этот призыв не получил поддержки у официального Брюсселя.

В целом, несмотря на то, что флотилия Тунберг так и не достигла берегов Газы, она выполнила одну из стоявших перед ней задач — придала новый импульс затухающему движению солидарности с Палестиной на Западе. А попутно обеспечила себе еще большую поддержку на случай, если потребуется собрать третий гуманитарный караван.