Сеть влияния Сороса, включающая политические партии, организации «гражданского общества» и медиаплатформы, держит «Болгарию в мёртвой хватке» и осуществляет серьёзное вмешательство в суверенитет страны.

Иван Шилов ИА Регнум

С таким резким заявлением 30 сентября выступил лидер протурецкой партии «Движение за права и свободы — Новое начало» (ДПС-НН) Делян Пеевски.

«Пришло время решающей битвы в борьбе за государство. Фальшивый мир, созданный Соросом и его организациями, должен быть разрушен», — отметил политик в своём обращении. И сообщил, что обладает доказательствами скрытого влияния «огромной сети Сороса» на основные общественно-политические и экономические процессы в стране.

Пеевски настаивает на соответствующем парламентском расследовании и намерен поделиться находящимися в его распоряжении фактами с коллегами-парламентариями. Также компроматом на клан Сороса он собирается поделиться с нынешней американской администрацией, которая, как известно, с Джорджем и Александром Соросами жестко конфликтует.

Заявление вызвало большой резонанс.

Ведь Пеевски не просто возглавляет одну из парламентских фракций, но и оказывает неофициальную поддержку правительству Болгарии. Без голосов ДПС-НН кабинет министров Росена Желязкова, форсирующий присоединение республики к зоне хождения евро, давно пал бы под ударами парламентской оппозиции.

Широко распространено мнение, что Пеевски вместе с лидером либеральной партии «ГЕРБ» и экс-премьером Бойко Борисовым сформировали дуумвират, фактически руководящий балканской страной.

Несмотря на столь важную роль в сохранении проевропейского правительства, лидеру ДПС-НН пришлось услышать обвинения в распространении российских нарративов.

Парадоксальность такого вывода в том, что Пеевски — явно не пророссийский политик. В своё время он многое сделал для присоединения Болгарии к военной поддержке Украины, активно участвуя в атаках на интересы российского бизнеса.

Примечательно, что выпад против структур Сороса произошёл вскоре после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США и его переговоров с Дональдом Трампом. И хотя основным итогом того визита представлены договоренности о покупке турками крупной партии американских гражданских самолётов, без обсуждения «дела Сороса» вряд ли обошлось.

Ведь американский финансист и филантроп является головной болью для обоих президентов. Трамп обвиняет его сеть в поддержке радикальных левых организаций в США, Эрдоган же неоднократно высказывался о том, что именно при поддержке Сороса организовывались волнения в крупных турецких городах.

Опирающийся на голоса многочисленной турецкой общины в Болгарии Пеевски, очевидно, стремится соответствовать международной повестке. Тем более что это может поспособствовать снятию с него санкций, наложенных американскими властями по подозрению в коррупции.

Санкции были введены еще в 2021 году во время президентства Джо Байдена и сейчас на волне пересмотра многих решений демократической администрации США болгарский политик может реабилитироваться, если докажет лояльность новому хозяину Белого дома.

Но есть в этой антисоросовской риторике и сугубо внутриболгарский контекст: через год в стране пройдут выборы президента, которые могут существенно поменять расстановку политических сил и привести к внеочередной парламентской кампании.

В Болгарии, как и в ряде других государств Нижнего Дуная, фиксируется активизация эмиссаров новой администрации США, стремящейся усилить своё влияние в регионе. Поэтому разные политические силы пытаются заручиться поддержкой из-за океана в предстоящих избирательных кампаниях.

Фаворитом в этой борьбе является нынешний президент Болгарии Румен Радев. В прошлом он генерал-майор авиации, выпускник американского Университета ВВС, а ныне — самый популярный политик республики, умеренный консерватор, сторонник многовекторной внешней политики.

Сейчас завершается его второй президентский срок, после которого, как ожидается, он возглавит новую политическую силу с рабочим названием «3 марта». День 3 марта ассоциируется у болгар с освобождением от османского ига и возрождением государственности, и Радев не стесняется говорить, что этому его родина обязана России.

Контролирующий сейчас болгарский парламент дуумвират Борисова — Пеевски явно решил поспорить с Радевым за симпатии американцев. Этим и обусловлен как выпад против Сороса, так и ряд резких заявлений обоих политиков в адрес президента Болгарии.

К примеру, тот же Пеевски пеняет Радеву на покровительство лево-либеральному и ныне оппозиционному блоку «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария», ориентированному на глобалистские силы. Тем самым он пытается дискредитировать политического конкурента в глазах трампистов.

С подобными же обвинениями выступает и Борисов, попутно отмечая свою непримиримую борьбу с нелегальной миграцией в Европу, скептическое отношение к «зелёной энергетике» и активную работу по отказу от российских энергоносителей, что, вероятно, должно произвести впечатление за океаном.

Произведут ли впечатление на Вашингтон эти действия противников болгарского президента, покажет будущее. Но в любом случае заигрывание Софии за спиной у Брюсселя с иным геополитическим центром силы уже само по себе говорит о серьёзных изменениях в положении дел на юго-востоке Европы.